«Дети едут к детям»: как в Пермском крае создают маршруты и развивают детский туризм

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Пермский край является ключевым пилотным регионом, на территории которого реализуются федеральные проекты в сфере детского туризма. В 2021 году Пермским региональным отделением РСТ при поддержке краевого Министерства по туризму и молодежной политике и Министерства образования и науки Пермского края и подведомственных ему учреждений была разработана и апробирована Всероссийская методология развития детского и семейного туризма в субъектах РФ. Методология получила высокие оценки федеральных экспертов и была признана успешной региональной практикой, готовой к тиражированию в других регионах.

В рамках методологии в 2021 году был создан и запущен в Пермском крае проект «Дети едут к детям», который направлен на вовлечение школьников в отрасль гостеприимства и разработку турпродуктов, ориентированных на самых маленьких путешественников.

В 2022 году проект продолжил свое развитие. Успешная практика была существенно масштабирована и дополнена. К ней активно подключились детские оздоровительные лагеря, дети получили практические навыки создания проектов в сфере туризма и гостеприимства, а также возможность реализовывать свои проекты совместно с турбизнесом в качестве самозанятых.

- Сегодня детский туризм в Пермском крае играет серьезную роль не только потому, что об этом все говорят, а потому что это действительно важно, - отмечает министр по туризму и молодежной политике Пермского края Юлия Ветошкина. - Проект «Дети едут к детям» решает вопрос, куда и зачем наши дети едут отдыхать. Та информация, которую они узнают в путешествиях, позволяет им гордиться своей родиной, мотивирует их жить там, где они родились, развивать эти территории, преображать, созидать и создавать новое. Все наши объекты показа – музеи, предприятия, театры, природные достопримечательности – есть в маршрутах, придуманных детьми. Инновационным проектом «Дети едут к детям» мы по праву можем гордиться, это большое достижение нашего региона. О Перми говорят, о Перми знают не только по фильмам и книгам, а в том числе благодаря вот таким интересным и масштабным проектам. Добро пожаловать в Пермский край – туристический рай, как говорят наши ребята.

- Инновационный проект «Дети едут к детям» предлагает принципиально новый подход к развитию детского туризма в России, - говорит Ксения Ведерникова, глава Пермского регионального отделения Российского Союза туриндустрии. - В проекте принимают участие Министерство по туризму и молодежной политике Пермского края, Министерство образования и науки Пермского края, Министерство социального развития Пермского края, Министерство культуры Пермского края и подведомственные, Центр развития туризма Пермского края идругие краевые учреждения. Опыт реализации проекта показал, что только системное межведомственное взаимодействие и межотраслевая коллаборация позволят нам развивать детский и семейный туризм более эффективно в нашей стране в дальнейшем.

За два года участниками проекта «Дети едут к детям» – школьниками, педагогами, экспертным сообществом – было создано 55 детских туристических маршрутов, по которым проехало более 7 тысяч детей. Власти Прикамья считают, что это только начало. Ожидается, что проект «Дети едут к детям» будет способствовать значительному увеличению туристского потока в регионе к 2035 году.