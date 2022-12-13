Не греши на Бали, пока срок не дали: какие законы нужно знать российским туристам за рубежом

В Индонезии приняли новый уголовный кодекс, который криминализовал секс вне брака. Фото: Shutterstock

В Индонезии приняли новый уголовный кодекс, который криминализовал секс вне брака. Теперь в тюрьму на срок до одного года можно загреметь, как за интимную связь с чужой или мужем, так и за гражданское сожительство двух свободных людей. Теоретически запрет касается и туристов, в том числе на популярном индонезийском курорте, острове Бали. Хотя департамент туризма уже поспешил успокоить, что никто не будет требовать свидетельство о заключении брака при заселении в гостиниц. Кроме того, написать заявление о совершенном преступлении могут только близкие родственники одного из сексуальных партнеров.

Какие еще местные законы нужно знать, отправляясь в популярные туристические страны - читайте в подборке «Комсомолки».

ОАЭ

В Арабских Эмиратах можно попасть на штраф, а то и еще хуже - оказаться в тюрьме или быть депортированным на родину, за нецензурную брань в общественных местах. Согласно местному закону, человек, кто открыто нанес оскорбление другому, задев его честь и достоинство, должен быть приговорен к тюремному заключению до года или выплаты штрафа в размере до 2700 долларов.

СИНГАПУР

Сингапур знаменит своим жестким законодательствам к жевательным резинкам. В стране с 1992 года действует закон, который запрещает ввозить и употреблять жвачку. Тем, кто попробует выбросить ее на улице, грозит штраф в размере 500 долларов или тюремное заключение до двух лет. К слову, купить жвачку в стране все-таки можно, но сложно - для этого как минимум потребуется медицинская рекомендация. А если такого не найдется, то снова грозит штраф - до 1000 долларов.

Вообще в Сингапуре действует целый ряд странных законов. Например, нельзя кормить птиц, мусорить, а еще ходить обнаженным даже у себя дома.

ТАИЛАНД

Аналогичные запреты, касающиеся жевательных резинок, действует и в Таиланде. За то, что прохожий бросит жвачку на тротуар, он может получить штраф, а если денег с собой не окажется, то реально загреметь в тюрьму.

Также в Таиланде запрещено наступать на национальные монеты и банкноты. Это считается неуважением, поскольку на купюрах есть изображение короля.

МАЛЬДИВЫ

Полюбившиеся россиянам во время пандемии райские острова удивляют своими строгими правилами. Например, на Мальдивы нельзя провозить алкоголь, его отберут еще на таможне. Коктейли и прочие крепкие напитки можно купить только в барах пятизвездочных отелей, а вот в отелях класса ниже такой роскоши может и не быть.

Всем владельцам домашних животных придется расстаться со своими питомцами на время отпуска. На Мальдивы запрещено провозить собак и кошек.

Кстати, из-за ислама на Мальдивские острова запрещено провозить Библию и как-либо пропагандировать иное другое вероисповедание.

Ну а когда отпуск подошел к концу, то туристам лучше отказаться от сувениров. С островов нельзя вывозить кораллы и ракушки, местную валюту руфии, а также сувениры из черепах.

МЕКСИКА

В Мексике, помимо запрета на ввоз растений и вывоз шкур животных, кораллов и живых представителей фауны, действуют довольно экстравагантные законы. Так нельзя ругаться на испанском в общественных местах. Однако на проклятия и брань на других языках этот запрет не распространяется.

Если вы любитель езды на велосипеде, то в правилах дорожного движения прописано, что при движении ваши ноги всегда должны находиться на педалях. Это сделано для того, чтобы велосипедист не потерял управления. А еще здесь запрещена демонстрация обнаженных скульптур и тел на картинах. Поэтому походы в местные музеи максимально цивильные.

ТУРЦИЯ

Турки почтительно относятся к своему первому президенту Мустафе Кемалю Ататюрку, поэтому любое неуважение к национальному лидеру строго карается. Ни в коем случае нельзя осквернять его портреты (штраф или тюремное заключение до двух лет), а также рвать или портить банкноты (в том числе вытирать ими нос, как это сделал однажды житель Израиля, за что и был немедленно депортирован) или национальный флаг. Такие действия могут довести и до тюрьмы сроком от полугода до двух лет, а то депортации и штрафу.

Странные запреты действуют на территории отдельных городов. Так в городе Элязыг запрещено посещать кладбища ночью. В Эфесе женщинам лучше не ходить на каблуках. А в Стамбуле и Бодруме не стоит купаться на общественных пляжах в нижнем белье.

ЕГИПЕТ

Египтяне свято чтут реку Нил, поэтому купаться в нем запрещено, а также лучше не ходить босиком вдоль него или лежать без подстилки.

Также во время отдыха в Египте лучше не пытаться взобраться на пирамиды и лишний раз не фотографировать египтян без их согласия. К слову, здесь довольно строго относятся к владельцам дронов. Бывали случаи, когда в аэропорту их отнимали.