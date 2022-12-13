Развитие образования и здравоохранения, ремонт дорог и ликвидация аварийного жилья

Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов: «В Липецкой области власти стараются сделать максимум для улучшения качества жизни жителей, и работа в этом направлении будет продолжена». Фото: липецкаяобласть.рф

Приоритетом деятельности правительства Липецкой области является обеспечение высокого качества жизни жителей региона. В результате к 2030 году предполагается увеличить продолжительность жизни липчан на семь лет, повысить рождаемость и снизить уровень бедности, реальные доходы жителей области должны вырасти почти на 135 процентов. Но уже сейчас в регионе делаются реальные шаги для достижения этих стратегических целей.

ОБРАЗОВАНИЕ

Одно из ключевых направлений работы исполнительной власти региона - развитие образовательной сферы. В завершающемся году в рамках государственной программы «Развитие образования Липецкой области» капитально отремонтированы 30 общеобразовательных учреждений из 9 муниципальных образований и 16 детских садов. Еще в двух детских садах ремонтные работы находятся в стадии завершения. Власти также понимают, что без ввода в эксплуатацию новых объектом образовательной сферы, возникнет дефицит мест в дошкольных учреждениях и школах. Поэтому в регионе строятся новые школы и детские сады. В этом году сдана в эксплуатацию школа на 800 мест в городе Грязи. Завершается строительство корпуса яслей для дошкольного образовательного учреждения поселка Солидарность Елецкого района на 60 мест, корпуса к школе №3 города Лебедянь на 500 мест; корпуса к школе поселка Ключ Жизни Елецкого района на 250 мест, д/с в селе Доброе на 99 дошкольных мест.

В Липецкой области не только строят новые образовательные учреждения, но поддерживают молодых специалистов, которые занимаются воспитанием подрастающего поколения. Региональный парламент поддержал инициативу губернатора области Игоря Артамонова о единовременной выплате в размере 120 тысяч рублей молодым воспитателям детских садов, логопедам, психологам и дефектологам. Помощь будет оказываться уже с января следующего года. Аналогичную единовременную выплату получат студенты педвузов, уже преподающие в школе. Молодые педагоги, которые пришли на работу в школу в 2021 году.

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

Глава Липецкой области Игорь Артамонов убежден в необходимости сделать медицинскую помощь максимально доступной для всех жителей Липецкой области. Медицина в селе должна быть не только доступной, но и качественной. На постоянном контроле губернатора находится лекарственное обеспечение медучреждений, в регионе активно проводится техническое переоснащение и модернизация больниц и поликлиник. Принимаемые меры способствуют улучшению качества диагностики, помогают вовремя вылечить опасные заболевания.

В этом году в Липецкой области построен поликлинический корпус ГУЗ «Липецкая городская детская больница» в г. Липецке и здание детской поликлиники и женской консультации в г. Чаплыгин», а также два отделения общей врачебной практики (семейной медицины) в селах Косыревка Липецкого района и Воронец Елецкого района. Помимо этого сданы в эксплуатацию четыре фельдшерско-акушерских пункта в деревне Ивановка Воловского района, селах Долгое Данковского района, Ратчино Добровского района и Синдякино Хлевенского района. На базе первичного сосудистого отделения в Елецкой городской больнице № 1 им. Н.А. Семашко начало работать отделение рентгенохирургических методов диагностики и лечения

С 2019 года в регионе по инициативе губернатора Игоря Артамонова действует программа поддержки врачей дефицитных специальностей. По ней специалисты, которые впервые трудоустраиваются в городские и сельские государственные медучреждения, и не имеют обязательств, связанных с целевым обучением получают единоразовую выплату. В текущем году размер губернаторской помощи молодым медикам был увеличен на 500 000 рублей и составил 1,5 миллиона рублей. Это дало возможность привлечь на 50% больше врачей, чем в 2021.

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

Для снижения уровня бедности в Липецкой области заработал механизм социального контракта. Благодаря этой мере поддержки, жители региона, которые попали в трудную жизненную ситуацию, но имеют активную жизненную позицию, могут получить ощутимую финансовую помощь для решения своей проблемы. В 2022 году этой мерой поддержки воспользовались 87 семей.

Для эффективного поиска работы открыто 6 центров занятости нового формата, в том числе два в Многофункциональных центрах.

