Герой спецоперации «Z» старшина Сутягин вычислил вражеского корректировщика огня, чем спас сослуживцев и технику

Старший лейтенант Владислав ЖУРАВЛЕВ и Старший сержант Вадим ЕСИПОВ

Продолжаем знакомить с героями спецоперации «Z» - участниками боевых действий на Донбассе. Рядовыми, сержантами, ефрейторами и офицерами, что проявили свой профессиональный опыт, характер и выполнили боевые задачи. Их решимости, напористости и боевому опыту в Минобороны России, в подразделениях милиции Донецкой и Луганской Народных республик дают самую высокую оценку.

Наши герои сорвали атаки и предотвратили контрнаступления националистов, за что и получили государственные награды. Но служат они не ради похвал и наград. Военнослужащие уверены, что у врага нет шансов на успех, потому что Донбасс и Россия сражаются за правое дело.

«Голова хвоста не ожидает, оный всегда в свое время поспеет», - говорил генералиссимус Александр Суворов, который не проиграл ни одного сражения. А еще повторял: «Геройство побеждает храбрость, терпение - скорость, рассудок - ум, труд - лень, история - газеты...».

СЖЕГ ВРАГА «СОЛНЦЕПЕКОМ»

Старший лейтенант Владислав ЖУРАВЛЕВ

«Огнеметная рота под командованием старшего лейтенанта Владислава Журавлева выполняла задачу по поддержке подразделений российских войск, обороняющих один из населенных пунктов. Противник, превосходящими силами, предпринял несколько попыток прорыва линии обороны. По обнаруженным позициям боевых машин ТОС-1А был открыт артиллерийский огонь со стороны националистов. Несмотря на угрозу для своей жизни и жизни личного состава, Журавлев принял решение продолжить работу на позиции с целью отбить наступление противника. В результате грамотных и слаженных действий старшего лейтенанта Журавлева и его подчиненных удалось выполнить боевую задачу, нанеся существенный урон живой силе и технике противника».

УНИЧТОЖИЛ ГРУППУ ДИВЕРСАНТОВ

Старший сержант Вадим ЕСИПОВ

«В ходе выполнения специальных задач в районе одного из населенных пунктов группой российских военнослужащих под командованием старшего сержанта Вадима Есипова была обнаружена диверсионно-разведывательная группа противника. Скрытно подобравшись к позициям диверсантов, подчиненные Вадима Есипова внезапно атаковали врага. В ходе стрелкового боя, действуя смело и решительно, Вадим уничтожил 4 боевиков, вывел из строя боевую бронированную машину повышенной проходимости иностранного производства, после чего организовал отход группы в безопасный район без потерь. Мужественные и профессиональные действия старшего сержанта Вадима Есипова позволили предотвратить попытку националистов атаковать позиции наших войск».

ВЫЧИСЛИЛ ВРАЖЕСКОГО КОРРЕКТИРОВЩИКА

Старшина Петр СУТЯГИН

Старшина Петр СУТЯГИН

«Расчет под командованием старшины Петра Сутягина в ходе специальной военной операции выполнял задачи по организации устойчивой связи расчетов зенитных ракетных комплексов с вышестоящим командованием. При перемещении расчета на запасную позицию, колонна была обстреляна украинскими националистами с применением минометов. Петр своевременно обнаружил беспилотный летательный аппарат, производивший корректировку минометного огня противника. Оперативно организовав связь с вышестоящим штабом, Петр оповестил дежурные средства о нападении, после чего, проявляя отвагу и храбрость, вывел колонну из-под огня противника. Благодаря своевременно организованной Петром связи, БпЛА-корректировщик огня был уничтожен, что позволило сохранить жизни расчета и не допустить потерь вооружения и военной техники».