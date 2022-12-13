Ближе к природе: в парке «Покровское-Стрешнево» обновили детские площадки

Фото: пресс-служба Департамента капитального ремонта

Большинство оборудования на обновленных детских площадках в «Покровском-Стрешневе» выполнили в экостиле, в основном из дерева. Для детей разных возрастов оборудовали игровые зоны с горками, лазалками и песочницами, а для родителей установили беседки и скамейки. Эксперты сходятся во мнении, что активный отдых на природе пойдет на пользу юным москвичам.

От качелей до симулятора скейтборда

В рамках работ по сохранению и восстановлению территории, «Покровское-Стрешнево» условно поделили на пять тематических парков — «Природный парк», «Эколого-просветительский», «Досугово-рекреационный», «Историко-культурный» и «Спортивный». В них и раньше были детские площадки, но они устарели и морально, и физически: безопасность качелей и другого оборудования вызывала вопросы. Поэтому игровые зоны в каждой части парка обновили.

— В соответствии с проектом все площадки остались на своих местах, — говорит заместитель руководителя департамента капитального ремонта Москвы Сергей Мельников. — Одна из самых больших и увлекательных площадок располагается в досугово-рекреационной части парка, в его наиболее посещаемой части. Ее площадь составляет более 1220 квадратных метров.

Для ребят постарше здесь создали большой комплекс с 27 игровыми функциями, на котором могут одновременно резвиться до 55 детей. Пользователи площадки могут представить себя альпинистами, поиграть в прятки, скатиться по классической или изогнутой горке-трубе. Самые спортивные могут попробовать свои силы на симуляторе скейтборда — специальной полукруглой конструкции, которая имитирует рампу (одна из распространенных фигур в скейт-парке. — Прим. ред.). Для малышей оборудовали разнообразные интерактивные панели, сетчатый тоннель, горку поменьше, песочницы, карусель и качели. Для родителей установили беседки и скамейки.

Фото: пресс-служба Департамента капитального ремонта

«Оторваться от шума города»

По словам эксперта, сочетание природных территорий и игровых зон позволяет решить сразу три задачи — отдых, оздоровление и экологическое воспитание детей.

— Зеленые зоны созданы для прогулок и дают возможность оторваться от шума города и его темпа, — говорит старший аналитик центра «Развитие города» Елена Пудова. — Парк «Покровское-Стрешнево» создает ресурс, как нельзя кстати подходящий для отдыха. Игровые зоны как неотъемлемый атрибут парков и прогулочных зон также предоставят детям возможность играть и развиваться вдали от шума города.

Детские площадки, расположенные в зеленой зоне — это отличный шанс для родителей привить детям любовь к природе, считает эколог, лидер движения «Экосила 50» Анатолий Баташев.

— В лесу маленький человек изучает листву, птиц, начинает любить животный и растительный мир, дышит свежим воздухом, — говорит Баташев. — Он погружается в природный мир и в связь с историей, потому что детскую площадку окружает прекрасный исторический парк. Люди, конечно, получают и «образование от среды», расширяют свой кругозор, становятся более энергичными и склонными заниматься спортом. Дети втягиваются в гармонию жизни.

Учитывая особенность территории, большую часть оборудования на детских площадках в «Покровском-Стрешневе» выполнили в экостиле, преимущественно из дерева. Елена Пудова считает, что игровые зоны из эко-материалов дадут детям возможность получить различные тактильные ощущения от текстуры дерева, камней, песка. А это, в свою очередь, благотворно воздействует на самочувствие детей. К тому же, такие площадки открывают множество сценариев для игр.

Фото: пресс-служба Департамента капитального ремонта

«Корабль» в лесу

В эколого-просветительской части «Покровского-Стрешнева» появились спортивно-игровые комплексы для лазания, преодоления препятствий и катания с горок. Также здесь есть качалки, карусели, качели, в том числе для малышей. На одной из площадок «пришвартовался» игровой комплекс «Корабль» — на нем юные любители приключений могут «отправиться в плавание» по воображаемым морям. Все эти активности разместили на площади более 950 кв. м.

— В природной зоне парка обновили две детские площадки общей площадью более 1550 квадратных метров, — продолжает Сергей Мельников. — На них появились качели как для самых маленьких, так и для ребят постарше, полосы препятствий разного уровня сложности, где можно тренировать баланс и координацию. Есть игровой элемент со столбами, имитирующими ветви деревьев, и сетками для лазанья, а также канатами для балансировки. Другой игровой комплекс интересен тем, что его сетки можно использовать как гамаки. Кроме того, установили тарзанку, карусели и комплексы-домики с различными типами горок, интерактивные панели разного уровня сложности и песочницы.

В историко-культурной зоне «Покровского-Стрешнева» место для игр занимает почти 240 «квадратов». Здесь детям предлагают провести время на качелях «гнездо» и балансирах, качалках на пружинках и небольших игровых комплексах с горками и канатными сетками.

Обновленные площадки в «Покровском-Стрешневе» расположены достаточно далеко друг от друга, поэтому на каждой из них установили набор оборудования, рассчитанный на разный возраст. Куда бы родители ни повели своих детей на прогулку, там обязательно найдутся подходящие активности.

— Район Покровское-Стрешнево достаточно урбанизирован, здесь много промзон, крупных трасс, поэтому для местных жителей парк — это прекрасная возможность нормально погулять, — говорит эколог, лидер движения «Экосила 50» Анатолии Баташев. — Хорошими детскими площадками сейчас никого не удивишь, а вот свежий воздух — это большая ценность. Парк «Покровское-Стрешнево» — как раз то место, куда москвичи любят водить детей. Сначала им просто нравится ходить на площадку, потом малыш с родителями пройдется по парку, покормит белочек, посмотрит на озера. Так у молодежи появляется культура не сидеть дома за компьютером, а ходить в парк.