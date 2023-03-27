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Экономика27 марта 2023 15:37

Чем пахнут россияне: Почему жителей страны охватила парфюмерная паника

Президент Гильдии Парфюмеров Чернышова считает, что Россия способна импортозаместить западные бренды духов
Наталья ВАРСЕГОВА
Наталья ВАРСЕГОВА
Российский рынок покидали известные бренды. Однако «прощай» оказалось недолгим, и сейчас в парфюмерных магазинах особого дефицита нет. Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС

Российский рынок покидали известные бренды. Однако «прощай» оказалось недолгим, и сейчас в парфюмерных магазинах особого дефицита нет. Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС

Новость из серии неожиданных. Несмотря на все сложности ушедшего года продажи духов в нашей стране выросли почти на 28% по сравнению с 2021 годом. Это более 85 миллионов единиц товара. При этом оборот продукции сократился тоже на треть – 31%. Такие данные озвучил Центр развития перспективных технологий (ЦРПТ).

Российский рынок покидали известные бренды: Estee Lauder, LVMH (Guerlain Kenzo Dior Givenchy), L'Oreal, Lancome, Giorgio Armani, Ralph Lauren, Urban Decay, Garnier, Maybelline NY и другие. Однако «прощай» оказалось недолгим, и сейчас в парфюмерных магазинах особого дефицита нет. Те же Armani есть на полках, хотя и по более высоким ценам.

- Повышение спроса и активность покупателей на рынке в прошлом году были обеспечены паникой, - объясняет президент Гильдии Парфюмеров России Оксана Чернышова. – Люди боялись, что их любимые духи исчезнут (они, действительно, в некоторых случаях исчезали) и больше никогда не вернутся. А духи – это та вещь, к которой мы сильно привыкаем, и потом сложно найти новый аромат на замену.

Аналитики ЦРПТ посчитали, что больше всего продаж совершалось в торговых точках (74%), а доля интернет-торговли составила 10%. При этом самыми активными (373 единиц на 1000 человек) были покупатели в Москве и Подмосковье, а наименее – на Северном Кавказе.

Больше половины проданной продукции – это импорт (47,4 миллиона единиц). В ЦРПТ поясняли, что в марте-июне 2022-го импорт сократился практически в два раза относительно начала года, но после резко пошел вверх, когда утвердились новые схемы поставок и заработал параллельный импорт.

Из-за санкций в России появились проблемы и со своей парфюмерной продукцией.

- Сырье мы завозим из-за границы, - говорит Оксана Чернышова. – И мы полностью зависим от его поставок.

Здесь многое пришлось менять – и рецептуру, и себестоимость, т.к. иностранные компоненты резко выросли в цене. К слову, пока в России производится только 5% сырья от необходимого.

- Однако это не катастрофа, приложив усилия, мы можем импортозаместить западные бренды, - уверена эксперт. – Сейчас нужно опасаться подделок. Полагаю, что уже в ближайшее время на фоне дефицита и дороговизны на рынке появятся фирмы, которые будут продавать фейковые товары, выдавая их за оригинальные.

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