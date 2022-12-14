Кота Бегемота застраховали. И от трамвая, и от заразы

Фото: Пресс-служба «Росгосстраха»

Компания «Росгосстрах» запустила продажи программы страхования домашних животных «Зверьё моё». Первым застрахованным стал кот по кличке Бегемот. Самый настоящий — живущий и работающий в музее-театре «Булгаковский дом» на Большой Садовой улице в Москве. Теперь здоровье и хорошее самочувствие кота защищены. Полис включает в себя как онлайн-консультации ведущих специалистов Московской государственной академии ветеринарной медицины и биотехнологии им. К.И. Скрябина, так и компенсацию расходов на лечение в ветклинике.

Бегемот – это пятилетний черный мейн-кун. Посетители «Булгаковского дома» могут встретить его во время экскурсий, творческих вечеров и спектаклей. Сотрудники музея считают его полноценным коллегой, отвечающим за положительный эмоциональный фон в окрестностях «нехорошей квартиры». Посетители воспринимают кота как живой экспонат, и, несмотря на просьбы воздержаться от попыток погладить Бегемота при исполнении им служебных обязанностей, многие гости стремятся пусть и в такой форме, но непременно прикоснуться к творческому наследию Михаила Булгакова. А сверхъестественными способностями для защиты, в отличие от своего литературного прототипа, Бегемот из «Булгаковского дома» не обладает. Поэтому кот постоянно находится в зоне риска.

Виктория Алтухова, руководитель Управления разработки розничных продуктов. Фото: Пресс-служба «Росгосстраха»

- Все мы помним слова Бегемота о том, что кот — это древнее и неприкосновенное животное, и разделяем мнение о том, что кошкам даже в городской среде сегодня требуется защита от самых разных напастей. Поэтому в покрытие нашего нового страхового продукта входит не только телеветеринария, но и широкий перечень рисков: несчастные случаи, болезни, последствия укусов клещей и насекомых, - говорит Виктория Алтухова, руководитель Управления разработки розничных продуктов «Росгосстраха».

СПРАВКА «КП»

Что включает в себя полис «Зверьё моё»

Продукт призван помочь владельцам собак, кошек, хорьков и мини-пигов. Стоимость программы составляет от 1000 до 5000 рублей в зависимости от варианта наполнения. Вариант «Телеветеринария» предусматривает дистанционную поддержку клиента опытными ветеринарами почти 30 специальностей. Этот вариант предусматривает оказание помощи любому животному, даже экзотическому. При выборе вариантов «Стандарт» или «Оптимальный», помимо телеветеринарии, предусмотрена компенсация расходов на лечение кошки, собаки, хорька или мини-пига при заболеваниях или несчастных случаях — 50 или 100 тысяч рублей, а также включено возмещение расходов за лечение после укуса клеща в полном объеме без франшизы и каких-либо доплат.

Обслуживание производится через сайт «Росгосстраха» или мобильное приложение партнера компании — провайдера услуги телеветеринарии. Также постоянно работает «горячая» телефонная линия при отсутствии у клиента доступа в интернет. За страховой выплатой обращаться легко — все документы можно прикрепить в личном кабинете в мобильном приложении или на сайте, а если появятся вопросы, специалист ответит в онлайн-режиме 24/7.

- За рубежом страхование домашних животных — уже привычная услуга наряду со страхованием имущества или здоровья. В России этот вид страхования пока не столь популярен. Но мы видим большой потенциал в его развитии и предлагаем нашим соотечественникам задуматься о страховой защите своих любимцев, - говорит Игорь Ульмейкин, начальник Управления развития продаж и методологии продаж «Росгосстраха».

Игорь Ульмейкин, начальник Управления развития продаж и методологии продаж. Фото: Пресс-служба «Росгосстраха»

По его словам, с помощью программы «Зверьё моё» владельцы домашних животных могут в любое время суток из любой точки мира посоветоваться с экспертами насчет содержания и ухода за питомцем, его питания, или же проконсультироваться с юристом о том, как действовать, если животное пострадало от нападения или требуется международная перевозка животного. По статистике, 80% обращений владельцев успешно решаются без похода в ветеринарную клинику.

- Создавая любые страховые продукты, мы стремимся в первую очередь покрыть потребности клиентов, помочь им сберечь время, деньги, здоровье. Порядка 60% семей имеют хотя бы одного домашнего питомца, который нуждается в правильном уходе, лечении, комфорте. Рынок товаров и услуг для животных обширен, и разобраться в нем непросто — от подбора кормов до выбора доктора и тренера-кинолога. Мы надеемся, что наш продукт станет важным подспорьем для наших клиентов, - говорит Виктория Алтухова.

По ее словам, стоимость страховки сопоставима с ценой 1 – 2 консультаций у ветеринара. Полис для домашнего питомца можно приобрести у агентов «Росгосстраха» и в офисах продаж. Возраст кошек, собак и хорьков должен быть от 2 месяцев до 10 лет, а мини-пигов — до 3 лет. Полис телеветеринарии можно оформить в подарок близкому человеку, владеющему животным.

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ИСТОРИЧЕСКИЙ ФАКТ

Автор «Мастера и Маргариты» тоже страховал жизнь

Примечательно, что создатель литературного образа (Михаил Булгаков) тоже был клиентом Госстраха. Об этом сохранились записи в дневниках его супруги Елены Булгаковой. Судя по ним, осенью 1938 года Михаил Булгаков застраховался от несчастного случая — причем, агент, по понятным причинам еще не читавший «Мастера и Маргариту» и не знавший про пролившую масло Аннушку, в качестве одного из рисков назвал попадание под трамвай.

Вот как описывает встречу со страховщиком Елена Булгакова:

«Неожиданное появление в квартире страхового агента, уговоры застраховать жизнь. М.А. категорически отказался. Тогда тот — совершенно на американский манер, стал говорить очень горячо: «Но позвольте!.. Сейчас вы здоровы, а завтра вы достаете книги с этой вот верхней полки, падаете, разбиваете себе голову, и вот ваша супруга получает 20 тысяч! Или завтра вы идете по улице, попадаете под трамвай — и вдова ваша получает 20 тысяч!» На каком-то, кажется, четвертом примере М. А. сдался и, чтобы сделать ему удовольствие, застраховался на 20 тысяч на один год. Тогда агент принялся за меня. Убедил он меня тем, что сказал: если я и вас застрахую, получу премию за 100%-ное выполнение своей задачи».