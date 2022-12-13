Хитрость русского солдата разобьет оружие НАТО: как ставят на колени HIMARS и разделывают JAVELIN

HIMARS - пожалуй, самое серьезное оружие в руках украинцев. Но и на них у нас есть управа. Фото: Global U.S. Air Force/globallookpress.com Press

Уже не бывает такой недели, когда бы США и другие страны НАТО не объявили о новых поставках вооружений на Украину. Совсем недавно Пентагон сообщил, что отправил Киеву большую партию зенитно-ракетных комплексов Hawk («Хоук»). И преподносится это с большим понтами - «наша система лучше русских «Буков»!». Причем и другие виды боевой техники, переданные Западом украинцам, расхваливаются на все лады. У всех на слуху «Джавелины», «Байрактары», «Хаймарсы» (или «Химеры»). Они уже стали брендами. Но за оглушительной рекламой их достоинств Запад обычно замалчивает недостатки. Слабости. А они тоже есть. Ими ради победы в бою стараются пользоваться наши воины. А теперь давайте эти слабости разберем.

НЕ ТАК СТРАШЕН «ХОУК», КАК ЕГО МАЛЮЮТ

Американский MIM-23 Hawk («Хоук») - престарелый ветеран холодной войны. Он родом аж из 1960-х годов. Побывал на многих войнах. И в своем классе заработал репутацию оружия с самым низким коэффициентом в разряде количество - качество (соотношение затраченных боеприпасов на результат). За 60 лет «Хоуки» сбили всего 38 самолетов противника и сделали почти столько же «самострелов» - по ошибке уничтожали своих. Как сказал один из наших спецов ПВО, «сравнивать этого патентованного «самострельщика» с доказавшим не раз свою эффективность российским «Буком» - святотатство». Уже подсчитано, что в тех странах, где «Бук» участвовал в боевых действиях, у него за пару лет удачных попаданий было больше, чем у «Хоуков» за всю их «карьеру».

В Сирии, например, из 29 запущенных «Буком» ракет 24 поразили цели.

На складах США сейчас 12 000 комплексов «Хоук». По подсчетам Пентагона, их утилизация потребует более $2 миллиардов. Потому и было решено сбагрить «пенсионеров» украинцам. Они и рогатке рады. Тот случай, когда говорят: «На тебе, боже, что нам негоже».

Но не будем заниматься шапкозакидательством. Эти «старички» все равно опасны для наших крылатых ракет, самолетов и вертолетов. «Хоук» способен перехватывать скоростные цели на малых высотах, он автоматически наводится на источник помех, а также прытко действует после обнаружения цели. Еще один плюс - высокая мобильность.

А какие слабые стороны есть у «Хоука»? На этот вопрос я попросил ответить большого знатока американских систем ПВО, инженера-конструктора Вадима Поладьева:

- Применение «Хоука» на поле боя показало, что он требует устойчивой наводки ракеты на цель в ходе всего времени полета. Стоит приглушить сигнал управления, и ракета сбивается с курса - ее помехозащищенность осталась где-то в 1970 - 1990-х годах прошлого века.

К тому же комплекс не интегрирован в централизованные цифровые системы боевого управления, а это значит, невозможно использовать его в режиме радио- и локационного молчания. Радар украинцам и их американским «наставникам» придется держать включенным постоянно или продолжительно. А тут наши противолокационные сверхзвуковые ракеты Х-31ПД не заставят себя ждать. Стоит напомнить, что уже в первые сутки спецоперации наши войска уничтожили 36 украинских РЛС. Причем многие были гораздо совершеннее, чем «Хоук».

К тому же «Хоук» - оружие капризное - возможности его РЛС сильно снижаются в дождь, снегопад, туман. Не говоря уже о падении эффективности этого комплекса, если самолет маневрирует или выставляет помехи.

«СВЯТОЙ ДЖАВЕЛИН» ЗЕЛЕНСКОГО НЕ СПАСАЕТ

На «Джавелины» украинцы едва не молились. Вот такие граффити даже рисовали в Киеве. И где теперь эти «Джавелины»? Фото: Getty Images

Ну а про безмерно разрекламированные американские противотанковые комплексы (ПТРК) «Джавелин» сегодня не слышали разве что в яслях. США передали Украине более 7 тысяч таких установок. В Киеве крестились и молились на них. Зеленский даже заказал себе футболку с надписью «Святой Джавелин». Украинский генштаб обещал скорую перемогу с помощью этого оружия, которое «похоронит москальскую броню».

Да, это довольно серьезная боевая техника. У нее есть свои плюсы. Дальность стрельбы - 2 километра. Самая опасная фишка - атака цели ракетой почти вертикально - сверху в башню танка, где наименьшая защита. А вот удары в лоб обычно лишь контузят танк (например, наш Т-90 оказался «Джавелину» не по зубам). А нам говорят, что «святому» нет противоядия. Давайте разберемся.

Да, «Джавелины» атакуют танки сверху. Но наши умельцы стали приваривать на башню «вольеры» - железные клети. Попав в них, «Джавелин» взрывается, но не пробивает броню.

