Архангельская область вышла в лидеры по числу реализованных в Арктике инвестиционных проектов

Архангельская область вышла в лидеры по количеству реализованных в Арктике инвестиционных проектов. Фото: Александр ДРИКЕР/Пресс-служба правительства Архангельской области.

Архангельская область стала лидером по числу реализованных в Арктике инвестиционных проектов. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Александр Цыбульский. Инвесторы реализовали в Поморье более половины всех арктических проектов – 57. Всего же резиденты Арктической зоны РФ воплотили в жизнь 100 проектов.

«Из первой сотни реализованных в Арктической зоне РФ инвестиционных проектов больше половины – 57 – это проекты компаний нашего региона. 10 миллиардов рублей – общий объем средств, которые инвесторы направили на свои проекты, из них 6,3 миллиарда инвестировано в экономику Архангельской области. Лидирующие позиции у нас и по созданию новых рабочих мест в Арктической зоне – 1380. Это больше половины от общего числа», – рассказал Александр Цыбульский.

Резиденты Арктической зоны РФ получили особый статус в 2020 году. За это время меры господдержки и помощь в развитии предпринимательства доказали свою эффективность. По данным Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики, за два с половиной года в Арктической зоне РФ было зарегистрировано 580 резидентов. Общая стоимость реализуемых инвесторами проектов оценивается в 802 миллиардов рублей, они обеспечивают рабочими местами более 23 тысяч человек.

Самыми капиталоемкими отраслями, в которых работают арктические резиденты, являются логистика и транспорт. Одним из крупнейших стал проект по наращиванию объемов грузовых перевозок по Северному морскому пути. Его реализует транспортно-логистическая компания «Северный проект». Став резидентом арктической зоны, предприятие приобрело шесть судов, позволяющих увеличить объемы грузоперевозок на 700 тысяч тонн в год. Общий объем инвестиций в проект составил 2,2 миллиарда рублей. Новые суда приписаны к порту Архангельск. Следующий этап инвестиционного проекта предусматривает создание предприятия по строительству и ремонту судов.

Еще одним крупным инвестором стала компания «Эко Шиппинг», занимающаяся доставкой грузов из порта Архангельск во все ключевые порты Северного морского пути, районов Крайнего Севера от Карских ворот до Чукотского моря, а также бассейны Балтийского, Северного и Средиземного морей. У компании есть собственный морской флот, позволяющий перевозить грузы разных типов. «Эко Шиппинг» инвестировала 1,4 миллиардов рублей в покупку и модернизацию трех грузовых судов высокого ледового класса, одно из которых было приобретено на средства льготного кредита. Теперь в активе компании 11 грузовых судов, не считая вспомогательных буксиров и барж.

Статус резидента Арктической зоны РФ получил и Архангельский речной порт. За два года здесь модернизировали инфраструктуру: обустроили новые причалы, оборудовали большие склады и грузовой терминал, третий по счету в порту. Общий объем инвестиций в проект составил более 210 миллионов рублей. Благодаря освоению нефтяных и газовых месторождений Ямала, а также другим инвестпроектам, поток судов через порт существенно вырос. За прошедший сезон навигации через него прошло более 3300 вагонов с различными грузами. Ожидается, что в этом году грузооборот вырастет еще больше.