Телефон вместо документа: Владимир Путин поручил представить проект о цифровом паспорте до 1 мая 2023

Президент подписал серию новых поручений Фото: REUTERS

Владимир Путин подписал серию новых поручений. Все они так или иначе касаются развития электронных сервисов.

ЭЛЕКТРОННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

Президент поручил правительству ФСБ и МВД разработать «порядок предъявления цифрового удостоверения личности гражданина, полученного с использованием мобильного приложения «Госуслуги» вместо обычного бумажного паспорта.

Потребность в этом назрела давно. Ведь до сих пор все обязаны носить с собой паспорт. И даже, если ты, к примеру, отправился в спортзал без удостоверения, полицейские имеют право доставить тебя с улицы в отделение для выяснения личности. А вот телефоны с собой сейчас носят практически все. И для простой проверки документов вполне может подойти и страничка на «Госуслугах». Лишь бы интернет ловил.

ПАСПОРТ БОЛЕЛЬЩИКА

Fan ID – довольно болезненная тема для нашей футбольной премьер лиги. Речь об именных электронных паспортах болельщиков. Изначально их использовали в 2018-м на Чемпионате мира по футболу – тогда документ не просто подтверждал личность, но еще служил и визой. Потом российские власти решили для безопасности (с ними проще ловить хулиганов) ввести Fan ID на всех играх РПЛ. Закон заработал с 1 июня 2022 года.

Оформить удостоверение можно через Госуслуги, после чего следует явиться в МФЦ для подтверждения личности.

Но фанатское сообщество паспорта болельщиков не приняло. Теперь на игры премьер-лиги ходит меньше людей, чем на соревнования Первой лиги. Московский «Спартак» (и не только он) собирает около 10% мест на домашнем стадионе.

В Кремле ситуацию комментируют по минимуму.

- Здесь мы считаем, что это прерогатива все-таки наших спортивных властей, наших служб безопасности, и именно они должны принимать решение, - заявил в понедельник, 27 марта, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

И в этот же день вышло поручение Владимира Путина. До 1 мая правительство вместе с Агентством стратегических инициатив должно «принять меры по упрощению использования гражданами, прежде всего инвалидами, пенсионерами и детьми, систем идентификации футбольных болельщиков». Формально речь не идет об отмене Fan ID, но в Кремле явно хотят разрядить обстановку.

ДРУГИЕ ПОРУЧЕНИЯ

* В 2024 году в России должен появиться «полный цикл производства» оптоволокна. Инвесторы смогут получить назад 25% вложенных кредитных денег.

* Минфину и налоговой поручено оценить эффективность Единого налогового счета (это «кошелек» организации, из которого налоговая инспекция сама забирает деньги на налоги). «Народный фронт» должен будет заняться обратной связью с налогоплательщиками для выявления проблем.