Идем дальше. Боец с «Джавелином» должен находиться на расстоянии прямой видимости цели. А это лакомый объект для снайперов, - они уже десятками заваливали «джавелинистов», которые сейчас стали еще заметнее на белом снежке.

Старые комплексы, поставленные Украине, требуют подсветки цели, что демаскирует место запуска, - по нему мгновенно шмаляют.

Головка самонаведения ракеты «Джавелина» обычно реагирует на горячую цель - работающие двигатели танка. И это тоже учитывается нашими бойцами. Когда же движки выключены, а боевые машины замаскированы, американский ПТРК их просто не видит. А в дождь, туман или снег вовсе становится слепым.

Золотые головы нашей оборонки придумали еще одно хитрое средство - аэрозольные гранаты. Они образуют перед танком облако, которое блокирует работу инфракрасной головки наведения «Джавелина».

А еще есть комплексы активной защиты «Афганит» или «Дрозд-2». Первый встречным выстрелом перехватывает летящие в танк ракеты, а второй - выпускает густой пучок осколков, образуя «зонт», спасающий боевую машину от удара «Джавелина» сверху.

ПРИРУЧЕНИЕ «БАЙРАКТАРА»

Слухи о боевых возможностях турецких ударных беспилотников «Байрактар» оказались раздутыми. Хотя миллионные тиражи видео с войны в Карабахе впечатляли даже спецов: там азербайджанские «Байрактары» играючи уничтожали армянские танки и пушки (правда, во многих случаях они были беззащитны - их не прикрывала ПВО). Когда же Киев получил первый десяток «Байрактаров», украинские военные обещали, что с такой техникой обязательно зададут жару русским.

Да, на заявленные характеристики турецких дронов не махнешь небрежно рукой. «Байрактар» может провести в воздухе до 24 часов. У него под брюхом 4 ракеты. Дальность действия - до 150 километров. Это достоинства. Но есть и недостатки, которые (хотя и не сразу) вскрыли боевые действия на Украине. Эти слабые стороны и стали использовать наше ПВО и РЭБ (системы радиоэлектронной борьбы). Спецы РЭБ стали сбивать с толку электронные «мозги» дронов так, что те плюхались на землю.

Обнаружилась и еще одна слабина «Байрактара». Чтобы точно поразить цель, он должен подсветить ее лазерным целеуказателем. А для этого дрону надо опуститься на высоту до 3, а то и до 1,5 километра (в зависимости от погоды). И тут он становится легкой добычей зенитного ракетно-пушечного комплекса «Панцирь-С1» (его пушка достает цель на высоте 4 километра). Но самое большое число «Байрактаров» на Украине намолотил наш зенитный комплекс «Тор-М2». Вероятность поражения турецких беспилотников его ракетой оценивается в 85 - 95%.

В общей сложности уже к концу сентября-2022 Украина лишилась около 130 «Байрактаров». Они эффективны лишь там, где нет развитой системы ПВО.

Многие наверняка заметили, что в последние месяцы почти полностью исчезли сообщения о турецких «Байрактарах» на Украине. Теперь понятно, почему?

ПРОЛИТЫЙ «ПОРТВЕЙН»

Слухи о боевых возможностях американских гаубиц М777 (шутники прозвали их «Три топора» или «Портвейн») украинцы раздували до фантастических величин. Оглушительный пиар этим орудиям устраивала и пресса США. Вот как газета New York Times описывала боевое крещение М777 на Украине: «Замаскированное в куче ветвей, срезанных с ближайших деревьев, это оружие, которое, как надеется Киев, будет иметь решающее значение в конфликте с Россией». Или вот еще: «Первые M777, самое смертоносное оружие, которое Запад предоставил Зеленскому, теперь развернуты в бою на востоке Украины. Их прибытие поддержало надежды Киева на достижение артиллерийского превосходства».

Захлебывались от восторга и украинские офицеры. «Это оружие приближает нас к победе», - говорил полковник Роман Качур, командир 55-й артбригады ВСУ, которая первой развернула заморскую гаубицу.

Однако эти восторги сильно подпортил американский эксперт № 1 по русской армии, директор аналитического центра Майкл Кофман. Он сразу же скептически отнесся к бравурным заявлениям украинского командования: «Русские - одна из крупнейших артиллерийских армий, с которой вы можете столкнуться. Они умеют находить противоядие».

Прошло немало времени с начала активного применения чудо-пушек на Украине, а они чем-то выдающимся себя так и не проявили. Разговоры о том, что с их помощью ВСУ обязательно выиграют артдуэли, что М777 легко переломят ход сражений, оказались обыкновенной болтовней. Обнаружилось, что у русских есть эффективные системы обнаружения вражеской артиллерии. А это значит - «выстрелил и удирай». Иначе через минуту прилетит ответка.

