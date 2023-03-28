Анекдоты: Метеорология - наука точная! Бубен надо держать в левой руке

- Чем отличается стопка глаженого белья от стопки неглаженого?

- На стопке глаженого отдыхает кот.

* * *

- А у нас опять новая машина, - хвастается мальчик на улице.

- А какая?

- Я еще не видел. Папа всю ночь в гараже ей номера перебивал, перекрашивал.

* * *

Если вас затопили соседи сверху, а вам лень с ними разбираться, откройте кран и затопите соседей снизу. Не бойтесь делегировать ответственность другим людям.

* * *

Проверьте рубль на допинг, а то - одни рекорды.

* * *

- Наши супермаркеты - это жуткое кидалово! Постоянно надо смотреть, чтобы не подложили просроченные продукты, этикетку на товаре не подменили или при расчете на кассе не обманули...

- А ты часто ходишь в супермаркет?

- Да каждый день! Я там работаю.

* * *

С такими ценами в магазины с электроникой хожу, как в контактный зоопарк.

Подержать в руках и поиграть можно, но взять это домой я себе позволить не могу.

* * *

Как удалось выяснить шотландским ученым, озеро Лох-Несс названо не в честь известного чудовища, а в честь первого туриста, который в это чудовище поверил.

* * *

Объявление:

«Срочно куплю очки в любой оправе с диоптрией -9. Стою возле метро «Сокольники» и машу руками».

* * *

Покажите мне поколение, которое думает, что оно не живет в особое время…

* * *

- Скажите, какой камень вас оберегает?

- Какой схватил, такой и оберегает!

* * *

Фраза Варвары Сергеевны, домуправа из «Бриллиантовой руки» («...А если не будут брать - отключим газ!»), приобрела совершенно новый, геополитический масштаб.

* * *

Успокойся, тебя не любят по множеству причин, а не потому, что не успела похудеть к лету.

* * *

Если в Москве черная кошка перебежала дорогу, значит, ей крупно повезло.

* * *

Объявление:

«На очень интересную, занимательную работу требуется грузчик».

* * *

Ученые зафиксировали резкое падение доходов населения.

На место падения выехала правительственная комиссия…

* * *

Берегите нервы!

Людям на них еще играть и играть.

* * *

Вызвал женщину из службы «Жена на час». За полчаса все убрала и помыла, а оставшиеся полчаса выносила мне мозг, как я сгубил ее лучшие годы. Поставил 5 звезд.

* * *

- Наум Мойшевич, вы случайно не шахтер?

- Нет, я не случайно, я принципиально не шахтер!