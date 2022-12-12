Как понять, что у собаки или кошки болят зубы

Иногда визуально проблемы с зубами не видны Фото: Shutterstock

Ветеринарный врач-стоматолог, Ярославна Ярославцева в своем тг-канале перечисляет явные признаках зубной боли у животного.

1. Не дает прикоснуться к нижней челюсти или всей голове. Иногда может проявить агрессию и даже слегка прикусить иди ударить лапой. И в целом характер животного поменялся, стал более нелюдимым, неласковым.

2. Изменились пищевые привычки. Может отказываться от сухого, твердого корма и слишком холодной воды.

3. Когда ест, жует то на одной стороне, то на другой, порой трясет головой.

4. Визуально видны отложения зубного камня, часто с одной стороны больше, чем с другой.

5. Может утыкаться головой в стену или другие предметы: таким образом животное пытается снять спазм. И в целом такое поведение говорит о головной боли.

6. Поменял поведение в отношении игрушек или лакомств — отказывается грызть даже самые любимые. Или берет и сразу же бросает, выпускает из зубов.

7. Слишком много слюны — гиперсаливация. Она может быть из-за разных причин, но втом числе и из-за зубной боли.

8. Кошки перестают вылизываться, покрываются колтунами.

9. Собаки часто трогают морду лапами, как бы прикрывая челюсть, почесывают ее.

10. Из-за боли во рту и собаки, и кошки часто суют лапы в рот, не вылизывают, не покусывают, а просто держат во рту.

11. Кошки иногда вдруг резко срываются с места и начинают вопить (вокализировать) — это характерно при орофасциальном синдроме (болезненные ощущения в челюсти, глотке и т.д.).

12. Когда пытается зевнуть, взвизгивает или недовольно мяукает. В целом часто отказывается широко открывать рот.

13. Десны могут быть воспалены, а зубы, если их тронуть, свободно двигаться

14. Иногда можно заметить сложное движение: животное открывает рот и будто что-то пытается вытолкнуть из пасти языком. Так они пытаются избавиться от болевых ощущений.

Иногда визуально проблемы с зубами не видны, а часто и аппетит у животного не сильно меняется. Но перечисленные признаки помогут понять, что со здоровьем животного что-то не так. И важно вовремя показать его ветеринару, чтобы найти причину изменившегося поведения и помочь питомцу.