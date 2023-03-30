На Михайловцементе проходит масштабная модернизация электрофильтров. Инвестиции составят более 1,6 млрд рублей

Фото: Александр ЕФАНОВ

Промышленный холдинг «ЕВРОЦЕМЕНТ груп», объединяющий 16 цементных заводов в России, был переименован в ЦЕМРОС. Со сменой названия и собственника и приходом новой команды молодых управленцев началась масштабная модернизация предприятий холдинга, в которую вложили уже более 3 млрд рублей. Одним из ключевых заводов, попавших в инвестиционную программу развития ЦЕМРОС, стал Михайловцемент - крупнейший производитель цемента в Рязанской области и важнейший поставщик на строительный рынок Москвы и Московского региона.

Рекордные инвестиции

Сегодня на Михайловском цементном заводе на первом месте вопросы экологии. И главный экологический проект – замена электрофильтров. Всего на эти цели запланировано выделить рекордную для предприятия сумму – более 1,6 млрд рублей.

- Работы по первому этапу замены электрофильтров выполнены на 70 процентов, - рассказывает генеральный директор Михайловцемента Александр Анищенко. – Суммарно в рамках первого этапа работ мы потратим более 776 млн рублей, а после реконструкции фильтров, пуско-наладочных работ, перейдем ко второму этапу. Это еще более 879 млн рублей.

Фото: "Михайлов-ТВ"

Благодаря масштабным инвестициям, электрофильтры будут полностью реконструированы на трех вращающихся печах. Если объяснить доступным языком, при запуске цементной печи, будет включаться электрофильтр, и его мощное электрическое поле позволит улавливать даже мельчайшие частицы пыли. Все это значительно снизит процент пыли в отходящих газах.

- Если мы посмотрим инвестиционные программы, которые проходили в 2020-2021 годах, то увидим, что инвестпроекты были на уровне 10-19 млн рублей. А мы только в прошлом году потратили около 463 млн рублей, и в этом году уже заложили порядка 730 млн, - отмечает Александр Юрьевич.

Кроме масштабных работ по реконструкции оборудования, восстановлению и строительству зданий, сооружений, обновления автопарка в виде новых автосамосвалов БелАЗ 7547, экскаватора HITACHI ZX 870 и бульдозера CAT 8, изменилось и отношение к людям. Рабочие, многие из которых трудятся на заводе годами, не пытаются подбирать слова, чтобы свою позицию выразить более нейтрально – говорят прямо, что изменилось, а над чем еще нужно работать. Впрочем, руководство предприятия все прекрасно знает, и останавливаться на всеобщей модернизации не собирается.

Фото: Юрий Шамин

- Не все вопросы закрыты, но мы продолжаем развиваться. Кроме обновления производства, мы улучшаем и условия труда – ремонтируем душевые, бытовки, комнаты отдыха, закупаем новую технику и автоматизируем производственные процессы, - перечисляет генеральный директор.

Вся трудовая деятельность монтера пути Михайловцемента Елены Сарычевой связана с заводом. Будучи 18-летней девчонкой, сразу после школы она пошла работать на цементный завод. Одна из тех, кто может сравнить нынешнее предприятие с еще недалеким прошлым.

- Моя работа заключается в обходе железнодорожных путей. Если находим какие-то неисправности, то сразу устраняем, чтобы не задерживать составы. Так и работаю на одном месте, а желания бегать из цеха в цех, никогда не было. Мы все уже сработались, для меня завод стал вторым домом, - признается Елена Сарычева.

Фото: Юрий Шамин

- Конечно, я вижу, как все меняется, даже по своему рабочему месту… Как раньше мы вагоны грузили, и как сейчас – просто небо и земля, все стало настолько автоматизировано. Вот вы спросили, что еще нужно для улучшения, а я не знаю, вроде бы все есть, главное, чтобы работа была.

Елена Валерьевна – представитель трудовой династии, на Михайловцементе работали ее родители, работает ее муж, а теперь еще и сын - машинистом-обжигальщиком вращающихся шахтных печей 6 разряда. Елена Валерьевна - многодетная мама четверых детей.

