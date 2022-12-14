Анекдоты: Мальчик, который сходил только на один урок карате, успел лишь поклониться хулиганам

- В России двойная сплошная должна быть не менее полутора метров!
- Причем в высоту.
* * *
- А давайте квасить капусту!
- А давайте без капусты!
* * *
Поверка счетчиков на холодную и горячую воду показала, что жильцы не только не пользуются горячей водой, но и закачивают ее обратно в водопровод.
* * *
Из журнала «Ваш четвероногий друг»:
«Если вашему питомцу часто приходится оставаться в полном одиночестве, без прогулок, советуем вам научить его открывать дверь туалета лапой. Вот увидите, у вас получится!»
Из письма в редакцию:
«Получилось! Теперь наш четвероногий друг не только дует мимо унитаза, но и ворует из холодильника колбасу».
* * *
- Мам, а зачем учителям на 1 сентября цветы?
- Чтобы они думали, что у них праздник.
* * *
Разница между отпуском и отпуском по уходу за ребенком примерно как между стулом и электрическим стулом.
* * *
- Почему у нас нет ни одного клиента?
- Может, вывеску поменяем?
- А какая у нас сейчас?
- «Закрыто».
* * *
При проверке документов на Измайловском рынке паспорта оказались только у щенков английского кокер-спаниеля.
* * *
- Очки носите?
- Нет.
- Но у вас характерный след на переносице.
- Да это от пивной кружки.
* * *
- Ты спишь по 2 - 3 часа в сутки. Как ты умудряешься высыпаться?
- Куда?
- А, понятно...
* * *
Утром жена принесла мне в постель чашечку кофе и подмигнула.
Еще никогда я так не боялся пить кофе.
* * *
Вчера заказал жену на час. Приехала женщина, долго красилась у зеркала, нашла мою заначку, взяла деньги и уехала.
Хорошо, что хоть не ругалась.
* * *
Моя жена беременная. И знаете, нет у нее никаких прихотей в еде. Она спокойно сидит на диване, ест клубнику с кетчупом, пока я крашу стены в цвет ее маникюра...
* * *
Я никогда не слушаю музыку в одиночестве.
Со мной ее слушают еще 4 этажа.
* * *
Французский турист в Израиле хочет совершить поездку на прогулочном катере по Тивериадскому озеру. Владелец катера называет ему цену, тот быстро переводит в уме и произносит:
- Пятьсот евро! Вы что, обалдели?!
- Но, месье, на этом озере сам Иисус прошел пешком по воде.
- Немудрено, с вашими-то тарифами...
* * *
- Знаешь, реально уверовала в похудение от хождения по дорожке в зале. Вчера
2,5 часа ходила.
- Да ну! Сколько ты там сожгла?..
- Ты не понял, фишка в том, что я целых 2,5 часа ничего не ела!