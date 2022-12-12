Ждали книгу четверть века

Макет будущей книги о Геннадии Селезнёве, созданный 25 лет назад. Начало 80-х. Группа сотрудников редакции. Слева внизу собкор по Поволжью Татьяна Корсакова; справа вверху главный редактор КП Геннадий Селезнёв. Фото из архива Клуба журналистов КП

В 1997 году, на 50-летие председателя Госдумы РФ Геннадия Селезнёва, ему вручили необычный подарок: книгу о нем в легендарной молодогвардейской серии «Жизнь замечательных людей».

Это был макет, специально сделанный для подарка гендиректором издательства «Молодая гвардия» Валентином Юркиным. В поздравительном адресе Валентин Фёдорович написал, что желает юбиляру таких достижений на посту главы воссозданного отечественного парламентаризма, которые войдут в историю новой России и станут содержанием будущей книги.

Пожелание оказалось пророческим. Геннадий Николаевич Селезнёв, бывший главредом «Комсомольской правды» в 80-е годы, прожил яркую и насыщенную не только журналистскую, но и политическую жизнь, оставаясь председателем Госдумы два созыва подряд, создав и свою социал-ориентированную партию «Возрождение России». То есть стал персоной первого ряда в государственной иерархии. Вполне оправдал ожидания своего будущего издателя. Но…

Зигзаги судьбы политика причудливы. И с какого-то момента Селезёев оказался в тени. Внутренняя скромность и интеллигентность тоже способствовали этому. А летом 2015 года он ушел из жизни. Память его была увековечена памятником на месте погребения, мемориальной доской в Санкт-Петербургском университете, памятником на малой родине, в уральском город Серове. Появилось два документальных фильма. Союз журналистов России присвоил ему звание «Легенда российской журналистики». В Думе проводятся фотовыставки и вечера его памяти.

А вот книги так и не было. Вернее, были сборники воспоминаний о Селезнёеве, книга его личных статей. Не было биографического произведения, соответствующего жанру «ЖЗЛ». Создать такую книгу - работа не одного года. Биограф - прежде всего, историк, рассматривающий своего героя в контексте прожитой им эпохи. Затем это документалист, собирающий биографию по крупицам установленных и подтвержденных фактов. Вместе с тем, автор - всегда писатель, он создает определенный образ своего персонажа, задает масштаб читательского восприятия, сплетает канву судьбы и по-своему ее интерпретирует. Недаром серия «ЖЗЛ» считается классикой мирового биографического книгоиздания. Автор для такой книги должен был вызреть.

Сегодня мы можем познакомиться с ним и поблагодарить за подвиг совершенного труда.

Биографию Селезнёва в 30 печатных листов написала наша и его коллега Татьяна Корсакова. Придя в «Комсомолку» на практику еще студенткой журфака МГУ им. М. В. Ломоносова, она именно при Селезнёве стала собкором газеты в Поволжье, затем возглавила отдел студенческой молодежи, многие годы была спецкором, ведущим очеркистом КП. На Шестом этаже, как называли свою редакцию журналисты «Комсомолки», Татьяна провела 25 лет, став хранителем лучших традиций талантливого коллектива самой популярной газеты страны. А о своем любимом главреде Геннадии Николаевиче могла рассказывать часами. Следила за его судьбой, была знакома с семьей. Так что понятно ее стремление создать достойный памяти Селезнёва литературно-документальный портрет. Однако гигантский объем предстоящей работы пугал. И если бы не другие наши коллеги по Шестому этажу: они проект поддержали с интересом и готовностью.

Татьяна опиралась на свои с ними беседы. В книге использовано более 50 интервью с соратниками Геннадия Николаевича, большая часть из которых - журналисты. Что, впрочем, оправданно, потому что и соратники по профессии (Селезнёв закончил журфак в Питере) росли вместе с ним, заняв ключевые посты в медиаиндустрии и в творческой среде.

На проект ушло шесть лет. Сегодня книга создана. Ее сокращенная версия выставлена как электронная книга в интернет-магазине «Комсомольской правды». Полная версия находится в издательстве «Молодая гвардия». Не исключено, что издательство оставит ту обложку, которую предложил Селезнёву четверть века назад Валентин Юркин, покинувший нас в этом году. Так что книга станет памятником сразу им обоим, когда-то, как писал Юркин в приветствии юбиляру, «объединенным работой в комсомоле».