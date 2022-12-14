Анекдоты: Мальчик, который сходил только на один урок карате, успел лишь поклониться хулиганам

- В России двойная сплошная должна быть не менее полутора метров!

- Причем в высоту.

* * *

- А давайте квасить капусту!

- А давайте без капусты!

* * *

Поверка счетчиков на холодную и горячую воду показала, что жильцы не только не пользуются горячей водой, но и закачивают ее обратно в водопровод.

* * *

Из журнала «Ваш четвероногий друг»:

«Если вашему питомцу часто приходится оставаться в полном одиночестве, без прогулок, советуем вам научить его открывать дверь туалета лапой. Вот увидите, у вас получится!»

Из письма в редакцию:

«Получилось! Теперь наш четвероногий друг не только дует мимо унитаза, но и ворует из холодильника колбасу».

* * *

- Мам, а зачем учителям на 1 сентября цветы?

- Чтобы они думали, что у них праздник.

* * *

Разница между отпуском и отпуском по уходу за ребенком примерно как между стулом и электрическим стулом.

* * *

- Почему у нас нет ни одного клиента?

- Может, вывеску поменяем?

- А какая у нас сейчас?

- «Закрыто».

* * *

При проверке документов на Измайловском рынке паспорта оказались только у щенков английского кокер-спаниеля.

* * *

- Очки носите?

- Нет.

- Но у вас характерный след на переносице.

- Да это от пивной кружки.

* * *

- Ты спишь по 2 - 3 часа в сутки. Как ты умудряешься высыпаться?

- Куда?

- А, понятно...

* * *

Утром жена принесла мне в постель чашечку кофе и подмигнула.

Еще никогда я так не боялся пить кофе.

* * *

Вчера заказал жену на час. Приехала женщина, долго красилась у зеркала, нашла мою заначку, взяла деньги и уехала.

Хорошо, что хоть не ругалась.

* * *

Моя жена беременная. И знаете, нет у нее никаких прихотей в еде. Она спокойно сидит на диване, ест клубнику с кетчупом, пока я крашу стены в цвет ее маникюра...

* * *

Я никогда не слушаю музыку в одиночестве.

Со мной ее слушают еще 4 этажа.

* * *

Французский турист в Израиле хочет совершить поездку на прогулочном катере по Тивериадскому озеру. Владелец катера называет ему цену, тот быстро переводит в уме и произносит:

- Пятьсот евро! Вы что, обалдели?!

- Но, месье, на этом озере сам Иисус прошел пешком по воде.

- Немудрено, с вашими-то тарифами...

* * *

- Знаешь, реально уверовала в похудение от хождения по дорожке в зале. Вчера

2,5 часа ходила.

- Да ну! Сколько ты там сожгла?..

- Ты не понял, фишка в том, что я целых 2,5 часа ничего не ела!