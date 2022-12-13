Метеорологи объяснили погодные катаклизмы декабря 2022: В Москве дожди, в Анталье наводнение, в Англии снежный шторм

В турецкой провинции Анталья в то же самое самое время случилось сильнейшее за 50 лет наводнение.

В Москве весь день льёт декабрьский «тропический» дождь - что само по себе аномалия. Уже перекрыт суточный рекорд по количеству осадков. В выходные столицу замело снегом, и уже в среду, 14 декабря, синоптики обещают новые мощные снегопады. В столичных аэропортах задержаны и отменены десятки рейсов.

Однако наша стихия - ещё цветочки. В турецкой провинции Анталья в то же самое самое время случилось сильнейшее за 50 лет наводнение. Да, пляжный сезон в Турции закончился, но и сейчас здесь много российских туристов - отдыхают в отелях «Все включено», работающих круглый год. В выходные и в ночь на понедельник на курортное средиземноморское побережье обрушились мощные грозовые ливни. Эпицентром ненастья стал город Кумлуджа, расположенный в 90 км от Антальи, недалеко от Кемера и Финике.

- Такого бедствия в районе не было уже 50 лет, паводок разрушил мосты, повредил первые этажи и автомобили, - приводят слова мэра Кумлуджи Мустафы Келеоглу турецкие СМИ.

Одновременно Великобританию завалило снегом - причём всю, от Уэльса до Шотландии, где намело 20-сантиметровые сугробы. Аэропорты Лондона работают с перебоями. На севере королевства обещают рекордные 15-градусные морозы.

Что происходит? Во-первых, напомним, что изменения климата - это не только глобальное потепление, о котором обычно говорят. Это ещё и сбои в привычной циркуляции атмосферы, которые все чаще приводят к экстремальным осадкам: рекордным ливням и снегопадам - или катастрофическим засухам, другой крайности.

Однако есть и более конкретный механизм. Удивительно, но у декабрьских дождей в Москве, «русских» снегопадов в Британии и наводнений в Турции причина, по сути, одна.

- Все эти катаклизмы связаны с южными циклонами, - объяснила «КП» главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова. - А они, в свою очередь, - с меридиональной циркуляцией атмосферы: когда воздушные массы перемещаются с севера на юг либо с юга на север, вдоль меридианов. А не с запада на восток, как, по идее, должно быть. Холодный воздух с севера, из Арктики, проникает глубоко на юг - затрагивая Англию и Францию. Доходит до Средиземного моря, где на контрастах температур образуется циклон. И он движется уже в обратном направлении, на север, вплоть до средней полосы России. Именно такой южный циклон принес в Москву нынешние дожди.