Анекдоты: Метеорология - наука точная! Бубен надо держать в левой руке

- Чем отличается стопка глаженого белья от стопки неглаженого?
- На стопке глаженого отдыхает кот.
* * *
- А у нас опять новая машина, - хвастается мальчик на улице.
- А какая?
- Я еще не видел. Папа всю ночь в гараже ей номера перебивал, перекрашивал.
* * *
Если вас затопили соседи сверху, а вам лень с ними разбираться, откройте кран и затопите соседей снизу. Не бойтесь делегировать ответственность другим людям.
* * *
Проверьте рубль на допинг, а то - одни рекорды.
* * *
- Наши супермаркеты - это жуткое кидалово! Постоянно надо смотреть, чтобы не подложили просроченные продукты, этикетку на товаре не подменили или при расчете на кассе не обманули...
- А ты часто ходишь в супермаркет?
- Да каждый день! Я там работаю.
* * *
С такими ценами в магазины с электроникой хожу, как в контактный зоопарк.
Подержать в руках и поиграть можно, но взять это домой я себе позволить не могу.
* * *
Как удалось выяснить шотландским ученым, озеро Лох-Несс названо не в честь известного чудовища, а в честь первого туриста, который в это чудовище поверил.
* * *
Объявление:
«Срочно куплю очки в любой оправе с диоптрией -9. Стою возле метро «Сокольники» и машу руками».
* * *
Покажите мне поколение, которое думает, что оно не живет в особое время…
* * *
- Скажите, какой камень вас оберегает?
- Какой схватил, такой и оберегает!
* * *
Фраза Варвары Сергеевны, домуправа из «Бриллиантовой руки» («...А если не будут брать - отключим газ!»), приобрела совершенно новый, геополитический масштаб.
* * *
Успокойся, тебя не любят по множеству причин, а не потому, что не успела похудеть к лету.
* * *
Если в Москве черная кошка перебежала дорогу, значит, ей крупно повезло.
* * *
Объявление:
«На очень интересную, занимательную работу требуется грузчик».
* * *
Ученые зафиксировали резкое падение доходов населения.
На место падения выехала правительственная комиссия…
* * *
Берегите нервы!
Людям на них еще играть и играть.
* * *
Вызвал женщину из службы «Жена на час». За полчаса все убрала и помыла, а оставшиеся полчаса выносила мне мозг, как я сгубил ее лучшие годы. Поставил 5 звезд.
* * *
- Наум Мойшевич, вы случайно не шахтер?
- Нет, я не случайно, я принципиально не шахтер!