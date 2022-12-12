Наташа Королева сверкнула кружевными панталонами на вечеринке

Певица Наташа Королева. Кадр из телешоу канала "ПЯТНИЦА".

Наташа Королева хорошо провела время с друзьями, пока ее муж Сергей Глушко гастролирует по городам и весям. Артистка повеселилась на вечеринке по случаю дня рождения близкой подруги Иды Достман.

Наташа Королева принарядилась по случаю праздника лучшей подруги Иды Достман. Певица надела супер короткое шелковое платье с разлетающейся юбкой. Под нем оказались утягивающие кружевные панталоны.

Артистка вышла на сцену, чтобы поздравить именинницу. Она так лихо отплясывала перед гостями, что блеснула исподним. Исполнительница хита "Желтые тюльпаны" активно крутила бедрами под восторженные крики гостей.

Артистка вышла на сцену, чтобы поздравить именинницу Фото: СОЦСЕТИ

Стоит отметить, что в настоящее время Наташа активно худеет. Певица много времени проводит в спортзале и ограничивает себя в питании. Тренировки она устраивает себе каждый день. Помимо спорта и диет артистка ходит на антицеллюлитный массаж. Он помогает держать кожу в тонусе и избавляться от отеков. "Сразу все в тонусе. Попа, ноги, животик. И лишняя вода уходит", - рассказывала Королева.

Сбрасывать лишнее ей помогает муж Тарзан. Он критично относится к лишним килограммам 49-летней супруги и тщательно контролирует процесс похудения, отбирает еду и заставляет регулярно вставать на весы.

Ранее певица сообщала, что уехала избавляться от ненавистных жиров в санаторий в Железноводске. Там она смогла избавиться примерно от трех килограммов. Позже Королева обратилась в детокс-центр в Кисловодске. Она прошла ряд процедур. Все это обошлось артистке в 170 тысяч рублей.