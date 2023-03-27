Геннадий Онищенко, Герой Труда ДНР: Юные Герои и в наше время должны быть на виду

Геннадий Онищенко Фото: Иван МАКЕЕВ

В понедельник, 27 марта, Президент России Владимир Путин подписал Указ о награждении медалью «За отвагу» 10-летнего Федора Симоненко, спасшего двух других детей во время нападения украинских боевиков в Брянской области.

Узнав об этом, я сразу же позвонил известному учёному и общественному деятелю, заместителю президента Российской академии образования Геннадию Онищенко.

Вот что он сказал:

… - Это - заслуженная награда мальчишке, который себя показал как настоящий Герой, мужчина, дай Бог ему здоровья.

Вот еще бы найти и наказать тех диверсантов, которые устроили диверсию, стреляли в мирных, безоружных людей, даже - в детей.

- Геннадий Григорьевич, мы же помним из своего детства, как в школе изучали биографии пионеров-героев… Вы - председатель Общественных советов двух общеобразовательных школ Москвы. Не считаете ли вы, что и в наше время стоило было бы вернуться к тем - давним нашим традициям народного образования и просвещения?

- Полностью с вами согласен - юные Герои и в наше время должны быть на виду.

В рамках воспитания, которое - хотя бы, как понятие - только недавно вернулось в закон, а то же его не было…

- В смысле, чего не было?

- В Законе Российской Федерации об образовании до 2020-го совсем не было отражено то, что школа должна заниматься воспитанием, просвещением.

Это - вот тот упрощенный закон, который регулировал только образовательный процесс.

Учитель, к примеру, преподал детям таблицу умножения, они ее выучили… А что ребята собой представляют, что у них там в головах, в какой атмосфере они живут и воспитываются, - это никого не волновало.

Наконец, закон пересмотрели.

И вот, вернув в него забытые, но такие важные определения, возложив ответственность за воспитание на школу, мы должны сегодня не только призывать педагогов к работе по-новому, но и создавать и методологическую, и, конечно же, жизненную, практическую основу.

Надо обязательно вернуть в наши школы умные книги

Ну, вспомните, мы-то с вами воспитывались на «Тимуре и его команде», да.

- Ну, не только.

- И - на «Повести о настоящем человеке»…

Нам приводили эти примеры, из реальной жизни же они были взяты.

- Да. Сейчас, полагаю, и новых хороших книг тоже хватает, но они не доходят до семьи и школы.

- И всю эту работу нужно начинать не со следующего учебного года, как у нас принято, а - прямо сейчас.

- Понял. Спасибо вам огромное.

- А за этого мальчика, Федора Симоненко, я искренне радуюсь, и пусть ему сопутствует удача в жизни.