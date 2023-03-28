Вопрос дня: Дает ли классика ответы на современные вопросы?

Максим Горький в Нижегородской радиолаборатории имени Ленина расставляет точки над «i». Фото: ТАСС

Андрей Дроздов, глава комикс-центра Библиотеки имени Анны Ахматовой:

- Горький актуален сиюминутно. Век после него прошел, и мы живем меньшими страстями. И поведение его пассионарных героев не кажется столь актуальным. Но устаревшим его творчество не назову. В Нижнем Новгороде есть комикс-клуб, который часто обращается к творчеству Горького-Пешкова. И его классические пьесы вроде «Варваров», или «На дне», или «Дачников» дают ответы на вопросы XXI века.

Сергей Зинин, профессор кафедры методики преподавания литературы МПГУ:

- Когда в очередной раз обсуждают, кого включать, а кого не включать в учебную программу, всегда возникает Горький. Актуальна его пьеса «На дне». Она долго входила в десятку самых популярных пьес в мире. Его вещи не только свое время отражали, они предвидели эпоху упадка. Как жить и что управляет миром, как найти правду в этой жизни - классические произведения ищут ответы на эти вопросы.

Елена Чудинова, писатель, автор «Мечети Парижской Богоматери»:

- Горький - фигура конъюнктурная. Почти анекдотично рассуждение о том, что «Девушка и смерть» будет посильнее «Фауста» Гете. А его рассказ «Челкаш» положил начало романтизации преступного мира. Его проза одиозна. Это не русская, это советская классика. И потому на вопросы нашего времени может давать лишь извращенные ответы.

Александр Тихонов, олимпийский чемпион по биатлону:

- Ну так я сам фактически горьковский Буревестник, что всегда звал на борьбу, она необходима, чтобы не застаивалась кровь. Но сейчас реалии не такие, как у Горького. Иные герои, не нашего времени, и примеры классиков мало чему учат молодых, если учат вообще...

Юрий Ковердяев, каллиграф, бывший художник-график Гознака:

- Кто хочет учиться, тот учится, кто не хочет - остается балбесом. Помню, в школе заставляли читать «Мать», но я предпочитал Беляева и Конан Дойла. Потом про Горького мне сказали: прочти его пьесы, ты же взрослый уже, но я вцепился в Булгакова и Платонова. Уже позже я понял, что классика учит всегда и всех, но не все проводят аналогии с современной жизнью.

Валерий Киселев, ветеран спецназа «Вымпел», писатель:

- Горький - фигура мирового масштаба. Его классическая проза - элемент борьбы за справедливый мир. Как он может быть не востребован? Он был идеологом создания Союза писателей. Горький изменил мир. «Человек - это звучит гордо» - это не актуально? «Буря, скоро грянет буря» - это ли не предупреждение тем, кто не слышит голоса разума сегодня, в 2023-м?

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