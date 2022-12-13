ФСБ опубликовала кадры задержания в Хакасии украинского диверсанта-вандала

При попытке выехать через территорию одной из стран СНГ на Украину для вступления в ряды ВСУ украинский диверсант-вандал был задержан.

Сотрудники Федеральной службы безопасности России задержали жителя Абакана (Республики Хакасия), который подозревается в покушении на государственную измену.

«В ходе проведенных оперативно-разыскных мероприятий установлено, что задержанный инициативно принял решение перейти на сторону противника и вступить в ряды вооруженных сил Украины для участия в их составе в боевых действиях. В этих целях он совершил акты вандализма в отношении административных зданий органов власти региона, в связи с чем органами внутренних дел Республики Хакасия привлечен к уголовной ответственности за совершение преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 214 УК РФ (вандализм)», - сообщили в ФСБ России.

За фигурантом уголовного дела следили. Задержали в аэропорту Красноярска, где он ждал самолет и где при попытке выехать через территорию одной из стран СНГ на Украину для вступления в ряды ВСУ украинский диверсант-вандал был задержан.

«Следственным подразделением ФСБ России возбуждено уголовное дело по подозрению в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ст. 275 УК РФ (покушение на государственную измену)», - сообщили в ФСБ России.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

В Москве под руководством председателя Национального антитеррористического комитета (НАК), Директора ФСБ России Александра Бортникова прошло совместное заседание НАК и Федерального оперативного штаба (ФОШ), на котором подведены итоги работы в 2022 году.

Согласно материалам НАК:

- С начала 2022 года в России предотвращено 123 террористических преступления, в том числе 64 теракта.

- Пресечена деятельность 68 законспирированных террористических ячеек.

- Не допущен въезд в Россию 1026 лиц, причастных к террористической деятельности.

- Заблокированы счета около 3 000 граждан, причастных к финансированию терроризма, на общую сумму свыше 94 миллионов рублей.

- Ликвидированы более 50 подпольных оружейных мастерских.

- Пресечена деятельность 74 преступных групп, занимавшихся изготовлением средств поражения.

- На интернет-ресурсах заблокировано 5 700 и удалено более 25 000 террористических материалов.

Открывая заседание, Александр Бортников отметил, что в текущем году значительно увеличилось количество террористических проявлений, прежде всего в приграничных регионах, расположенных в ЦФО и ЮФО.

«Это связанно как с разведывательно-подрывной деятельностью украинских спецслужб, проводимой при поддержке стран Запада во главе с США, так и с попытками создания сторонниками международных террористических организаций законспирированных ячеек и совершения преступлений террористической направленности», - отметил директор ФСБ России.

На встрече руководители силовых структур определили приоритетные направления деятельности на следующий год.