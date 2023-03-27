Детали для месторождений Оренбуржья начали печатать на 3D-принтере

Фото: ПАО "Газпром нефть"

Пилотный проект по изготовлению запчастей с помощью 3D-принтера реализовали оренбургские нефтяники. Трехмерная печать поможет обеспечить производство качественными компонентами и позволит, в том числе, отказаться от зарубежных запчастей.

С помощью 3D-принтера «Газпромнефть-Оренбург» планирует создавать широкую линейку деталей - от простейших муфт и манжет до сложных металлических узлов. Специалисты напечатали несколько типов запчастей сложной конфигурации для компрессорных станций Восточного участка Оренбургского месторождения и Капитоновского месторождения. Образцы прошли испытания. По прочности и эксплуатационным свойствам они ничем не отличаются от оригинальных. Запчасти прошли экспертизу и сертификацию, подтвердившие их качество и соответствие отраслевым стандартам.

Перед печатью специалисты сканируют образцы и создают цифровую модель запчасти. Для 3D-принтера используются, в том числе, композитные материалы, которые подбираются с учетом особенностей месторождений Оренбуржья. Время изготовления детали зависит от ее сложности: процесс может занимать от нескольких часов до нескольких суток.

Технология 3D-печати поможет сократить стоимость и сроки ремонта и обслуживания оборудования, а также позволит наладить импортозамещение зарубежных компонентов. По словам директора по газу «Газпромнефть-Оренбурга» Игоря Липатникова, технологии трехмерной печати показали свою эффективность и будут внедряться на всех объектах предприятия.

Проект реализовали специалисты предприятия «Газпромнефть-Цифровые решения», выполнявших все этапы работ – от сканирования запчастей и создания их трехмерных моделей до выбора материалов и 3D-печати деталей.

«Мы предоставляем сервис по 3D-печати для всех предприятий «Газпром нефти» и рады внедрению данных технологий в Оренбурге, - рассказал начальник департамента роботизации и трехмерной печати «Газпромнефть - Цифровые решения» Александр Паршиков. - Следующий шаг – оснащение наших центров в регионах 3D-принтерами, что позволит изготавливать нужные детали сразу «на местах».