Анекдоты: В Якутии водяной пистолет летом - игрушка, зимой - травматическое оружие

Средневековье. Жена спрашивает рыцаря:
- Ты одежду сдал?
- Сдал.
- Что-то я ее у прачки не вижу.
- Я в металлолом сдал.
* * *
Как-то на днях я очень агрессивно начал ругаться с одной бабкой в автобусе, да так, что кондукторша решила к нам не подходить, из-за чего мы оба проехали бесплатно!
* * *
Никогда не рассказывайте японским аниматорам армейские анекдоты типа: «Вот танк починили, сразу на человека стал похож».
Так в японских аниме появился первый гигантский робот.
* * *
Учитель в школе просит детей рассказать, у кого дома какие домашние животные. Рассказывает Танюша:
- У нас кошка Феня, она добрая и ласковая. А еще, вот я сама не видела, но мама говорит, что к папе иногда приходит белочка!
* * *
- Вчера с мужем ссорились. Я сказала, чтобы забирал свое самое дорогое и валил. Он достал чемодан и стал в него запихивать меня. Ну как тут не помириться?!
* * *
Поручика Ржевского приняли на радио говорить точное время. Его предупредили, что непотребщину по закону будут забивать гудками.
И вот теперь каждый час мы слышим шесть бипов…
* * *
- Чем ты занимаешься в свободное время?
- Шпионю.
- Серьезно? А я люблю гулять в парке или ходить в кино с друзьями.
- Я знаю...
* * *
Чтобы быть гениальным врачом, как доктор Хаус, нужны знания и сарказм. Для работы в районной поликлинике хватит сарказма.
* * *
Мой муж сейчас безработный, сидит дома, но все равно доминирует в семье! Сегодня так властно на меня наорал: «Купи мне новые губки для мытья посуды!»
* * *
У бабушек со склерозом самые толстые и счастливые коты…
* * *
Если в магазине вы встретили мужчину свой мечты - стройный, идеально подстриженный, бритый красавец в безупречной одежде и обуви, значит, это манекен.
* * *
Жена, провожая мужа на рыбалку:
- Если щуки будут слишком дорогие, купи лучше карася и карпа.
* * *
Мой муж сказал, что этой ночью сделает все, что я захочу...
Скорей бы ночь!
Хочу посмотреть, как он будет клеить обои в прихожей.
* * *
- Я одна на миллион!
- Значит, таких, как ты, около 8 тысяч.
* * *
Никак не могу понять, почему пешеходы уверены в исправности тормозов у моей машины больше, чем я?!
* * *
- Официант! Что это за суп? Он воняет бензином!
- Бензином? Значит, картофельный. Рисовый у нас пахнет соляркой.