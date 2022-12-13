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Общество13 декабря 2022 7:30

Замерзала в ожидании помощи: Бойцы МЧС на Камчатке спасли застрявшую на льдине собаку

На Кaмчатке сотрудники МЧС спасли застрявшую на льдине собаку
Александр ГАМОВ
Александр ГАМОВ
Спасатели МЧС на Камчатке эвакуировали застрявшую на льдине собаку. Кадр из видео МЧС РФ

Спасатели МЧС на Камчатке эвакуировали застрявшую на льдине собаку. Кадр из видео МЧС РФ

Необычная спасательная операция развернулась несколько часов назад у причала судоремонтного завода в Петропавловске-Камчатском. Сотрудники МЧС России пришли на выручку собаке, которая застряла на льдине и оказалась отрезанной от берега.

Впрочем, все по порядку…

Как сообщили «Комсомольской правде» в пресс-службе чрезвычайного ведомства, тревогу забили очевидцы ЧП, обратившиеся за помощью в службу спасения.

Они и рассказали, что примерно в 80 - 100 метрах от берега, в бухте Бабия, льдине сидит собака - она сама пыталась перебраться на сушу, но провалилась в воду.

«Выплыв и забравшись на льдину, - говорится в оперативной сводке, - собака села в ожидании помощи».

«На помощь ей тут же отправилась дежурная смена поисково-спасательного отряда Главного управления МЧС России по Камчатскому краю в составе трех человек. Прибыв на место, спасатели оценили обстановку…»

В бухте уже был лёд, частично разбитый проходящими судами. Четвероногого друга от берега отделяла полоса воды. Спасатели на надувной лодке, разламывая ледяную шугу вёслами, доплыли до растерявшейся псины, пересадили ее в лодку и доставили на берег.

Операция длилась 30 минут.

«Всё это время на берегу за действиями спасателей следили другие собаки, один пес постоянно выл», - сообщает пресс-служба МЧС.

- Собака оказалась большая, крупной породы, - рассказал один из участников этой операции - начальник поисково-спасательного подразделения Главного управления МЧС России по Камчатскому краю Сергей Марков. - Но нам удалось посадить «пассажира» в лодку и доставить на берег, где пса ожидали хвостатые друзья.

Помощь ветеринара спасённой собаке не потребовалась.

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