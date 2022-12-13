Ученые нашли 400 генов алкоголизма

Ученые из США обнаружили гены, формирующие потенциальных алкоголиков и курильщиков Фото: Shutterstock

Исследователи из Медицинского колледжа штата Пенсильвания провели глобальное исследование, где было задействованы данные более 3,4 млн. человек. Ученые нашли более 2300 генов, связанных с употреблением алкоголя и табака. Причем большинство генов, которые указывают на зависимость, были одинаковыми у людей европейского, африканского, американского и азиатского происхождения. Исследование, которое проводили в 2019 году, изучало только людей европейского происхождение.

Хотя окружающая среда и культура влияют на употребление и развитие зависимости от никотина и алкоголя, генетика, по мнению исследователей, также является провоцирующим фактором. Ученые идентифицировали около 400 генов, которые связаны с определенным поведением людей, употребляющих алкоголь и табака. В целом существует 1900 генов, которые так или иначе связаны с алкогольной и табачной зависимостью. Что удивительно — гены «алкоголизма» и их последовательности были удивительно похожи во всех исследованных расах.

Ученые считают, что благодаря их исследованию, генетические риски зависимости можно будет со временем включить в базовый скрининг возможных генетических заболеваний и рисков. Ученые считают, что зная о своем возможном алкоголизме, человек будет осторожнее относиться к спиртному.

- Конечно, все далеко не так просто, - считает психиатр-нарколог Алексей Магалиф. - Да, наследственность — один из факторов, но далеко не главный возможного развития алкоголизма. Основ, «корней» у алкоголизма великое множество: помимо биологического, то есть наследственного фактора, есть еще психологические — различные травмы, психотравмирующие ситуации, посттравматический стресс, загнанная глубоко внутрь боль и так далее. А также психические — склонность к депрессии. И даже духовные — условно говоря, когда денег много, а в душе пустота и ничего не радует. Конечно, подталкивают человека к бутылке и социальные причины: бедность, безработица. Иными словами, причин масса. И среди них личные проблемы занимают далеко не последнее месте. Особенно у женщин.

Есть еще один опасный фактор развития алкоголизма: когда человек пьет и не пьянеет. Как ни странно, но это один из признаков наследственной предрасположенности к алкоголизму. Мы думаем — какой крепкий человек, столько выпить и остаться в трезвом уме! Но все дело в том, что у него, например, гораздо лучше вырабатываются ферменты, расщепляющие алкоголь или лучше работают защитные функции нервной системы. Но это не исключает токсического воздействия алкоголя на организм. Нам кажется, что у такого «трезвенника» нет проблем, а потом у него внезапно случается инфаркт или инсульт. И никто не связывает это с пагубным действием алкоголя.

В общем факторов развития алкоголизма множество. Но точно никакого отношения к этому не имеют имена или фамилии.