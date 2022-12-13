Европа выбрала самый нелепый способ помочь Украине

Лампочки – это мощно. Модно, стильно, современно. Если бы они еще сами вырабатывали электричество – цены бы им не было. Но, увы Фото: REUTERS

Киев надеется на Евросоюз, на европейскую солидарность в деле борьбы против России и за победу "демократии". Зеленский там уже сформировал целый список "хотелок" к западу, в который вошли:

- трансформаторы, оборудование для восстановления высоковольтных сетей, газотурбинные и газопоршневые энергоблоки,

- поддержка в закупке около двух миллиардов кубометров газа,

- специальные миссии Евросоюза на объектах критической энергетической инфраструктуры, которые задействованы в энергоснабжении,

- и много что еще.

И Европа не подвела. Европа дала достойный ответ – глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Евросоюз выделит для Украины 30 миллионов светодиодных лампочек. Йес! Проблема решена! Поскольку такие лампы гораздо экономичнее обычных ламп накаливания, то Украина сэкономит 1 гигаватт электроэнергии. Конечно, не сразу, а когда другие страны дадут Украине еще 20 миллионов аналогичных энергосберегающих лампочек.

- В темные времена мы поддерживаем наших украинских друзей, - гордо заявила Урсула, с высоты Олимпа европейской солидарности поглядывая на копошащихся внизу граждан стран ЕС.

Лампочки – это мощно. Модно, стильно, современно. Если бы они еще сами вырабатывали электричество – цены бы им не было. Но, увы…

По всей видимости, Урсула на голубом глазу полагает, как и некая конгрессвумен из Демократической партии США, что электричество просто берется из розетки. И достаточно снабдить Украину современными лампочками, чтобы отступила ночная тьма и тот же Киев вместе с Одессой засветились новым ярким светом.

Нет, конечно, Урсула не настолько глупа, чтобы так думать. Она же еще и напомнила, что ЕС уже поставил Киеву 800 дизельных и бензиновых электрогенераторов, но даже для 30 миллионов лампочек, не говоря о 50 миллионах, такого количества явно не хватит. Тем более, что сами генераторы сейчас на Украине воруют такими темпами, что горячие пирожки им просто завидуют.

Интересно, а сколько эти лампочки будут стоить Украине. Сколько еще нулей прибавится на том счете, который в Европе готовятся выписать Незалежной.

Хотя, конечно, в нынешних условиях Украину надо снабжать не светодиодными лампами, а, скорее, батарейками, автономными газовыми печками и плитками, примусами и, естественно, керосиновыми лампами.

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