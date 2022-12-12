Оскорбивший россиян муж Нетребко возвращается в Москву с концертом

Анна и Юсиф признаются, что вместе им очень комфортно - на сцене и в жизни. Фото: Владимир ШИРОКОВ

Юсиф Эйвазов и Анна Нетребко почти год не появлялись в России. Как известно, оперная прима после начала спецоперации сначала хранила молчание, за что ее стали отменять в Европе, убрали из спектаклей и стерли ее имя с афиш. В итоге Анна публично осудила действия российских властей. Артистка также сообщила, что в ее гастрольном графике Россия не значится. Сейчас она активно выступает на европейской сцене, чему очень рада. Что касается ее мужа, то Эйвазов решился посетить Москву и дать концерт.

Муж Анны Нетребко готовится к выступлению в России. Юсиф Эйвазов совсем скоро выйдет на московскую сцену.

"14 декабря со мной на сцену выйдет неподражаемая Лариса Долина. Стоять на одной сцене с Ларисой Александровной на съемках новогодней «Маски» было честью, спеть вместе с ней на нашем с Юсифом большом концерте - мечтой", - объявил в блоге Кирилл Туриченко.

Россияне неоднозначно восприняли сообщение певца. Кто-то заявил, что уже спешит за билетами, но нашлись и те, кто припомнил мужу Нетребко скандальное оскорбление.

Так, в середине июля артисты гуляли по ночному итальянскому городу и снимали себя на видео. "Мы счастливые и немного пьяные, что нормально", - сообщила Анна.

В свою очередь, Юсиф отметил, что ее фанаты напишут ей про пьянство, а затем добавил: "долбоящеры": "Сейчас долбоящеры напишут, что ты пьяная".

Нетребко поддакнула возлюбленному: "Напишут, что я пьяная. Долбоящеры вы, долбоящеры, ясно вам? Мой муж сказал!"

Россияне не поверили своим ушам. Многие стали требовать от кумиров пояснений. В итоге артистка не сдержалась и закатила истерику из-за того, что ее постоянно называют сбежавшей и предательницей. "Эти слова: «Сбежала...» Хэлло! Я живу и работаю не в России уже 20 лет", - плюнула она в злопыхателей.

Напомним, сейчас исполнительница снова стала желанной в Европе. Приме постепенно вернули работу. Она блистает на европейской сцене, высказавшись нелестно в адрес России. А о произошедшем говорит так: "Я забочусь о своей семье. Я не могу угодить всем. Да, я в каком-то смысле хочу усидеть на двух стульях. И даже на трех, если придется. Когда-нибудь люди поймут, что я не предавала Россию. Я всего лишь стараюсь оставаться человеком".