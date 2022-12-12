Воспитатели отобрали ружье у преступника, пришедшего расстреливать детский сад. Вот как их наградил Путин

Владимир Путин наградил двух воспитательниц детского сада Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин наградил двух воспитательниц детского сада - Евгению Толстую и Ирину Шабанову, а также инструктора по физкультуре Наталью Стус. Они, рискуя своими жизнями, спасли целую группу ребят от… расстрела.

Это произошло 28 марта. Тогда 19-летняя девушка пришла в детский сад во время «тихого часа», якобы, чтобы забрать ребенка. В группе ее встретили две воспитательницы и инструктор по физкультуре. Они заметили, что у нее из-под пальто торчит ружье. Тогда женщины попытались отвлечь внимание гостьи, попросили выйти в раздевалку - подальше от детей. Уже там одна из воспитателей попыталась оружие отобрать. В борьбе произошел выстрел, слава богу - в стену. В этот момент инструктор по физкультуре повалила злоумышленницу на пол, скрутила ее и так и удерживала, пока не прибыли сотрудники полиции.

Уже позже стало известно, что эта девушка за несколько часов до того, как пришла в детский сад, в пылу ссоры застрелила из этого ружья своего отца.

В тексте указа говорится, что женщины награждены «за отвагу и самоотверженность при исполнении гражданского долга».