КУЛЬТУРА и ТУРИЗМ

С 2019 года в Липецкой области, как и во всей России, реализуется национальный проект «Культура» Основная задача программы к 2024 году увеличить на 15% число посещений организаций культуры и в пять раз – число обращений к цифровым ресурсам культуры. Национальный проект включает три федеральных проекта: "Культурная среда", "Творческие люди" и "Цифровая культура". Одноименные региональные проекты воплощаются в Липецкой области.

Для выполнения задач проекта в регионе создается современная инфраструктура, в деятельность организаций культуры внедряются новые формы и технологии, а власти поддерживают инициативы, которые направлены на развитие культуры.

В 2022 году в Липецкой области построены два новых Дома культуры в Данковском и Елецком районах, еще в шести ДК муниципалитетов проведены капитальные ремонты. Также открыта школа креативных индустрий, а в центре романовской игрушки, в ККЗ «Октябрь», театре кукол началась масштабная реконструкция.

В регионе открылись четыре модельные библиотеки (по две в Липецке и Ельце). Библиотеки становятся событийными центрами для творческих встреч и фестивалей, информационно-технологическими центрами с мастер-классами по 3D-моделированию, центрами городоведения, где можно узнать историю родного города или поселка.

«Благодаря таким очень нужным и актуальным преобразованиям библиотеки Липецкой области становятся настоящими культурными центрами, востребованными и перспективными для реализации интересных творческих идей. Мы и в дальнейшем будем создавать для этого все условия», – подчеркивал губернатор Игорь Артамонов.

ИНВЕСТИЦИИ И ИННОВАЦИИ

Создание благоприятных условий для привлечение инвестиций и развития бизнеса является одной из приоритетных задач правительства Липецкой области во главе с губернатором Игорем Артамоновым. Дополнительные финансы, вложенные в развитие производства, позволяют не только создавать новые рабочие места, но и строить дороги и жилье, развивать общественный транспорт, благоустраивать города и поселки. Это дает больше возможностей для структурного развития всей территории региона, а в конечном итоге повышает качество жизни жителей области.

Один из примеров эффективной работы исполнительной власти Липецкой области – открытие в регионе первого в России завода по производству электромобилей. Пионером стала компания EVOLUTE. С 2023 года здесь будет запущено производство полного цикла со сваркой, покраской и сборкой электрокаров. Еще одно крупное производство наладил крупнейший в стране производитель поролона «Эгида». На территории ОЭЗ «Липецк» компания открыла второй в России завод

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО

Агропромышленные сектор является одним из локомотивов развития экономики Липецкой области. В этом году аграриями побит очередной рекорд – сои собрано в два раза больше, чем в прошлом году. Развивается перерабатывающая сфера. В Ельце открылся один из крупнейших заводов по производству масла. На заводе «Черкизово-Масла» будет производиться соевый шрот, лецитин и масло. В Задонском районе запущена крупная молочная ферма «КолоСС» на две тысячи коров.

ЖКХ И ДОРОГИ

В селе Нижний Воргол Елецкого района модернизирована система водоснабжения. В селах Лавы и Казаки Елецкого района, поселке Южный и селе Хлевное Хлевенского района, селе Донское Задонского района, микрорайонах Восточный города Задонска и Заречье города Чаплыгина, а также в селе Сенцово Липецкого района построена новая сеть водоснабжения.

Сделаны серьезные успехи в переселении жителей области из аварийного жилья. В Липецке переселенцам предоставлены 487 новых квартир, в городе Грязи - 50, в поселке Солидарность Елецкого района - 6, в Чаплыгинском районе - 15. В результате ускоренного строительства домов для ликвидации аварийного фонда, переселение нуждающихся в новом жилье планируется завершить досрочно в 2023 году, а не 2025-м, как планировалось ранее.

Установлен рекорд по ремонту дорог, приведено в порядок 740 км. Наиболее крупные отремонтированные объекты - улица Коммунаров в Ельце, улица 50 лет НЛМК в Липецке.

ЭКОЛОГИЯ

В поселке Северный Рудник завершена рекультивация свалки, продолжается ликвидация свалок в поселке Венеры и Нижеворгольской Елецкого района.

- В Липецкой области власти стараются сделать максимум для улучшения качества жизни жителей, и работа в этом направлении будет продолжена, - подчеркнул губернатор региона Игорь Артамонов.