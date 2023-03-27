К нашим бойцам отправился десятый конвой имени Подольских курсантов

Фото предоставлено Домом народов России

В начале марта прошлого года председатель Совета благотворительного фонда имени Подольских курсантов Ирина Бабакова проводила презентацию своей книги «Место силы. Мои Ильинские рубежи». На этой встрече присутствовали родственники курсантов и командиров Подольских военных училищ, ветераны Великой Отечественной. Именно тогда возникла идея помочь жителям Донбасса и Луганска.

- Мы понимали, что от нас нужны не только слова поддержки, а конкретные действия. Первый наш груз ушел 20 марта 2022 года. До этого мы думали собрать какие-то вещи и отвезти их на легковой машине. Но неравнодушные люди буквально за неделю принесли столько, что пришлось нанимать «Газель». А сейчас собрали уже десятый гуманитарный конвой, - рассказала Ирина Бабакова.

Фото предоставлено Домом народов России

Маскировочные сети, флисовые одеяла, белье, одежду, средства личной гигиены, фонари, батарейки, продукты питания начали собирать в феврале. Набралось почти три десятка кубов груза. А перед отправкой его в зону СВО в Дом народов России пригласили активных участников сбора. Собирали поистине всем миром: простые жители, общественники, бизнесмены, коллективы предприятий. Причем, среди них много и тех, кому, казалось бы, самим не помешает поддержка – пенсионеры.

- Я благодарю всех участников гуманитарного конвоя. То, что по велению души делают эти люди, поможет нам сплотиться, стать сильнее. Поддержка друг друга, стремление помочь тем, кто в этом нуждается – наша историческая черта, которая особенно сильно проявляется в непростые времена. Очень важно, что в этом активно участвует молодежь. Молодые люди не просто приносят какие-то вещи, но и сортируют их, упаковывают, грузят, - сказал депутат Госдумы Вячеслав Фетисов, который с первых дней не просто оказывает поддержку общественному проекту, но и является одним его участников и вдохновителей.

Фото предоставлено Домом народов России

Конвой на освобождаемые территории находится под патронажем Общероссийской общественно-государственной организации «Ассамблея народов России». А груз формируется исходя из конкретных потребностей.

- Когда до командиров дойдет груз, они на местах будут решать, как его распределить. Ведь там, кроме военнослужащих, есть и население. Я стопроцентно уверен, что все наши ребята, которые выполняют боевую задачу в зоне спецоперации, оказывают поддержку мирным жителям, - поделился мнением генеральный директор Ассамблеи народов России, Герой России Александр Даркович.