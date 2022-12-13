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Умные вещи13 декабря 2022 14:10

Ветропарки и спасение носорогов в Африке: как российские промышленники спасают планету

«Зеленые» инициативы – это обязательное условие для самой возможности успешной деятельности компаний

С каждым годом в общественное мировое пространство все больше входит климатическая повестка и вопросы защиты окружающей среды. На разных уровнях власти и компании поднимают темы достижения углеродной нейтральности, сроки, способы и цены этого достижения. Вся дальнейшая жизнь человечества напрямую зависит от изменения климата на планете.

Именно поэтому широкое развитие получило экологическое направление «Зеленый разворот», которое мотивирует мировое сообщество искать пути низкоуглеродного развития и внедрять связанные с ним методы. И здесь отмечается существенный вклад атомной энергетики – чистого и надежного источника энергии. В России одним из самых «зеленых» и экологичных лидеров является атомпром, который работает в различных направлениях: от строительства ветропарков до спасения носорогов от в Африке.

«Комсомольская правда» рассказывает, как ядерная энергетика помогает бороться с изменением климата и поддерживать экологическую безопасность.

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