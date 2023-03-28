Сбитый беспилотник разрушил дома под Тулой: Вся правда о происшествии

Киевским режимом была осуществлена попытка совершения атаки беспилотным летательным аппаратом типа «Стриж» (Ту-141) в ударном исполнении. Фото: ru.wikipedia.org

«Звук напоминал гром»

Киреевск - городок на 25 тысяч жителей в Тульской области. До Тулы - 50 км, до Москвы - 220, до украинской границы - около 400. В минувшее воскресенье в 15.19 спокойную жизнь райцентра нарушил оглушительный хлопок. Звук был настолько громким, что его было слышно в соседних селах.

- Я в этот момент был в Новомосковске - это примерно в 20 - 25 километрах от места взрыва. Звук, который услышал, напоминал гром. А потом мне сын позвонил - говорит, папа, там в Киреевске беспилотник упал, будь осторожнее, - рассказал «КП» житель Тульской области Андрей.

Дрон рухнул в частном секторе во дворе дома по ул. Дорожников. Волной выбило окна в шести пятиэтажках поблизости, машины засыпало песком и грязью, некоторые авто остались без стекол. В эпицентре осталась воронка около десяти метров диаметром, осколки разлетелись вокруг - под «обстрел» попали десять рядом расположенных частных домов. В самом близком из них находились 20-летний парень и его 16-летняя девушка. У них черепно-мозговые травмы и многочисленные порезы от стекол.

- Им просто повезло, долетели уже мелкие осколки. В больницу попали, но в основном с царапинами. Девушка просто в шоке сидела, не могла отойти, не понимала, что происходит, и только говорила про взорвавшийся газ, - вспоминают очевидцы.

Пострадал и еще один житель Киреевска - 36-летний мужчина, которому осколок попал в ногу. Другие жители отделались испугом, но многие лишились жилья. Как сообщили в правительстве региона, без крыши над головой остались 18 человек, пять из них дети. Всех, кто не смог уехать к родственникам, разместили в гостинице.

Выплатят компенсацию и помогут с ремонтом

Место происшествия сразу же оцепили. Но местные жители успели заглянуть в воронку и разглядели там металлические части разорвавшегося устройства. Вскоре обо всем официально рассказали в Минобороны.

- Киевским режимом была осуществлена попытка совершения атаки беспилотным летательным аппаратом типа «Стриж» (Ту-141) в ударном исполнении, - сообщили в ведомстве.

Начиненный взрывчаткой аппарат явно летел в сторону каких-то важных объектов, но развернутая в регионе группировка средств ПВО, куда входят ЗРК «С-300», «Панцирь-С1» и комплексы радиоэлектронной борьбы «Поле-21», обеспечила надежное прикрытие. В результате удалось вывести из строя систему навигации БПЛА, и он упал не там, куда был нацелен.

Сейчас жизни и здоровью раненых людей ничего не угрожает, сообщают в Минздраве Тульской области. Губернатор Алексей Дюмин принял решение выплатить пострадавшим по 100 тысяч рублей. Также ущерб компенсируют собственникам домов: им помогут с ремонтом и восстановлением жилья. Сумма компенсаций достигнет 1 млн рублей. Пятиэтажки обещают застеклить в ближайшие дни.

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