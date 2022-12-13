Анекдоты: В Якутии водяной пистолет летом - игрушка, зимой - травматическое оружие

Средневековье. Жена спрашивает рыцаря:

- Ты одежду сдал?

- Сдал.

- Что-то я ее у прачки не вижу.

- Я в металлолом сдал.

* * *

Как-то на днях я очень агрессивно начал ругаться с одной бабкой в автобусе, да так, что кондукторша решила к нам не подходить, из-за чего мы оба проехали бесплатно!

* * *

Никогда не рассказывайте японским аниматорам армейские анекдоты типа: «Вот танк починили, сразу на человека стал похож».

Так в японских аниме появился первый гигантский робот.

* * *

Учитель в школе просит детей рассказать, у кого дома какие домашние животные. Рассказывает Танюша:

- У нас кошка Феня, она добрая и ласковая. А еще, вот я сама не видела, но мама говорит, что к папе иногда приходит белочка!

* * *

- Вчера с мужем ссорились. Я сказала, чтобы забирал свое самое дорогое и валил. Он достал чемодан и стал в него запихивать меня. Ну как тут не помириться?!

* * *

Поручика Ржевского приняли на радио говорить точное время. Его предупредили, что непотребщину по закону будут забивать гудками.

И вот теперь каждый час мы слышим шесть бипов…

* * *

- Чем ты занимаешься в свободное время?

- Шпионю.

- Серьезно? А я люблю гулять в парке или ходить в кино с друзьями.

- Я знаю...

* * *

Чтобы быть гениальным врачом, как доктор Хаус, нужны знания и сарказм. Для работы в районной поликлинике хватит сарказма.

* * *

Мой муж сейчас безработный, сидит дома, но все равно доминирует в семье! Сегодня так властно на меня наорал: «Купи мне новые губки для мытья посуды!»

* * *

У бабушек со склерозом самые толстые и счастливые коты…

* * *

Если в магазине вы встретили мужчину свой мечты - стройный, идеально подстриженный, бритый красавец в безупречной одежде и обуви, значит, это манекен.

* * *

Жена, провожая мужа на рыбалку:

- Если щуки будут слишком дорогие, купи лучше карася и карпа.

* * *

Мой муж сказал, что этой ночью сделает все, что я захочу...

Скорей бы ночь!

Хочу посмотреть, как он будет клеить обои в прихожей.

* * *

- Я одна на миллион!

- Значит, таких, как ты, около 8 тысяч.

* * *

Никак не могу понять, почему пешеходы уверены в исправности тормозов у моей машины больше, чем я?!

* * *

- Официант! Что это за суп? Он воняет бензином!

- Бензином? Значит, картофельный. Рисовый у нас пахнет соляркой.