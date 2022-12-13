Росгвардейцы обнаружили документы и аппаратуру полковника СБУ

Фото: пресс-служба Росгвардии

Во время специальных адресных мероприятий, проводимых в Троицком районе Луганской Народной Республики, сотрудники Росгвардии досмотрели загородный дом, принадлежавший гражданской жене полковника СБУ.

«С февраля этого года дом пустует. Спецназовцы Росгвардии нашли видеокамеры, специальное оборудование, жесткие диски с личной и служебной информацией, документы на покупку sim-карт, радиостанции», - перечислили в Росгвардии.

В ведомстве отметили, что компетентные органы особенно заинтересовались фотоальбомом, что посвящен встрече выпускников Национальной академии Службы безопасности Украины.

Отметим, что спецподразделения Росгвардии в ходе адресных и разведывательно-поисковых мероприятий на территории Херсонской и Запорожской областей выявили в течение последней недели 27 подозреваемых в пособничестве ВСУ.

Фото: пресс-служба Росгвардии

Также из незаконного оборота изъяты около 200 единиц огнестрельного оружия, гранатометы, огнеметы, ручные гранаты различного типа, 14 тысяч патронов для стрелкового и охотничьего оружия.

Фото: пресс-служба Росгвардии

КСТАТИ

В Херсонской области сотрудники и военнослужащие Росгвардии совместно с правоохранительными органами ведут проверки владельцев оружия, организован приём огнестрельного оружия и патронов к нему на ответственное хранение. Только за последнюю неделю на добровольной основе было получено от местного населения 80 единиц оружия, изъято из незаконного оборота 29 единиц.