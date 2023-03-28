Философия кайдзен по-русски

Человек на производстве перестает быть функцией, становясь творцом положительных изменений. Фото: пресс-служба ПАО «Транснефть»

Предприятие успешно, и уровень профессионализма сотрудников зашкаливает.

Внимание! В этом месте можно незаметно начать сдавать позиции. Все просто: совершенствование - процесс непрерывный. Даже успешный бизнес скатится в инерцию, как только решит почивать на лаврах. Личностного роста это тоже касается. Напротив, малые изменения на дистанции выльются в мощный синергетический эффект.

Человек на производстве перестает быть функцией, становясь творцом положительных преобразований. Такая идеология заложена в основу системы развития, которую внедряет одна из крупнейших российских компаний.

Страна восходящей инициативы

На непрерывном улучшении производства и управления фокусируется японская философия кайдзен. Постоянные изменения должны затрагивать все сферы. Развитие идет по горизонтали, то есть опыт личный становится общим достоянием, а признание проблем служит толчком к переменам.

В России принцип усовершенствовали и детализировали. Отточенное мастерство, сноровка и упорность дополняются гибкостью мышления, усилением коллективного самосознания, тягой к новизне. У нас мужик не только блоху подкует, как заправский Левша, а женщина остановит скакуна - люди выходят за границы привычных действий на работе, налаживают каналы взаимодействия, а главное, ощущают себя частью большой организации, оставаясь эксклюзивными профессионалами своего дела.

После того как удалось автоматизировать сбор данных, срок оформления техзадания сократился с трех дней до получаса. Фото: пресс-служба ПАО «Транснефть»

«Транснефть», крупнейшая в мире нефтепроводная компания, приступила к внедрению корпоративной системы развития «Оптимум» в 2022 году. В первую очередь она призвана сформировать новую управленческую культуру, где у сотрудников появляется стимул и желание повышать эффективность производства и управления, ведь всегда есть что-то, что требует улучшения, в этом и заключается процесс совершенствования. Фактически любой представитель, например, рабочей профессии может выступить с инициативой, которая уйдет на самый корпоративный верх.

Работники пяти пилотных для внедрения системы «дочек» «Транснефти» показали максимальную вовлеченность и самоотдачу. В течение года они представили больше шести тысяч рационализаторских предложений, из них около тысячи уже реализовано, еще более 2 тысяч находятся в стадии реализации и выработки лучших решений.

Внедрение практики призвано выстроить новую культуру взаимодействия между всеми уровнями управления. Здесь хотят сломать междолжностные барьеры, человек преодолевает страх перед начальством, понимает, что любая его идея по улучшению заслужит внимания. В числе мер - поддержка даже малых побед, концентрация на позитивных моментах, устойчивая обратная связь.

Нет мелочей

Вовлечение персонала достигается за счет создания нового формата взаимоотношений между работниками, где каждый может выполнять и руководящие роли: планирование и организация, контроль и мотивация. Начинают с малого. Людям объясняют, что в деле непрерывного улучшения нет и не будет нормативов - плана по приему рационализаторских предложений. Сухая статистика остановит любой полет мысли.

Нефтепроводчики - рационализаторы не для галочки, а по зову сердца, ну или во славу комфорта. Вот кто-то предлагает сменить ботинки на сапоги. Это дает повод к размышлению: а в каких условиях трудится человек, если ему неудобна обувь? Другим внедренным предложением стало устранение бюрократии при оформлении документов на диагностику оборудования. После того как удалось автоматизировать сбор данных, срок оформления техзадания сократился с трех дней до получаса. Еще пример. На складе оборудование лежало разрозненно, а теперь укомплектовано по принципу «быстрого ящика», что сокращает время сбора и выезда бригады.

В основном идеи направлены на оптимизацию производственных процессов, усиление безопасности, экономию. Например, за счет модернизации конструкции защитного кожуха системы пожаротушения резервуаров на нефтеперекачивающей станции удалось в 10 раз снизить трудоемкость техобслуживания. Совершенствование графика проведения испытаний насосов позволило сэкономить за полгода 300 тысяч рублей благодаря распределению нагрузки на электросети.

Переход на внутрилабораторный контроль качества нефти и нефтепродуктов по рабочим пробам позволит одной «дочке» «Транснефти» экономить около 6 миллионов рублей в этом году.

Фото: пресс-служба ПАО «Транснефть»

Техник «Транснефть Нефтяные Насосы» Валерий Мораш предложил запустить индикацию откачки воды из сухих колодцев. Раньше надо было огородить территорию люка в полу, снять решетку, спуститься на несколько метров в темноту. Теперь все манипуляции заменяет одна кнопка, вместо двадцати тратятся две минуты. «Внедрение «Оптимума» изменило многое. Я и раньше подавал предложения, а теперь получил настоящее вдохновение», - говорит он.

Не забыли и о мотивации. Например, за каждое принятое предложение планируется выплата вознаграждения, а в дальнейшем, если есть экономический эффект, автору прибавят процент к зарплате. Работают и нематериальные стимулы. Например, сотрудник может выбрать место на офисной парковке, а кому-то достаточно благодарного пожатия руки гендиректора.

Когда ноль имеет значение

Другим важным результатом станет достижение «Цели - Ноль»: нулевой травматизм и исключение отказа оборудования. Задача - убедить как можно больше людей, что «Цель - Ноль» необходима и достижима. Но это не произойдет по мановению волшебной палочки - потребуются комплексная работа, повышение управленческой и корпоративной культуры.

«Нас учат не бояться ошибок и проблем, решать и анализировать. Гордимся тем, что делаем, и работаем так, чтобы нами гордились. Меняемся сами и становимся примером», - говорит экономист дочернего общества «Транснефти» Татьяна Фиропонтова.

Система «Оптимум» рассчитана на дистанцию - это не разовая задача, а движение без конца. Важным шагом в развитии культуры взаимоотношений стало создание дискуссионного клуба «Транснефти». Его участники ломают копья и оттачивают идеи, которые лягут в основу будущих достижений. А кто-то даже пишет стихи.

СКАЗАНО

Борис ШАПКИН, «Транснефть - Прикамье», Ижевск:

- Сомнения все в сторону, стремимся к идеалу,

Сплоченный коллектив из ста бьет двести баллов.

Мудрейшая команда, мощнейшие умы,

Услышим твое мнение, мы вместе, мы сильны!