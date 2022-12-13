Ветропарки и спасение носорогов в Африке: как российские промышленники спасают планету

С каждым годом в общественное мировое пространство все больше входит климатическая повестка и вопросы защиты окружающей среды. На разных уровнях власти и компании поднимают темы достижения углеродной нейтральности, сроки, способы и цены этого достижения. Вся дальнейшая жизнь человечества напрямую зависит от изменения климата на планете.

Именно поэтому широкое развитие получило экологическое направление «Зеленый разворот», которое мотивирует мировое сообщество искать пути низкоуглеродного развития и внедрять связанные с ним методы. И здесь отмечается существенный вклад атомной энергетики – чистого и надежного источника энергии. В России одним из самых «зеленых» и экологичных лидеров является атомпром, который работает в различных направлениях: от строительства ветропарков до спасения носорогов от в Африке.

«Комсомольская правда» рассказывает, как ядерная энергетика помогает бороться с изменением климата и поддерживать экологическую безопасность.