Кстати, у детей сотрудников Михайловцемента есть прекрасная возможность учиться в Первом университетском лицее имени Н.И. Лобачевского – пожалуй, самом престижном частном лицее в стране. Именно в Первом Лобачевском готовят будущих абитуриентов естественно-научных факультетов МГУ и других ведущих вузов страны. К настоящему времени заявки из Михайловского района на поступление в элитный лицей подали 40 детей.

Зарплаты выше, чем в среднем по региону

На фоне нестабильной, турбулентной ситуации в экономике, трудоустройство на предприятиях ЦЕМРОСа дает уверенность в завтрашнем дне и стабильный доход. Цемент – базовый строительный материал, который всегда востребован, поэтому и на михайловском заводе смело смотрят вперед.

Фото: Юрий Шамин

- Если в 2021 году у нас работало 411 человек, то сейчас уже 528, создали еще сорок дополнительных рабочих мест, - продолжает генеральный директор Михайловцемента Александр Анищенко. - Если мы посмотрим по Рязанской области в целом, то средняя зарплата порядка 45,2 тысяч рублей, а у нас на заводе средняя заработная плата рабочих 53,4 тысячи рублей. Все выплачивается вовремя, индексируется, ежемесячные премии по итогам работы, питание, компенсации, поэтому зарплаты наших сотрудников более чем конкурентоспособны.

И сегодня на предприятии ждут не только жителей поселка Октябрьский, где непосредственно расположен завод, и Михайловского района, но и из других районов региона и даже страны. По ряду вакансий завод готов предоставить благоустроенное служебное жилье.

Поддержка молодым и премии за идеи

Непростая судьба у молодого инженера по охране труда и промышленной безопасности Михайловцемента Дмитрия Калашникова. Он родился и вырос в Михайлове, а после школы и московского колледжа устроился рабочим на одном из предприятий Михайловского района. Работал там шесть лет и одновременно учился на заочном. А когда получил диплом, столкнулся с реалиями – нужен солидный опыт работы по специальности. Поработал в транспортной безопасности на железной дороге, но, как признается, тянуло всегда на малую родину, более того, мечтал работать именно на Михайловском цементном заводе.

Фото: "Михайлов-ТВ"

- Когда меня пригласили, да еще потом и взяли после собеседования, я был счастлив, - говорит Дмитрий. – У меня сразу появились наставники, которые ежедневно обучают меня, подсказывают, ведут по профессии. Их внимание ко мне дорогого стоит, поэтому работой своей я очень дорожу.

По словам генерального директора Александра Анищенко, на заводе реализуется программа по поддержке молодых специалистов. В рамках федерального проекта «Профессионалитет», который поддерживает Михайловцемент, 12 студентов ожидает полноценное погружение на протяжении четырех месяцев в рабочую атмосферу под чутким контролем наставников – сотрудников предприятия. По окончании колледжа выпускникам предоставят рабочие места.

Есть еще одно нововведение на предприятии, которое мотивирует работников Михайловцемента – это премии за рационализаторские идеи.

- У нас очень хорошая линия паллетирования и отгрузки, которая позволяет нам более 50% продукции упаковывать в мелкую тару и продавать, - отмечает Александр Анищенко. - Это одна из лучших линий в холдинге. Так вот на ней работает продвинутый механик Виктор Максимов. Это человек, который душой болеет за предприятие. Он внес уже порядка пяти-шести рационализаторских предложений. Комиссия одобряет, его новаторские идеи воплощаются, и в настоящее время готовятся материалы на выплаты ему премии. Это дает возможность карьерного роста не только на предприятии, но и в целом в холдинге.

Фото: Юрий Шамин

НАША СПРАВКА

АО «Михайловцемент» (входит в ЦЕМРОС) – является системообразующим предприятием в Михайловском районе, входит в перечень предприятий ОПК.

АО «Михайловцемент обладает большими запасами высококачественного сырья, необходимого для производства цемента.

Сырьевая база предприятия уникальна - запасы известняка и глин находятся в одном карьере. Известняки очень крепкие по составу – 8-10 категории по шкале Протодьяконова в классификации горных пород, что соответствует по крепости граниту и твердым железным рудам.

На действующих месторождениях запасов сырья хватит минимум на 15 лет, но специалисты Михайловцемента уже готовят новый проект, и на новом участке залежей полезных ископаемых еще лет на 30, поэтому перспективы для развития завода на ближайшие полвека точно есть.