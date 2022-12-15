Когда трудно, надо делать добрые дела

С гостями «Комсомольской правды» Еленой Черненко, руководителем Управления спецпроектов и организации событий Ассоциации волонтерских центров, Верой Кузубов, организатором Всероссийского социального проекта ранней профориентации школьников «Зеленая кисточка», победителем премии «#МЫВМЕСТЕ 2021» и участником национального рэнкинга «Наш вклад», беседуют Анжелика Сулхаева и Ирина Осадчая.

Волонтерство - одно из ключевых направлений национального проекта «Образование». Уже более 10 миллионов человек вовлечены центрами поддержки добровольчества в эту деятельность. Для России это достаточно новое явление, хотя впервые добровольческая деятельность появилась в XIX - XX веках. А если говорить о современных реалиях, то сначала волонтерское движение проявило себя на Универсиаде в Казани в 2013 году, а уже потом, в 2014 году, во время подготовки к зимней Олимпиаде в Сочи, стало массовым. И в итоге была организована Ассоциация волонтерских центров, которая работает в разных направлениях. Это и волонтеры культуры, волонтеры-медики, волонтеры-экологи. Сейчас даже появляется научное, экологическое волонтерство.

- Помимо этого, в 85 субъектах Российской Федерации есть ресурсные центры Ассоциации волонтерских центров, которые организуют мероприятия на местах и привлекают к ним общественность, обычных граждан, - вступила в беседу Елена Черненко. - Мы работаем все вместе.

Кстати, под названием #МЫВМЕСТЕ, которое уже прозвучало выше, сосуществуют и акция #МЫВМЕСТЕ, и одноименные премия, форум и программа гуманитарных миссий. То есть это целая экосистема различных проектов под единой «вывеской».

Общероссийская акция взаимопомощи #МЫВМЕСТЕ была организована в 2020 году, в период пандемии, когда многие нуждались в общении, поддержке, помощи. Эта акция продемонстрировала сплоченность россиян, желание помогать друг другу, она объединила порядка 7 тысяч различных организаций и более 200 тысяч волонтеров. В том же году, на встрече с президентом эти волонтеры сами изъявили желание учредить международную премию #МЫВМЕСТЕ в рамках конкурса «Доброволец России». Сюда подключили и бизнес, и некоммерческие организации, и юридических лиц, и крупные медиа-, агрохолдинги и т.д. Международная премия #МЫВМЕСТЕ - не просто добровольчество, это социально значимые инициативы и проекты.

В прошлом году 118 человек получили свои заслуженные награды и гранты до 2 миллионов рублей, а также постсопровождение в продвижении их социальных проектов. Мы помогаем принимать участие в крупных мероприятиях, таких как Петербургский международный экономический форум, Форум «Экосистема» на Камчатке и т.д. А в этом году зафиксировано рекордное количество заявок в рамках премии - более 31 тысячи, которые мы отсматривали. В региональном этапе премии приняли участие 9133 проекта, которые мы уже поддержали. Всем участникам регионального этапа подарили путешествие в рамках программы «Больше, чем путешествие». Каждому оказали методическую поддержку. И участники регионального этапа смогут продолжить свою деятельность, даже если они действительно не пройдут ни в полуфинал, ни в финал.

В полуфинал вышло около 1800 проектов. Это значит, будет более 100 финалистов. Много проектов в номинаций «Страна возможностей», где люди обращают внимание на урбанистику местных городов, на внешний вид и удобство поселков. Популярна и номинация «Большая перемена», в которой участвуют дети в возрасте от 14 до 17 лет. В топ-3 вошла также номинация «Помощь людям».

Премия открывает для лауреатов возможность претендовать на одну из самых престижных государственных наград – Знак Отличия «За благодеяние».

Победителям слово

- Я попала на форум «Доброволец России» в 19-м году, в Сочи, - говорит Вера Кузубов. - Вообще я из бизнеса, но возглавляю социальный проект «Зеленая кисточка» уже более 5 лет. Я была потрясена энергией, людьми, «серебряными» волонтерами. Там же я впервые узнала про премию. Так что в следующем 20-м году участвовали, и «Зеленая кисточка» стала финалистом, а в 21-м - победителем.

«Зеленая кисточка» занимается детьми, школьниками, в более чем 20 регионах России. В общей сложности охвачено 22 тысячи детей очно. Это профориентационный проект, мы популяризируем инженерные профессии (инженер-эколог, инженер-геолог, специалист по безопасности, специалист техносферной безопасности, по охране труда). Многие ребята не знают, что им делать, и мы можем их направить в нужном для страны направлении. Помимо этого, мы формируем экологическую ответственность, культуру безопасности и развитие лидерства у детей в сфере экологии и безопасности.

Мы с Россией

- Что еще мы в этом году сделали? – вспоминает Елена Черненко. - Мы всегда подстраиваемся под последние реалии. И в рамках оргкомитета в мае месяце была запущена специальная номинация «#МЫВМЕСТЕ с Россией». Здесь объединились те, кто помогает жителям Луганской и Донецкой народных республик, те, кто помогает людям в пунктах временного размещения. Это не только организации – Общероссийский народный фронт, ВСКС, но и просто волонтеры. Например, из Омска… Девочки-волонтеры (18 лет) уехали в Крым, чтобы помогать в пунктах временного размещения, проводить мастер-классы. Привезли с собой сыр «Омичка», вместе с детьми делали десерты с этим сыром, чтобы детвора не скучала.

Скорее всего, из этой спецноминации мы выберем Волонтера года, и Человека года. Тем, кто хочет быть с нами в будущем, рекомендуем вовремя подавать заявку на участие.

Вера Кузубов дополняет:

- Мой опыт таков: когда грустно, когда трудно на душе, когда все сложно, надо делать добрые дела. Надо брать с собой того, кто рядом, и идти волонтерить. Ничто так не перезаряжает, как добрые дела. И будем верить, что все у нас будет хорошо.