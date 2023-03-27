В День театра ВКонтакте отмечает 200-летие Александра Островского: пользователи увидят спектакли, клипы и редкие документы

ВКонтакте запускает традиционный масштабный проект к Международному дню театра

ВКонтакте запускает традиционный масштабный проект к Международному дню театра. В этом году он посвящён юбилею Александра Островского. Пользователи получат возможность весь день смотреть постановки его пьес и смогут узнать из роликов VK Клипов, как подготовиться к походу на спектакль.

ВКонтакте ежегодно отмечает День театра и объединяет уникальный контент от ведущих площадок России. В этом году 27 марта на платформе станет ещё и Днём Островского — в честь 200-летия великого русского драматурга. С утра и до самого вечера пользователи соцсети могут посмотреть постановки классических пьес Александра Островского от ведущих театров и не только. Начнётся день с показа спектакля из города, где драматург провёл большую часть жизни, а завершится читками его пьес от актёров театра «Современник» в режиме реального времени. Все трансляции будут доступны в течение суток, посмотреть их можно на платформе VK Видео, а также в сообществе «Культура ВКонтакте».

Московский Малый театр покажет спектакль «Правда — хорошо, а счастье лучше» — смешную и мудрую историю о яблоневом саде. Академический театр имени Вахтангова представит драму «Гроза», рисующую предгрозовую атмосферу жизни купеческого города середины XIX века. Санкт-Петербургский Театр комедии имени Акимова поделится записью постановки пьесы «Бешеные деньги» о людях, готовых на всё ради своей выгоды. Театр имени Ленсовета подготовил онлайн-показ сатирической комедии «На всякого мудреца довольно простоты». «Балтийский дом» проведёт трансляцию спектакля по комедийной пьесе «Волки и овцы», которая раскрывает вечную тему сосуществования людей-хищников и людей-жертв.

Молодёжный театр на Фонтанке покажет спектакль «Любовные кружева» по пьесе «Женитьба Белугина» — это произведение о чувствах молодых людей, в которых немаловажную роль играют деньги. Театр «Мастерская»представит спектакль «Грёзы любви, или Женитьба Бальзаминова» по пьесе «За чем пойдёшь, то и найдёшь». Постановка исследует феномен материнской любви, которая может быть как созидитальной, так и разрушительной. Драматический театр «На Литейном» представит свежий спектакль «Красавец мужчина» — притчу об отношении мужчин и женщин, любви и деньгах.

Актёры «Современника» проведут читку фрагментов пьес Островского. Спектакль по одной из самых знаменитых пьес драматурга — «Бесприданнице» — покажет Кинешемский драматический театр имени Островского. Именно в Кинешме Александр Островский провёл большую часть своей жизни. Прикоснуться к истории воплощения пьесы «Снегурочка» позволит Театральная библиотека - в своем сообществе ВКонтакте она покажет эскизы костюмов к первой постановке одноимённой оперы Римского-Корсакова 1882 года, а также опубликует видеосюжет о рукописном экземпляре пьесы, эскизах костюмов и декораций к ранним постановкам.

Зрители VK Клипов в праздничный день узнают, как подготовиться к походу на спектакль. Ролики об этом можно посмотреть в специальной подборке «Как ходить в театр». Проект «Белогорье. Культурный регион» расскажет, как выбрать постановку, что надеть в театр и как правильно дарить цветы артистам. «Санктъ-ПетербургъОпера» и МХТ имени Чехова расскажут о театральном этикете, о том, чем он отличается от правил поведения в кино, а также о его родоначальниках — Константине Станиславском и Владимире Немировиче-Данченко.

Зера Черешнева, директор по стратегическим проектам ВКонтакте:

«День театра ВКонтакте по традиции дарит всем пользователям уникальную возможность онлайн посмотреть спектакли, актёрские читки, лекции и открыть для себя что-то новое в притягательном мире театрального искусства. Совсем скоро, 12 апреля, исполнится 200 лет со дня рождения великого русского драматурга Александра Островского, поэтому в фокусе нашего внимания оказались постановки по его пьесам, а также места, неразрывно связанные с его биографией: Петербург, Москва, Кинешма. И сегодня мы ещё раз сможем убедиться, что сюжеты и герои Островского актуальны и две сотни лет спустя в мире высоких скоростей и технологий».

Помимо спектаклей по произведениям Александра Островского ВКонтакте покажет трансляции и других постановок. Драматический театр «Приют комедианта» впервые представит на платформе запись спектакля«Толстого нет» с легендарной театральной актрисой Ольгой Антоновой в главной роли. Это уникальная возможность увидеть постановку, которую давно убрали из репертуара, но вновь вернули по просьбам зрителей. Она будет эксклюзивно доступна пользователям до полуночи 28 марта. Красноярский музыкальный театр покажет музыкальные номера из рок-оперы по роману «Капитанская дочка», премьера которой состоится в июне.

В День театра пользователи также могут отправиться в виртуальный тур по Михайловскому театру и увидеть роскошный зрительный зал со сцены — в реальной жизни на неё выходят только артисты и сотрудники. Это возможно благодаря масштабному обновлению сервиса «Виртуальные экскурсии», в котором также появились маршруты по Храму Воскресения на Крови, Елагиноостровскому дворцу-музею и Государственной академической капелле.