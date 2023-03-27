Сила слова

Сейчас, как никогда, общество нуждается в примерах людей, которые меняют мир с помощью добра. А внимание к социальной повестке во многом определяет нашу зрелость как человечества в целом. Но часто ли медиа обращаются к этой теме?

И да, и нет.

Подтверждение тому – исследование ВЦИОМ, в ходе которого россияне назвали недостаток информации и недоверие к НКО – основными причинами того, что не оказывают поддержку фондам или сами не становятся волонтерами.

Уровень доверия россиян к известным им благотворительным организациям и фондам относительно высокий — в той или иной степени им доверяют 30%. Доля выше среди молодых людей 18–34 лет (40–37%) и россиян, оценивающих свое материальное положение как хорошее и очень хорошее (38%). Показатель также связан с наличием опыта взаимодействия с благотворительными организациями: в группе тех, кто получал любую помощь от НКО и имеет в окружении реципиентов, уровень доверия составляет 41%.

Нет доверия к благотворительным фондам и организациям у четверти наших сограждан (24%). Каждый восьмой назвал причиной недостаток информации о благотворительных организациях, свою слабую информированность об их деятельности (12%). Не определились со своим отношением к НКО еще 24% — они отчасти доверяют им, отчасти нет. Каждый пятый вовсе не знает подобные организации (19%).

По данным ВЦИОМ

Как это исправить? Больше рассказывать о том, как это работает!

Конкурс социальной журналистки «Герои пера» - не просто премия, в которой награждают за лучшие материалы, сюжеты, эфиры, посты и медиа активности. Это возможность абсолютно для всех СМИ и авторов – из любого, даже из самого маленького или удаленного от мегаполисов населенного пункта - заявить о себе, рассказать о том, как работают НКО и благотворительные фонды в их регионах. О гражданской позиции. Выразить свободу мысли и слова. Доброго слова. Несущего свет и энергию менять мир к лучшему. Ведь слово – это, как известно, самая большая сила.

Организатор инициативы АНО Центр социальных проектов «Быть человеком». Заполнить и прислать заявку на участие можно до 31 марта включительно по адресу pr@csprojects.ru.

Для кого конкурс:

Заявку может прислать журналист, работающий в официально зарегистрированном российском СМИ (кстати, в том числе корпоративном), так и редакция. Также работы принимаются от блогеров. Участие в конкурсе бесплатное, а условий – всего два: материал должен быть опубликован в 2022 году и соответствовать тематике проекта.

Социальная журналистика прочно вошла в информационную повестку и перестала быть просто констатацией фактов. Редакции ставят проблематику, привлекают экспертизу и зачастую помогают решать вопросы. Это и есть задача современных форматов медиа.

Не просто конкурс

В рамках премии запланирована масштабная просветительская программа «Школа героев пера». Это серия онлайн лекций, дискуссий и вебинаров, встреч с экспертами и известными деятелями социальной сферы. Таким образом, конкурсанты могут не просто стать победителями федерального проекта, но и еще получить знания, новый опыт и компетенции.

СПРАВКА КП:

Конкурс «Герои пера» проводится с 2018 года. Его цели: привлечь внимание аудитории к социальным СМИ, выделить яркие и профессиональные материалы, популяризирующие тему волонтерства и корпоративной социальной ответственности. Участник может заявить не более трех материалов. Один и тот же материал не может быть выдвинут в разных номинациях.

Номинации конкурса социальной журналистики «Герои пера»:

• «ТВ-герой» (для телевизионных каналов)

• «На линии добра» (для интернет-порталов, информационных агентств, радио)

• «Печать общества» (для печатных СМИ)

• «Поколение добра» (для СМИ, выпускаемых студентами или кафедрами ВУЗов)

• «За социальное партнерство» (за лучший социальный проект, организатором которого выступает СМИ)

• «Корпоративная пресса» (для авторов и редакций корпоративных СМИ)

• «Сети добра» (для блогеров и пабликов в социальных сетях)

Подача заявок на конкурс социальной журналистики «Герои пера» по ссылке: https://tobehero.ru/media_contest/description/