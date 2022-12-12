Почти половина россиян хотят, чтобы врачи стали деликатнее

Минздрав составил для врачей список недопустимых слов в общении с пациентами. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Минздрав составил для врачей список недопустимых слов в общении с пациентами. Заболевание теперь нельзя называть «проблемой», а формулировка «не могу» в любом контексте оказалась под запретом. В ведомстве считают, что с пациентами нужно общаться деликатнее, однако эту позицию разделяют менее половины россиян. Об этом говорят результаты опроса сайта KP.RU.

Так, только 44% опрошенных отмечают, что сейчас врачи не достаточно деликатны и им действительно требуется особый словарь, чтобы общаться с пациентом и не ранить его чувства.

9% добавили, что врачи, безусловно, должны быть корректны, но вряд ли для них нужно вводить какие-то запреты и утверждать особый этикет, ведь настоящие профессионалы и так всегда могут правильно подобрать слова в общении с разными пациентами.

«Для хорошего и воспитанного врача такие правила не в тягость, он и так им следует», - говорит участник опроса.

А вот треть участников исследования (36%) отметили, что никакой особый этикет врачам не нужен. Медик должен быть прямолинейным и говорить правду, а не юлить и сюсюкать, чтобы никого не огорчить.

«Самое главное – это не слова, а правда и только правда. А как она будет преподнесена иной вопрос», - говорит респондент.

«В данном случае лучше сказать правду, чем хоть вокруг да около, здоровье такое дело», - соглашается другой.

6% также добавили, что какой-то особый этикет – это лишнее. Врачи и так неспроста идут в профессию, они хотят помогать людям. А человеческий фактор никто не отменял. Врач всегда старается помочь, но если уж обстоятельства вынуждают его сказать что-то прямо, объяснить ситуацию, как есть, то не нужно принуждать его использовать какие-то особые слова и выражения, все должно быть естественно.

«Составьте для пациентов аналогичный список недопустимым слов и выражений при общении с врачами и медсестрами», - советуют участники опроса.

«А лучше начните с регистратуры, именно там процветает грубость», - говорят другие.

5% опрошенных добавили, что затрудняются ответить на поставленный вопрос.

Опрос проведен среди подписчиков сайта KP.RU в социальных сетях. Участие в исследовании приняли 9,4 тысячи человек.