Писал дневники ректора

Сергей Николаевич Есин

В воскресенье, 11 декабря, исполнилось 5 лет, как заснул навсегда, не проснувшись утром, Сергей Николаевич Есин. Позвонил утром наш общий друг, мы помянули близкого нам с ним человека. Лет за пять до внезапной его кончины в 2017 году Сергей Николаевич, уже оставивший пост ректора Литературного института, который занимал почти 15 лет, удержав в 90-е и вуз, и знатное его место на Твербуле, преподававший там до последнего дня профессором и зав.кафедрой прозы (сам был доктором наук и председателем Союза книголюбов России) - так вот году в 2012-м он вошел в наш Клуб журналистов "КП", потому что и сам когда-то начинал корреспондентом «Комсомолки». Журналистика была ему явно мала: работал у нас он недолго, но Шестой этаж считал малой родиной. До этого был сотрудником «Московского комсомольца», но там лидировала его яркая жена Валентина, которая выросла потом в авторитетного кинокритика. Я прочитала о ней в документальном романе Сергея Николаевича «Валентина», который он посвятил памяти опередившей его с кончиной супруги. И должна сказать, что роман этот переполнен такой благородной любви к жене, что каждая читательница (а мы потом обменивались мнениями) испытывала глубокую невольную зависть к их браку. Конечно, и писатель Есин замечательный. Умеет незаметно и, как бы совсем просто рассказывая, пленить внимание читателя, повести его за собой в то настроение, которым хотел поделиться. Сказала бы: акварельное письмо, если бы не острый и ехидный его взгляд на социальные типажи в других произведениях. Сергей Есин взлетел на литературный небосклон 70-х своим до сатиричности броским романом «Имитатор». А с 2004 и до 2014 годов издавал год за годом свои знаменитые «Дневники ректора», создавая непревзойденную по ироничности и нелицеприятным оценкам летопись своих встреч и пересечений с основными действующими лицами отечественной политики и культуры. Мы не раз презентовали его книги на клубных Книжных салонах, они шли у читателя с устойчивым интересом.

Не скажу, что мы крепко задружились. Все же Сергей Николаевич жил в восьмом десятке и уже начинал чувствовать возраст, поэтому становился избирательным в контактах, в приглашениях и участиях. Но на книжные мероприятия всегда приходил. А главное, не чурался контактов творческих. Как-то написал: «До утра читал, не мог оторваться, книгу, собранную Тамарой Громовой (тоже наша коллега) «Письма в «Комсомольскую правду. 60-е годы». Пронзительные письма. Сам помню почту нашей газеты. Шквал искренности и правды, такие судьбы: такие страсти человеческие, такое сопротивление власти. Какая молодец Тамара!»

Он помнил ее, они пересекались на этаже, работали в одно время, в конце 50-х.

А мне как-то написал о стихотворении, в котором сомневалась и попросила его посмотреть опытным глазом. Буквально две-три строчки написал, но в них было заветное ключевое слово: КРЕПКОЕ. И в том стихе поэтому не сомневаюсь. Если б что-то не так, запросто мог съехидничать. Или просто не ответить.

В нем чувствовалась одинокость. Существуя в высоких сферах, был он, конечно, удален от водоворота житейской стремнины. Жил за городом, это требовало времени на дорогу. За хозяйством следил их с Валентиной преданный помощник. Без своей энергичной Вали он жил, мне казалось со стороны, пожалуй, инерционно. Затухал. И умер, как погас…

Осенью на книжной ярмарке в Гостином дворе на нашем стенде был его пятитомник. Остался с доковидных времен. Молодые читатели уже не помнили такого писателя, для них Есин - классик, но из древних времен. А вот один парень лет 35+ приходил каждый день, листал, взвешивал томики. Деньги у него были, да и мы не задирали цену. Перед закрытием пришел снова, сказал: хочу: уважаю, но хранить негде, снимаю жилье…

Что-то исчезает из жизни. Наверное, пространство…

Весь день сегодня прошел с Сергеем Николаевичем.

Светлая ему наша память!