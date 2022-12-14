Новый провал антироссийских санкций: после введения потолка цен экспорт нефти из России резко вырос

После введения потолка цен поставки российской нефти за границу резко выросли. Фото: Егор Алеев/ТАСС

«Этот экспорт не задушишь, не убьешь!» - впору затянуть нашим нефтяникам на мотив гимна демократической молодежи. Ведь самые свежие (и самые суровые) санкции против российской нефти не смогли подкосить экспортные поставки. И даже наоборот.

НОВЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ

Напомним, с 5 декабря Европа прекратила покупать российскую нефть, которая поставляется по морю. А еще с того же дня страны Большой семерки (США, Великобритания, Германия, Италия, Канада, Франция, Япония), а также Австралия и Евросоюз подписали соглашение о потолке цен на нефть, которая поставляется морем из России. Компаниям из этих стран запрещено:

- Покупать нефть из РФ дороже $60 за баррель.

- Перевозить нефть из РФ, которая продается по цене выше лимита (даже в третьи страны).

- Проводить техническое обслуживание танкеров, а также страховать перевозки российской нефти, если она продается дороже лимита (даже в третьи страны).

И эффект оказался ровно противоположным тому, на который рассчитывали авторы санкций. Эксперты американского агентства Bloomberg изучили цифры и ахнули: со 2 по 9 декабря танкеры вывозили из российских портов по 3,5 млн баррелей в сутки. Это на 0,5 млн больше, чем в конце ноября! И это чуть ли не максимальный показатель за весь год. Больше было только в июне (до 3,7 млн баррелей) и в начале ноября (до 3,6 млн баррелей).

ПОЧЕМУ ВЫРОСЛИ ПОСТАВКИ

Эксперты называют три причины такого скачка.

1. Погодные аномалии

- В конце ноября - начале декабря в Новороссийске бушевали шторма. Они закончились и отгрузка нефти возобновилась. Но загружать стали больше - в ожидании стояли десятки танкеров, - говорит ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.

1. «Сумеречный флот»

- Наша страна тоже готовилась к потолку цен и формировала «сумеречный флот», который будет игнорировать санкции и спокойно перевозить российскую нефть. Компании-собственники подобных танкеров не имеют бизнеса в ЕС и США, у них нет банковских счетов на Западе, поэтому санкции им не страшны. Такой флот перевозит, например, попавшую в свое время под запреты иранскую и венесуэльскую нефть, - говорит ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.

По информации британской Financial Times, перед введением потолка цен Россия закупила больше сотни б/у танкеров - в основном у Ирана и Венесуэлы. Возможно, это и есть наш «сумеречный флот» (или его часть).

3. Предновогодняя распродажа

Как пишет Bloomberg, «стоимость российской нефти сорта Urals при отгрузке из балтийских портов падала ниже $44 за баррель». Что даже ниже потолка. Если это правда, то неудивительно, что российские поставщики смогли заманить больше оптовых покупателей.

- Страны, которые не поддержали санкции и продолжают покупать нашу нефть, просят дополнительную скидку. А еще часть нефти вывозится из балтийских портов, которые в силу сложившихся обстоятельств находятся дальше всего от покупателей (сейчас наша нефть поставляется в основном в Азию, - Ред.). А значит, и доставка дольше. Поэтому, чтобы перевозить оттуда нефть, приходится давать максимальную скидку, - объясняет такой демпинг Игорь Юшков.

Но несмотря на рост поставок, эксперт призывает не делать поспешных выводов и не радоваться раньше времени. Реальный эффект «нефтяных санкций» будет понятен минимум через месяц-два.

КСТАТИ

Своя страховка ближе к телу

Так, с перевозкой более-менее понятно: если дружественные и не очень страны откажутся возить нашу нефть, хотя бы часть поставок обеспечит «сумеречный флот». А что со страховкой? Ведь «братство потолка» запретило страховать перевозки российской нефти, если она продается дороже $60 за баррель. Ни одна страна не пустит в свои воды танкер без страховки. Но этот вопрос вроде бы тоже постепенно решается.

- Если раньше страховка оформлялась в Великобритании, то теперь мы начали использовать российские страховые компании. И уже договорились с Китаем и Турцией, что они будут принимать такие страховки, - говорит директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Европе больше не наливать

Какой будет наша реакция на «нефтяной потолок»? Этот вопрос висел в воздухе чуть больше недели. И вот 13 декабря в прессу просочилась информация: ответ практически готов и написан он в проекте президентского указа. Если его примут, то российским компаниям будет запрещено продавать нефть...

…Если в контракте в качестве получателя указана страна, присоединившаяся к потолку;

…Если в контракте потолок фигурирует как условие, либо устанавливаются цены, равные потолку.

Также прописано, что компаниям-поставщикам разрешается искать обходные пути. Правда, с разрешения правительства.

- Это мало что изменит с точки зрения торговли, потому что есть эмбарго на российские поставки (в Евросоюз, - Ред.). Затронуть это может только Японию, которая практически не импортировала российскую нефть в последние месяцы. Однако в указе речь идет только о прямых поставках. Значит, есть возможность перепродажи. Допустим, Турция купит у нас и перепродаст Японии, - пояснил заместитель директора Института энергетики и финансов Алексей Белогорьев в эфире радио «Комсомольская правда».

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