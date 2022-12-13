Получившая израильский паспорт Собчак рассказала, что ее больше всего раздражает в этой стране

Ксения Собчак. Фото: Борис КУДРЯВОВ

Ксения Собчак недавно стала обладательницей паспорта Израиля. Телеведущая до сих про не подтвердила, что у нее есть гражданство другой страны, но в то же время и не опровергла этот факт. Между тем, как выяснилось, на новой родине Ксении нравится далеко не все. Телеведущая рассказала, что ее больше всего раздражает в этой стране.

В беседе с Михаилом Шацем (признан в России иноагентом) Собчак сообщила, что часто летает в Израиль в командировки. В этой стране живут многие ее друзья.

«Я замечаю одну вещь, которая меня немножко, скажем так, раздражает, но я с этим борюсь. Здесь как ни приедешь, все время праздники. Такое ощущение, что рабочих дней гораздо меньше, чем отдыха, и все закрыто», - призналась Ксения.

Михаил согласился с ней, отметив: в Израиле многие сталкиваются с тем, что какое-то решение часто откладывается из-за праздников. По мнению Шаца, большое количество выходных демонстрирует жизнелюбие местных жителей.

«Это непривычно. Но, с другой стороны, знаешь, ты очень проникаешься этим всем», - заключил он.

То, что у Ксении имеется израильский паспорт, в ноябре подтвердила ее мать, сенатор Людмила Нарусова. А медиаменеджер Тина Канделаки выложила в соцсетях снимок этого документа. Судя по фото, обладательницей израильского паспорта Собчак стала в сентябре этого года.

Собчак в Израиле во время съемок документального фильма об этой стране. Фото: кадр видео.

Ранее в соцсетях Ксения рассказала, что ее удивляет в Израиле.

«Многие из россиян, уехавших в Израиль, вообще слабо представляли себе, куда едут», - отметила телеведущая.

Представляя новый фильм об этой стране, Ксения поделилась собственными впечатлениями.

«Одна из особенностей Израиля - это количество людей с оружием на улицах. Я лично больше нигде столько не видела. При этом это могут быть не только военные, но и гражданские. Сначала это немного пугает. Потом понимаешь, что, по сути, все соседи Израиля, как у нас бы сказали, - недружественные страны. И тем, кто сюда приезжает за безопасностью, надо это понимать», - рассказала журналистка.

Ксения отмечает, что переезд в Израиль имеет как свои плюсы, так и минусы. Например, в этой стране очень высокие налоги: резиденты отдают почти половину своих заработков. Еще один минус – очень высокая стоимость жизни.

«Прибавить к этому безумные налоги (до 50% с дохода), необоснованно дорогое жилье и банки, для которых ты, как сказал один герой нашего выпуска, - «мешающий элемент». И вроде, совсем не радужная картина выходит», - заключает Собчак.

Журналистка напоминает, что Израиль традиционно выстраивает дружественные отношения с Россией.

«С февраля на Землю Обетованную за гражданством прилетели примерно 24 тысячи россиян. Многие из которых вообще слабо себе представляли, куда едут. То есть, уезжая от одной спецоперации, они попали в другую - где нужно знать ближайшее бомбоубежище и бежать туда при первых звуках воздушной тревоги», - заключила телеведущая.

К слову, гражданство Израиля недавно получили Алла Пугачева и ее муж Максим Галкин (признан в России иноагентом). По некоторым данным, Пугачева получила израильское гражданство в мае этого года.