Год до катастрофы: Европа узнала свой приговор

B следующую зиму Европе надо будет где-то найти 30 миллиардов кубов газа, которые она пока не знает, откуда получить Фото: REUTERS

Сначала предыстория. В конце октября на Веронском евразийском форуме глава второй по величине газодобывающей компании Росси "Новатэк" Леонид Михельсон предупредил: " Эта зима может стать для Европы самой легкой из следующих трех, поскольку к этому сезону она успела заполнить хранилища, но 2023 год будет гораздо сложнее". И немало этим прогнозом удивил многих. Примерно, как Путин в 2007-м европейцев на конференции по безопасности в Мюнхене своей речью.

Ну, а теперь сама история. Буквально на днях бывший премьер Великобритании Борис Джонсон практически слово в слово повторил прогноз Михельсона. Для всех тех, кто зависит от поставок российского газа, эта зима будет очень сложной, однако, благодаря поразительным организационным усилиям по наполнению хранилищ газом, мы ее преодолеем, - написал Борис в колонке для газеты Wall Street Journal. - Более серьезная проблема - это следующая зима 2023-24 годов, когда эти запасы сократятся, и их будет труднее восполнять. Новые терминалы СПГ еще не будут работать. Некоторые европейские страны спешат построить больше возможностей для создания морской ветряной энергии, но они также еще не будут готовы. И определенно у нас не будет больше ядерных реакторов гражданского назначения.

А в этот понедельник свой голос подала и глава Еврокомиссии Урсула наша фон дер Ляйен.

- Предстоящая зима (2023-2024 гг. – прим. авт.) будет еще более сложной, и Европе необходимо активизировать свои усилия в нескольких областях. Вы обрисовали риски. Возможно, Россия сократит оставшуюся часть трубопроводных поставок газа. Китай может снять ограничение COVID-19 и таким образом вернуться к спросу на энергию на мировом рынке на уровне до пандемии, - объяснила в прошлом ассистент-гинеколог на пресс-конференции сложившуюся ситуацию. - И конечно, в этом году мы выиграли от необычайно теплой зимы. В следующем году все может быть иначе. Из ваших данных я знаю, что, несмотря на принятые нами меры, в следующем году мы можем столкнуться с нехваткой до 30 млрд кубометров газа.

Отдельно, конечно, доставляет удовольствие, что наступившую зиму Урсула уже прожила. И ее весьма смелое заявление об этом 12-го декабря. Понятно, что оно зиждется на заполненности европейских хранилищ газа на 93%. Но мадам забыли рассказать, что эти хранилища – это как поддерживающая и стабилизирующая терапия после хирургической операции. Если газ не приходит в Европу по газопроводам, то хранилищ до конца отопительного сезона вряд ли хватит, если их расходовать только на домохозяйства, и то в режиме жесткой экономии. А про промышленность можно в этом случае и забыть. Кстати, из-за цены домохозяйства в Европе и так вовсю экономят на отоплении.

Но есть еще более примечательное место в спиче Урсулы. Это признание, что в следующую зиму Европе надо будет где-то найти 30 миллиардов кубов газа, которые она пока не знает, откуда получить. И что же делает в этих условиях глава Еврокомиссии?

Она пытается установить новый "потолок цен". На этот раз на газ. На нефть уже ввели. На России это не отразилось, а вот у Босфора образовалась пробка из танкеров с нефтью. Только вот не российской, а казахстанской. Турция принялась рьяно соблюдать установленный порядок и требовать контракты по полному страховому покрытию, как это решили в ЕС и страны "Большой семерки". В Анкаре своим примером доказали, что в армии нет ничего страшнее и тяжелее, чем жизнь по уставу.

- Я надеюсь, что мы сможем договориться о предельных ценах на газ в течение ближайших дней, - рассказала Урсула все на той же пресс-конференции. - Страны ЕС должны как можно скорее передать Брюсселю полномочия для совместных закупок газа

Это какой-то загадочный фокус по-европейски. Следите за руками. Левой рукой мы устанавливаем потолок цены на российскую нефть, и она уходит в третьи страны, откуда продают ее же (или переработанную на нефтепродукты), но с наценкой посредника. Нефть, конечно, "дырочку нашла" и просочилась через нее, однако "за время пути собачка смогла подрасти". В цене.

Алле-ап!

А теперь смотрим на правую руку, которой мы устанавливаем "потолок цен" на газ, прекрасно зная, что газа гигантский дефицит. 30 млрд. кубометров – это серьезно. При этом, газ, кроме газопроводов, можно транспортировать только после промышленного процесса в сжиженном виде на специально оборудованных танкерах. И танкеры такие тоже в дефиците. И все прекрасно знают, что Россия не продает свои ресурсы в страны, где принимают решения о введении "потолков цены". То есть после принятия такого решения при нехватке 30 миллиардов кубов мы либо отказываемся от российского газа, либо должны будем заплатить за него в разы дороже. Кстати, эксперты уже оценили, во что обойдется компенсация выпадающих объемов российского газа.

- За них (недостающие кубометры – прим. авт.) нужно будет заплатить, они не будут бесплатными. Они будут стоить 100 млрд евро за один год. Мы должны заплатить 100 млрд евро, чтобы реализовать их, - рассказал сегодня на пресс-конференции исполнительный директор Международного энергетического агентства (МЭА) Фатих Бирол.

Режима "Безнефть" ЕС уже практически добился. На очереди "Безгаз". Но если с нефтью сложности возникают только с ценой, сам товар в наличии имеется, то с режимом "Безгаз" все может быть гораздо сложнее именно в плане наличия товара. Но это не останавливает ни Урсулу, ни остальных вождей нынешнего Еврорейха. Европейцы должны стойко переносить тяготы жизни до победы над Москвой и послушно выворачивать свои карманы для победы насквозь коррумпированной и нацистской Украинской "демократии". Почти по Гитлеру.

А распределять этот газ по странам ЕС, если его удастся еще закупить, будут из Брюсселя. Осталось еще решить, по-братски или по справедливости. Или кому вершки, а кому – корешки.

Европейское умение стрелять себе по ногам достигло совершенства.