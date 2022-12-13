Кулак ярости Лепса, осенние эскапады Киркорова и драма Бузовой: Главные звездные скандалы 2022 года

В борьбе за титул главного хулигана года Филипп не оставил конкурентам ни шанс Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

Пора вспомнить, что они тоже люди. Случается, эмоции бьют через край и у них. Просто их жизнь куда более взбалмошная, вот и «срывает крышечку» чаще, чем у нас. Нет, мы их не оправдываем. Но все же призываем для оценки их поступков использовать щадящую оптику. Да как они при такой жизни вообще с ума не посходили! В общем, их проделки мы вспоминаем исключительно любя. Спасибо за нескучный 2022-й, ребята. Но в 2023-м все же постарайтесь быть чуть поспокойнее, хорошо?

Волочкова: балерина на грани нервного срыва

В начале года королева шпагата всю дорогу досаждала туристам, возвращавшимся с отдыха на Мальдивах в Москву. Версий произошедшего множество. Сама экс-балерина настаивает, что она, будучи трезва как стеклышко, мирно фотографировалась с приметившими ее поклонниками, как вдруг налетел бортпроводник, требуя вернуться на место и, главное, надеть маску (времена были еще ковидные). Вот как раз маску правильно надеть Волочкова отказалась, оставив ее на подбородке. Мотивируя это тем, что она сняла ее для того, чтобы выпить кофе. И вообще, мол, полсамолета без масок летит. По заверениям другой стороны, пила Настя преимущественно джин - бутылку веселящего напитка у нее изъяли. Ее увещевал сам капитан, но тщетно: маску она так и не надела. Пассажиры были вынуждены лететь под этот вялый истерический аккомпанемент.

По приземлении Настю доставили в отделение полиции, где составили протокол, засвидетельствовав опьянение. Ситуация грозила вылиться в штраф или даже 15 суток ареста плюс попадание в черный список авиакомпании. Волочкова в ответ грозила подать иск против бортпроводника. Но все заглохло: похоже, Насте удалось со всеми примириться. Единственная ее потеря - от нее сбежал ухажер Сережа, с которым она летала на Мальдивы. Мужчина написал, что не простит ей неких поступков (не конкретизируя), и был таков. Невелика потеря: известно ведь, что влюбчивая Волочкова заводит очередного мужчину аккурат перед отпуском и пользует их однократно, - так и так не собиралась отдыхать с Сережей во второй раз. Зато он свои первые в жизни Мальдивы не забудет никогда.

Королева шпагата Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Лепс: кулак ярости

Артист не раз рассказывал, как помирал от пьянки - здоровье летело к чертям, и вытащила его из этой трясины жена Анна. Много лет Лепс был в завязке, но теперь он в разводе, контролировать и заботиться некому. Неужели после завязки наступила развязка? Так во всяком случае подумали многие после недавних событий в Питере. 2 декабря на концерте в Северной столице артист прекратил петь, после паузы швырнул микрофон оземь и ушел за кулисы гневной походкой. А песня-то была какой - «Самый лучший день»! Сами понимаете, невозможно ее исполнять, когда кошки, раздирающие творческую душу, вопиют об обратном.

Недостаток эндорфинов в организме привел Лепса в ирландский бар. Говорят, что там он поначалу вполне пристойно выпивал с 39-летним петербуржцем и играл с ним в нарды. Увы, вечер резко перестал быть томным: якобы певец предложил поставить на кон по $10 тысяч, у визави их не оказалось, и Лепс полез в драку. Она продолжилась на улице. С помощью двух своих охранников Лепс победил. Все точки над «i» расставит суд, куда обратился пострадавший со сломанным носом.

Недостаток эндорфинов в организме привел Лепса в ирландский бар

Киркоров: король-хулиган

В борьбе за титул главного хулигана года Филипп не оставил конкурентам ни шанса. За истекший год двухметровое чудо нашей эстрады отличилось много раз, но особенно часто осенью, что наводит на определенные выводы.

Наиболее эпическим вышел концерт в Алма-Ате. На песню «В саду Эдемовом» он вышел из-за кулис в колготках, вдобавок неприлично вихляя бедрами. Потом Фил объяснил, что намеревался поверх колготок натянуть шортики, но члены его команды их спрятали - в рамках традиционного гастрольного розыгрыша. То есть в колготках и шортиках было бы нормально, считает артист. «Познакомились в саду Эдемовом, стояла ты в халатике кремовом», - поет Киркоров в этой песне. Далее по тексту его лирический герой целуется с дамой, у которой «губы цвета граната спелого». Вы как хотите, а мы в киркоровский Эдем не хотим. Там у красоток странные предпочтения.

