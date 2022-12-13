Замерзала в ожидании помощи: Бойцы МЧС на Камчатке спасли застрявшую на льдине собаку

Спасатели МЧС на Камчатке эвакуировали застрявшую на льдине собаку. Кадр из видео МЧС РФ

Необычная спасательная операция развернулась несколько часов назад у причала судоремонтного завода в Петропавловске-Камчатском. Сотрудники МЧС России пришли на выручку собаке, которая застряла на льдине и оказалась отрезанной от берега.

Впрочем, все по порядку…

Как сообщили «Комсомольской правде» в пресс-службе чрезвычайного ведомства, тревогу забили очевидцы ЧП, обратившиеся за помощью в службу спасения.

Они и рассказали, что примерно в 80 - 100 метрах от берега, в бухте Бабия, льдине сидит собака - она сама пыталась перебраться на сушу, но провалилась в воду.

«Выплыв и забравшись на льдину, - говорится в оперативной сводке, - собака села в ожидании помощи».

«На помощь ей тут же отправилась дежурная смена поисково-спасательного отряда Главного управления МЧС России по Камчатскому краю в составе трех человек. Прибыв на место, спасатели оценили обстановку…»

В бухте уже был лёд, частично разбитый проходящими судами. Четвероногого друга от берега отделяла полоса воды. Спасатели на надувной лодке, разламывая ледяную шугу вёслами, доплыли до растерявшейся псины, пересадили ее в лодку и доставили на берег.

Операция длилась 30 минут.

«Всё это время на берегу за действиями спасателей следили другие собаки, один пес постоянно выл», - сообщает пресс-служба МЧС.

- Собака оказалась большая, крупной породы, - рассказал один из участников этой операции - начальник поисково-спасательного подразделения Главного управления МЧС России по Камчатскому краю Сергей Марков. - Но нам удалось посадить «пассажира» в лодку и доставить на берег, где пса ожидали хвостатые друзья.

Помощь ветеринара спасённой собаке не потребовалась.