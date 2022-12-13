Геминиды – сильнейший метеорный поток декабря. Бывает очень красочным. Фото: Московский планетарий

В ночь максимума Геминид – с 13 на 14 декабря 2022 года - астрономы Московского планетария, ссылаясь на прогнозы Международной метеоритной организации (IMO), обещают до 150 падающих звезд в час. В ясную погоду они будут видны на всей территории России – в среднем по 2 штуки в минуту. А то и больше. Бывало, что метеоры потока сыпались по 200 штук в час. Как 11 лет назад.

Когда и где смотреть метеорный поток Геминиды в декабре 2022 года

В нынешнем году первыми звездами метеоры вспыхнули еще 4 декабря. Поток набирает интенсивность и достигнув максимальной, пойдет на спад. Но не прекратится до 17 декабря, хоть и не будет столь зрелищным.

Наблюдениям будет мешать Луна, которая близка к последней четверти.

Радиант Геминид - точка на небе, из которой метеоры как бы вылетают, находится рядом с яркой звездой Кастор - в созвездии Близнецов (Gemini). Оно и дало название потоку. Найти радиант легко – Смотреть нужно на Восток — чуть левее трех звезд пояса Ориона и красной Бетельгейзе.

Близнецы – созвездие Северного полушария. Зимой оно восходит достаточно высоко над горизонтом, набирая максимальную высоту к 2 часам ночи.

Геминиды «догоняют» Землю, влетая в ее атмосферу со скоростью 32-35 километров в секунду. От этого сгорают неспешно - не то, что, к примеру, Леониды, которые мчатся в два раза быстрее.

Геминиды расчерчивают небо яркими струйками желтого, голубого, красного и зеленого цветов. Можно успеть загадать какое-нибудь коротенькое желание. Типа «Мира!» или «Любви!» Можно и «Денег!» попросить. Но зачем они без мира и любви?

Сформулируйте желание заранее. На всякий случай.

СПРАВКА «КОМСОМОЛКИ»

Разноцветный мусор Фаэтона

Считается Геменидами намусорил Фаэтон (3200 Phaethon) – объект, открытый в 1983 году. Он то ли астероид, то ли потухшая комета, то ли нечто среднее – астрономы до конца не определились. Метеорный поток образован шлейфом, оставленным этим странным небесным телом. В шлейфе – не только пылинки. Попадаются и «булыжники» размером с кулак. Они вспыхивают яркими болидами.

Кажется, будто бы Геминиды вылетают из созвездия Близнецов. Фото: Московский планетарий

Фаэтон, кстати, весьма крупная глыба. В поперечнике достигает почти 5 километров. Летает вокруг Солнца, пересекая орбиты Марса, Земли, Венеры и Меркурия. То есть, подходя довольно близко к Солнцу. Полный оборот совершает примерно за полтора года.

Геминидами намусорила то ли комета, то ли пыль с камушками с астероида просыпались. Виноватый то и дело пролетает рядом и, похоже, продолжает мусорить. Фото: Московский планетарий

В XXI веке Фаэтон сближался с нашей планетой в декабре 2017 года. Был на расстоянии 10 миллионов 173 тысячи километров. Что примерно 26 раз дальше, чем от Земли до Луны. Но не столь далеко, чтобы не обращать на это внимание.

Очередные подлеты ожидаются в 2050 и в 2060 годах, а ближе всего к нам астероид окажется 14 декабря 2093 года – менее, чем в 3 миллионах километрах.

В NASA есть три гипотезы по поводу происхождения Геминид. Согласно одной, Фаэтон отломился от более крупного небесного тела. И тем самым «накрошил» рядом с собой.

Другая гипотеза предполагает, что в астероид что-то врезалось, выбив камни и прочую пыль.

Однако наиболее вероятным предположением ученые считают другое. Мол, когда-то Фаэтон был кометой. Периодически пролетал рядом с Солнцем, нагревался и выстреливал в разные стороны струи пара и газа, насыщенные пылью и камнями. Постепенно летучие вещества исчезли с поверхности, обернувшись «мусором» - то есть, Геминидами. А комета превратилась в астероид.

В превращении, которое неизвестно когда произошло, и кроется главная опасность, казалось бы, безобидного Фаэтона. Не исключено, что он «вспомнит» свое кометное прошлое и снова начнет пускать реактивные струи, но уже за счет летучих веществ, находящихся под поверхностью.

В связи с чем в NASA причисляют Фаэтон к околоземным объектам, несущим угрозу столкновения (potentially hazardous).

Рано или поздно Солнце, прогреет включения - льда или замерзших газов. Пар начнет мощно вырываться наружу. А вырываясь, сдвигать астероид с устоявшейся траектории. Может быть, в сторону Земли. И тогда теоретическая угроза станет реальной.

А пока человечество может без страха любоваться Геминидами — сопровождением Фаэтона. Как обещают в Московском планетарии, метеорный поток достигнет максимума 14 декабря. Ожидаются до 120 «падающих звезд» в час. Смотреть нужно на Восток — чуть левее трех звезд пояса Ориона и красной Бетельгейзе.