На том же концерте, уже одетый в белый костюм, певец вдруг спустился в партер и отхлестал какого-то мужчину букетом. А потом еще кричал со сцены: «Встал и ушел отсюда!» Потом выяснилось, что досталось охраннику Филиппа - артисту не понравилось, что тот слишком ретиво не пускал к сцене поклонника с цветами. Словесные увещевания, стало быть, Киркоров не приемлет.

А в Ташкенте влетело Наргиз. Проживающая там артистка лишена права на въезд в Россию, отчего зла неимоверно: увидела афишу Киркорова и выругалась матом (зачем-то записав это на видео). Это дошло до Филиппа, и он со сцены назвал бывшую приятельницу уродиной.

На этом фоне совершенно невинным кажется другое видео, где Киркоров в фойе какого-то ДК на глазах у публики матом отчитывает костюмера, по чьей вине на голове певца плохо держится плюмаж. Или ролик, где артист натурально посылает в ж...пу (простите) провинциальную журналистку. Как говорится, а мог бы и ножичком.

В 2004 году после истории с «розовой кофточкой» раскаявшийся Филипп метнулся в израильскую клинику неврозов, но вскоре оттуда выписался. Сейчас мы понимаем, что лечение вряд ли было успешным.

Витас: артист-рецидивист

Виталию Грачеву уже 43, но он никак не остепенится. Несколько раз его лишали водительских прав за вождение в нетрезвом виде. В 2013 году он сбил велосипедистку (к счастью, обошлось без серьезных травм) и угрожал ей фальшивым пистолетом. В 2018-м его арестовали на 7 суток за стрельбу у своего дома в Барвихе (якобы по воронам палил, а соседи переполошились почем зря).

А в 2022-м дело было в караоке-клубе: Витас распылил перцовый баллончик в лицо посетителю, у которого химические ожоги глаз.

Виталию Грачеву уже 43, но он никак не остепенится Фото: Иван ВИСЛОВ

Правда, на этот раз артист может быть признан жертвой (проверка еще идет), или во всяком случае виновным сочтут не только его. Певец отдыхал в заведении с женой и еще двумя девушками. Там же проводил время подвыпивший чиновник федерального министерства. И поначалу все было хорошо: мужчины сфотографировались на память, но потом что-то пошло не так. Певец утверждает, что чиновник стал насмехаться над его прической, а потом и вовсе подошел с намерением ударить.

Бузова: не падает и не прощает

В начале января Клава Кока и Ольга Бузова одновременно поехали во французский Куршевель - отдохнуть от предновогодней гонки, вдоволь покататься на лыжах - и внезапно там сдружились. Румяные с морозца девчонки фоткались на фоне заснеженных пейзажей, складывая пальчиками одно на двоих сердечко - все говорило о крепкой женской дружбе.

Все испортил ролик, беспечно опубликованный Кокой в соцсети. На видео Клава и Оля бегут по куршевельской тропинке, весело хохоча, - спешили в спа. Оля подскользнулась и едва не рухнула. «Не валяйся тут, ты же в моей куртке!» - пошутила Кока. Этого было достаточно, чтобы остаток отпуска они провели отдельно.

В начале января Клава Кока и Ольга Бузова одновременно поехали во французский Куршевель - отдохнуть от предновогодней гонки Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

«Я наконец-то без всех, одна. Никто меня не подставляет, не обсуждает за глаза», - сообщила Бузова на другой день. Имя обидчицы она не назвала, но все было и так понятно. «Подстава», видимо, была в том, что на видео Клавы Оля многим показалась выпивши. Нельзя это утверждать наверняка - подскользнуться можно и трезвым, да и не выпить вечером на курорте скорее странно. Но дружбе пришел конец. Намеков на то, что она не дура залить за воротник, Бузова не приемлет. Вспомните историю Дмитрия Губерниева, который однажды в эфире в шутку процитировал Оле слова Карлсона («Вы перестали пить коньяк по утрам?»), чем спровоцировал истерику и надолго стал врагом Бузовой.

Спустя почти год очевидно, что дружба Бузовой и Коки обречена. Ольга, чья пластмассовая звезда взошла в «Доме-2» благодаря феноменальному даже для этого шоу нюху на интриги и скандалы, крайне невыгодно смотрится на фоне вышедшей из блогерской среды непосредственной Клавы, если сравнивать их как певиц. Кока поет с детства, лишенная вокальных данных Бузова - с недавних пор и нелепо.

