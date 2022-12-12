В Москве прошла закрытая премьера главного ММА-реалити России «Путь бойца»

Фото предоставлено пресс-службой Rutube

9 декабря в кинотеатре «Синема Стар» состоялся закрытый показ нового шоу «Путь бойца». У гостей премьеры была уникальная возможность увидеть две первых серии проекта, а также пообщаться с его создателями.

«Путь Бойца» – это ММА-реалити, в котором неизвестные бойцы со всей страны сражаются за контракт на 5 миллионов рублей с лигой «Наше Дело». Зрители смогут пройти весь путь от отбора до финала, где окажутся сильнейшие и достойнейшие из претендентов, вместе с участниками. Проект «Путь Бойца» будет выходить эксклюзивно на видеохостинге RUTUBE каждую среду, начиная с 14 декабря.

С приветственной речью к гостям премьеры вышли создатели шоу: генеральный продюсер RUTUBE Давид Кочаров, директор собственного производства RUTUBEАлексей Федоров, генеральный директор бойцовской лиги «Наше Дело» Карэн Мосикян и ведущий проекта «Путь Бойца» Артур Арутюнян. Среди гостей были замечены блогер и амбассадор RUTUBE Дима Гордей, экс-чемпион бойцовской лиги «Наше Дело» Павел Шульский, дзюдоист, чемпион мира Алексей Леденев, известный российский миксфайтер полутяжелого и тяжелого веса Хадис Ибрагимов, бывший профессиональный российский футболист, ставший звездой поп-ММА, Гаджи Наврузов («Автомат»), российский пауэрлифтер, мировой рекордсмен Кирилл Сарычев.

Давид Кочаров, генеральный продюсер RUTUBE

«Оригинальность проекта «Путь Бойца» в том, что он, прежде всего, про людей, про сильных духом парней. Мы сделали ставку именно на реалити: у нас очень крутой каст, абсолютно разные характеры героев, которых мы отобрали со всех регионов России и даже из стран СНГ. К нам пришли неограненные алмазы, которые в процессе шоу стали настоящими бриллиантами. Бойцов воспитывали командные соревнования, личные зачеты, психологические испытания и даже уроки актерского мастерства. За этими изменениями действительно интересно наблюдать. Из мелочей, которые радуют –почти все на проекте перестали материться».

Карэн Мосикян, генеральный директор бойцовской лиги «Наше Дело»:

«Благодаря нашим друзьям и партнерам, видеохостингу RUTUBE, впервые в истории бойцовской лиги «Наше Дело» мы выпускаем реалити-шоу, а сегодня организуем такое большое медийное мероприятие. А завтра, 10 декабря, впервые в истории бойцовской лиги мы проведем еще одно большое, но уже спортивное мероприятие со зрителями и прямой трансляцией. RUTUBE внес огромные корректировки в нашу жизнь: теперь у нас много хлопот, но это все здорово, это очень радует.

Выход в клетку – это всегда преодоление больших и сложных барьеров. Наши подписчики часто обращаются к нам с просьбой, чтобы наша лига стала той площадкой, которая дает возможность расти путем честных поединков простым ребятам. Собственно, «Путь бойца» про это».

Артур Арутюнян, ведущий проекта «Путь Бойца»:

«За время съемок я не только увидел, как трансформируются бойцы, но и сам прошел некую трансформацию. В начале работы я со многим не соглашался и говорил: «Так не надо, так не делается». Но благодаря тому, что у всех соучастников была одна цель – сделать классный проект, получилось не первое ММА реалити-шоу в России, но я уверен, самое классное. Я долго мониторил рынок и не только наш российский, и я уверен, что проект взлетит, а мы с удовольствием будем за этим наблюдать».

Не пропустите первую серию нового шоу «Путь бойца» эксклюзивно на RUTUBE!