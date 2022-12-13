Дмитрий Песков сообщил, что России хватит ресурсов на восстановление Донбасса

Дмитрий Песков Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

… - Дмитрий Сергеевич, в свое время, чтобы восстановить столицу Чечни – Грозный, понадобилось два года и поручение президента России, - с этих слов журналист «Комсомольской правды» начал разговор с официальным представителем Кремля во вторник, 13 декабря. - Сейчас то же самое мы наблюдаем в Мариуполе, других городах Донбасса. Вот как раз в «Комсомолке» (на сайте KP.RU ) текст, там 18 фото - о визите экс-премьера, главы Наблюдательного совета Фонда развития территорий Степашина, гендиректора этого фонда Шагиахметова… Ну, там, короче, рассказ о том, как выполняется новое поручение президента. В Мариуполе возведено тысячи квадратных метров жилья, построены десятки котельных, и к концу 2022-го тепло будет подведено к более чем 1000 домов. Следят ли в Кремле за тем, как выполняют эти руководители поручение Президента России? И как оценивают темпы и объемы восстановления разрушенного Донбасса в целом?

- Александр, во-первых, вы ошиблись, говоря, что Грозный восстановили за два года, - заметил Песков. - Потребовалось гораздо больше лет, самоотверженная работа всей республики и всей страны, Российской Федерации, чтобы восстановить Грозный.

- Спасибо за поправку.

- Да, всех нас.

И грозненцев можно поздравить с тем, какой теперь это красивый и быстро развивающийся город. Это первое.

Второе. Разумеется, все, что происходит в плане восстановления и налаживания мирной жизни в новых российских субъектах, это является абсолютно приоритетом.

И, в связи с тем, что туда направляются достаточно большие деньги, это все - разумеется, объект для весьма и весьма плотного контроля со стороны всех ведомств, которые за это отвечают.

- И там ждут президента, конечно, чтобы он своими глазами посмотрел, как все возрождается.

- Да, большая работа предстоит.

Во-первых, зачастую работы ведутся в непосредственной близости к районам боевых действий.

Во-вторых, речь идет о существенном износе и недофинансированности этой структуры за последние годы. Вы знаете, насколько тяжелыми были эти 8 лет и в Донецкой республике, и в Луганской республике.

Ну, и плюс разрушения от варварских обстрелов, которые по социальной инфраструктуре наносят Вооруженные силы Украины. Поэтому все это нужно будет чинить, развивать и так далее.

Это требует и денег, и людских ресурсов.

И то, и другое в достаточности имеется.

- И слава Богу. Спасибо огромное, Дмитрий Сергеевич.

- Пожалуйста. Саша, вы заболели? Нет?

- Кто заболел?

- Слышу по голосу охрипшему, вы простудились.

- Нет, все нормально. Просто от волнения…

- Пейте чай…

- От волнения (в результате общения) с пресс-секретарем президента.

- Я воспринимаю это как аванс.

- Спасибо вам большое.