Так что Оля поступила бессовестно, но, как всегда, дальновидно.

Собчак: кошки-мышки с законом

Второй год подряд Ксения Анатольевна становится фигурантом уголовного дела - и оба раза как свидетель. В 2021-м, напомним, сочинский таксист, везший журналистку в аэропорт, стал виновником смертельного ДТП. Ополчившиеся на Собчак хейтеры обвиняли ее в том, что она торопила водителя, что якобы послужило причиной трагедии, а потом вообще уехала с места аварии на другой машине, не дожидаясь приезда полиции. К чести Собчак, впоследствии она много помогала пострадавшим в ДТП и их семьям.

Второй год подряд Ксения Анатольевна становится фигурантом уголовного дела Фото: REUTERS

А в этом году угроза загреметь за решетку была более явной. Как писала «КП», коммерческий директор Собчак Кирилл Суханов был арестован по делу о вымогательстве в особо крупных размерах. Вместе с ним арестовали и известного светского журналиста Ариана Романовского. Вдвоем они, по версии следствия, пытались получить 11 миллионов рублей за удаление публикации о главе «Ростеха» и обещание, что она не появится в телеграм-канале, к которому имеет отношение и Собчак. Опасаясь ареста, Ксения рванула за кордон - по израильскому паспорту, который у нее, оказывается, есть. Когда объявили, что Собчак - лишь свидетель, она вернулась в Россию. И лично извинилась перед Чемезовым.

Непредсказуемая штука - жизнь. В кино такого не придумают.

Милохин: сбежавший с катка

Считается: если тебе разрешили светить лицом на первой кнопке, жизнь удалась. Добровольно оттуда не уходят. А 21-летний Даня ушел - в самом начале шоу «Ледниковый период», оставив без партнера любимую подруженьку Женю Медведеву (на фото справа с ней он катался и часто целовался и в прошлом сезоне). Как рассказывал продюсер шоу Илья Авербух, Милохин даже не попрощался - просто исчез после очередной тренировки. Женя Медведева горевала недолго: Милохина заменил отлично стоящий на коньках актер Федор Федотов.

Позже тиктокер все же объяснился - в интернете: «Ребята, я не могу делать то, что не хочу делать. В этом году я даже соглашался с трудом, сказав им о том, чтобы были готовы к тому, что я свалю. Они сказали: «Мы готовы». Я свалил».

Если и вам сложно откуда-то свалить, учитесь у Дани.

Даня ушел - в самом начале шоу «Ледниковый период», оставив без партнера любимую подруженьку Женю Медведеву Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Водянова: жизнь как мыльная опера

Жизнь уроженки Нижнего Новгорода - один сплошной сериал в духе какой-нибудь «Дикой Розы». Девчонке из бедной семьи, выросшей без отца и вынужденной с юных лет подрабатывать торговлей бананами, вдруг воздалось за все невзгоды. Ее заприметил скаут модельного агентства, что в итоге привело ее к самым престижным подиумам мира и глянцевым обложкам.

Но то был только первый сезон этого «сериала». Во втором она обрела и личное счастье - вышла замуж за британского лорда Джастина Портмана. Родила ему двоих сыновей и дочку. С Портманом что-то не заладилось, и Наташа вышла теперь уже за французского богатея-бизнесмена Антуана Арно - сына мультимиллиардера, владеющего группой компаний Louis Vuitton Moet Henessy. Родила еще двоих сыновей.

Но и это был еще не конец сказочной истории. В уходящем году у Водяновой нашлась еще одна родная сестра (помимо двух имеющихся), про которую до сих пор никто слыхом не слыхивал. Ее зовут Дженнифер, она американка. А когда-то была Машей - мама Лариса Кусакина отказалась от нее по бедности, потому что уже тянула трех дочек (одна из которых инвалид). Наташа сама вышла на Дженни еще в прошлом году - при помощи сервиса поиска родственников по тестам ДНК. Сестры общаются. И даже с биологической матерью Дженни уже встретилась.

Семейное фото после воссоединения (слева направо): Дженнифер, Наталья, ее младшая сестра Кристина и мама Лариса Кусакина. Фото: Соцсети

Что-то подсказывает, что и теперь еще очень далеко до «финальных титров». У Водяновой подрастают дети. А, значит, нас ждут новые «серии».

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