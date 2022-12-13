Вопрос дня: На чем вы не будете экономить, готовясь к застолью? Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ

Алексей Кортнев, лидер группы «Несчастный случай»:

- У меня все традиционно для постсоветского человека. Я не могу без салатной тройки: столичный, сельдь под шубой и мимоза. На еде и выпивке мы точно экономить не будем. А подарки всей семьей выбираем больше полезные, чем дорогие. Тут вряд ли придется ужиматься.

Юрий Куклачев, дрессировщик, народный артист России:

- Раньше я любил оливье. А сейчас настоящий прежний салат уже не сделаешь! Майонез другой, картошка импортная, если в докторской колбасе есть мясо, уже за это спасибо. Вот мандаринами с женой объедаемся - получилось найти настоящие абхазские. А экономить не будем на отдыхе. Поедем туда, где тепло. Но в сам Новый год у артистов отпуска нет - по три концерта в день даем.

Олег Матвейчев, депутат Госдумы:

- У нас есть семейный рецепт запеченного гуся. Тушку берем на проверенной ферме во Владимирской области. Фаршируем орехами и клюквой. Снаружи для корочки поливаем оливковым маслом и медом. Пальчики оближешь! Ну и холодец обязательно. А экономить не планируем ни на чем - праздник же.

Тамара Гвердцители, народная артистка России и Грузии:

- На Новый год я готовлю баклажаны с грецкими орехами по-грузински. Баклажаны замачиваем на час в соленой воде. Нарезаем пластинками по 8 - 10 миллиметров и обжариваем. Выкладываем на бумажное полотенце, чтобы убрать жир. В начинку идут орехи, майонез, кинза и много перца. Это острое блюдо. В конце сворачиваем баклажаны и начинку в рулетики.

Андрей Шмаков, шеф-повар, обладатель звезды Michelin:

- Открою страшную тайну: сами повара не любят сложную еду. Поэтому на Новый год я приготовлю утку с кислой капустой. И еще… сельдь под шубой. Знаете, как быстро удалить у селедки кости? Надо ее выпотрошить, сделать надрез вдоль спинки, прижать брюшком к доске и, держа двумя пальцами левой руки, правой потянуть за хвост. Все кости вытянутся! И на еде я не экономлю никогда.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Сколько будет стоить новогодний стол-2023

Праздничное застолье подорожало примерно на 11% (подробности)