И тут выяснилось, что гаубицы М777 - буксируются тягачами (в отличие от наших самоходок «Мста» 2С19). Поэтому «Три топора» слишком медленно уходят из-под ответного удара. Их расчеты - в открытом поле, их часто поражают осколки снарядов, разорвавшихся даже в 50 - 100 метрах. Повреждаются и сами пушки. Из-за этого «раненые» М777 приходится постоянно таскать на ремонт в Польшу. По признанию Пентагона, «не менее трети гаубиц, принявших участие в боях, уже в не годном для применения состоянии». А российские экипажи «Мсты» 2С19 защищены броней этой самоходки.

Но самое забавное - уже после десятка выстрелов ствол «Портвейна» банально… гнется. Американский эксперт Джозеф Тревитик, комментируя эту проблему, напомнил, что М777 буксируют за дульный тормоз, - это, мол, находка американских инженеров. И если четырехтонную гаубицу погонять по оврагам или проселкам, то очень скоро снаряд будет лететь куда угодно, но только не по противнику. Точность быстро падает.

Однако абсолютно неправильно унижать «Топоры» до нуля. Несмотря на все недостатки этих гаубиц, они все же продолжают бить по нашим позициям. Да и городам Донбасса от них достается.

Коптеры на передовой - вещь незаменимая. Они и глаза, и уши разведчиков. Фото: Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

НАВОДКА ИЗ КОСМОСА

А главная неприятность исходит даже не от самих гаубиц М-777, а от поставленных американцами к ним современных высокоточных снарядов Excalibur с GPS-наведением. То есть с наводкой через космические спутники!

Поначалу казалось, что для них нет противоядия. И все-таки наши ученые, конструкторы его уже нащупали. Оказалось, что бороться с высокоточными снарядами можно за счет средств радиоэлектронной борьбы, которые глушат сигналы GPS и сбивают корректировку Excalibur.

Но самый верный способ побороть американскую напасть остается прежним - уничтожение гаубиц M777, из которых и ведется стрельба снарядами Excalibur. Что наши войска и делают.

УСМИРЕНИЕ «ХАЙМАРСА»

Название американской реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS за время боев на Украине тоже стало мемом. Каждый день «Хаймарсы», или по-народному «Химеры», мелькают в военных сводках. Украинцы произносят эти названия с неизменным восторгом и густо облепили установку комплиментами, как вареники сметаной: «Это одна из самых мощных и дальнобойных систем в мире!»

Тут они из поклонения перед американским оружием явно сбрехнули. Сравните сами: в пусковой установке HIMARS шесть снарядов калибра 227 миллиметров. Дальность стрельбы такими боеприпасами - 70 км. Российская РСЗО «Торнадо-С» имеет 12 направляющих для ракет калибра 300 миллиметров. Обычная дальность стрельбы - 120 километров, а максимальная до 200. Вопросы есть?

И все же HIMARS - оружие серьезное. И было бы нечестно умалять его сильные стороны. Они тоже есть.

Переход установки из походного в боевое положение составляет 8 минут. Наведение на цель в течение 16 секунд. При этом не требуется ни горизонтирования (выравнивание орудия относительно положения на грунте), ни топогеодезической подготовки, все корректировки - автоматические, по компьютеру. По этой части у HIMARS куча наворотов - акселерометры, гравиметры, наклономеры и прочие датчики.

Нужны лишь координаты цели, получаемые с тех же космических спутников. Или от беспилотника. Вот, пожалуй, и все. Американцы самоуверенно заявляли: «В результате отсутствует вероятность помех и потери связи. Вместе с датчиком GPS обеспечивается точность и надежность попадания ракеты».

И это действительно так было. Но до поры до времени. Российские спецы ПВО и радиоэлектронной борьбы немало попотели, чтобы подобрать ключи к HIMARS. Удавалось и ставить помехи, и глушить сигнал GPS.

Поле боя становилось испытательным полигоном.

Со временем начало появляться все больше свидетельств о растущем количестве перехватов ракет HIMARS. Вот лишь один такой пример: обнаружено надежное средство перехвата - это зенитный ракетный комплекс «Бук-М3». Причем в его характеристиках не было заявлено о способности сбивать реактивные снаряды.

Ведь снаряды HIMARS - очень сложная цель, так как они малоразмерны и летят на большой высоте и высокой скорости. А сбиваются после обнаружения на высотах около 22 километров в течение 10 секунд. Эта способность «Бук-М3» была открыта не сразу - после многих попыток.

А вот как рассказывал об этом командир подразделения ПВО майор Александр Топал:

- Если поначалу мы не понимали, что это такое (ракеты HIMARS. - Авт.), то сейчас уже свободно работаем по этим целям... Конструкторы прошили нам новую программу, и снаряд HIMARS теперь для нас - обычная цель. Свободно видим и уничтожаем без проблем.

Военный эксперт в области ПВО Юрий Кнутов рассказывал мне:

- Проблема была в том, что ранее в наше программное обеспечение не были загружены данные о HIMARS. Сейчас удалось подробно изучить параметры их полета, скорректировать алгоритмы. И в итоге разработать эффективное противодействие.