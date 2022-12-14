ВСУ вторично обстреляли территорию химзавода «Стирол» в Горловке Фото: REUTERS

В Африке не одобряют наезды на Россию из-за Украины

Издание The Washington Post утверждает, что лидеры ведущих стран Африки и Вашингтон по-разному видят решение конфликта в незалежной. В США и на Черном континенте расходятся во взглядах на то, какая тактика нужна для достижения мира. Африканцы выступают против идеи о том, что Москву надо наказать. Африканские лидеры высказались за прекращение конфликта дипломатическим путем. С учетом мнения Киева. Ну да, учет произойдет, - после денацификации.

Почему Париж и Берлин вспомнили о чувстве самосохранения так поздно

Константин Косачев, вице-спикер Совета Федерации, заявил, что у ФРГ и Франции проявляется чувство самосохранения, когда речь заходит о гарантиях безопасности для России и принципе неделимости безопасности в целом. Косачев заявил: «Возврат к принципу неделимости безопасности — это не переговорная позиция России, но единственно возможная гарантия неповторения конфликтов в будущем. Это единственно возможная стратегия на будущее». По мнению Косачева, в подходах Запада к этому вопросу сейчас наметился раскол. Например, лидер Франции предложил подумать о том, что будет после завершения конфликта в незалежной. В частности, о новой архитектуре безопасности, предполагающей гарантии для всех участников конфликта. Возмутились в Киеве и Варшаве, а также в странах Балтии. Зря возмущаетесь — гарантии нужны, в первую очередь, вам.

Американцы реанимируют энергетику Украины

Агентство Reuters сообщило, что Вашингтон отправил первую партию американского оборудования для нужд энергоструктуры незалежной. В первую партию вошло оборудование на 13 млн долларов. Груз был отправлен с одной из американских военных баз. Данная партия - часть пакета помощи объемом 53 млн долларов. На этой неделе из США отправят еще две партии энергогрузов. Американцы уверяют, что пытаются этими мерами предотвратить гуманитарную катастрофу. Такую катастрофу вы предотвратите прекращением поставок оружия и принуждением Киева к миру.

Почему певицу Лорак возненавидели рагули

44-летняя уроженка черновицкой Кицмани, народная артистка Украины Ани Лорак подверглась очередным нападкам со стороны земляков. На певицу обрушилась ожесточенная критика из-за выступлений в России. Она выразила надежду, что однажды мы все сможем спокойно дышать одним воздухом. Россияне подбадривают Лорак, а украинцы пишут ей гневные сообщения и угрожают. После начала СВО исполнительница полгода хранила молчание и не появлялась в соцсетях. Недавно она вернулась из Испании в Россию, и приняла участие в съемки новогоднего концерта. А в конце октября шестой президент Украины ввел санкции против певиц Таисии Повалий, Ани Лорак, Анны Седоковой и телеведущей Регины Тодоренко. За то, что посмели выражать свои мысли по-русски и работать в России. Ну да, сам то он старается все чаще говорить на языке хозяина.

ВСУ пытаются химзавод в Горловке превратить в бомбу для Донбасса

Иван Приходько, мэр Горловки, подтвердил, что ВСУ вторично обстреляли территорию химзавода «Стирол» в этом городе ДНР. До того украинские боевики провели артиллерийскую атаку на «Стирол» 6 декабря. Было зафиксировано попадание четырех снарядов по территории предприятия. Василий Небензя, постпред РФ при ООН, предупредил, что обстрелы химических предприятий в Донбассе со стороны ВСУ могут вызвать, как минимум, кислотные дожди — и не только в данном регионе. А если ветер подует на запад?

На Марьинском направлении «Торнадо» несется на запад

Российские Вооруженные силы применили новые РСЗО «Торнадо-Г» для удара по укрепрайону украинских сил на Марьинском направлении. Позиции противника были поражены реактивными снарядами калибра 122 миллиметра. РСЗО «Торнадо-Г» представляет из себя усовершенствованную версию РСЗО «Град». Ранее министр обороны Сергей Щойгу сообщил об использовании реактивных систем залпового огня «Торнадо-С» и самоходных артиллерийских установок 2С7М «Малка» для контрбатарейной борьбы. Причем стало известно, что РСЗО «Торнадо-С» получат новые снаряды с беспилотниками внутри — они смогут глушить связь и радары противника. Кому-то пора валить до хаты.

Для чего США отправляют своих бойцов в самостийную

Пентагон отправит в незалежную еще больше своих солдат. Участвовать в боевых действиях они не будут, а станут рыть носом землю, чтобы отследить, куда уходит поставляемое из-за океана оружие. По данным телеканала NBC, сейчас на Украине работают «пара десятков» американских солдат, в их числе «очень небольшая» группа проверяющих. Глава Пентагона Ллойд Остин стремится расширить миссию контроля и обеспечить присутствие на Украине экспертов, способных помочь киевскому режиму использовать «критически значимые системы», в том числе ПВО и средства борьбы с беспилотниками. Участие военных НАТО в конфликте? Нет, не слышали.

«Воины света» не горят желанием отстаивать Бахмут

Андрей Марочко, офицер Народной милиции ЛНР сообщил, что бойцы ВСУ всячески уклоняются от выполнения приказов командования идти в контрнаступление под Артемовском (Бахмутом). Марочко заявил: «В одной бронетанковой группе механики-водители слили ГСМ, чтобы не идти в контрнаступление. А совместный штурмовой отряд из наемников, кадровых украинских военных и мобилизованных не доехал до места сбора и, укрывшись в лесополосе, сообщил командованию, что их транспортное средство застряло и они не могут прибыть вовремя». По его данным, высший офицерский состав ВСУ «прикрывается погодой», списывая поражения и большие потери на «неблагоприятные метеоусловия». Да, история знает несколько персонажей, которые тоже проклинали Генерала Мороза за свои неудачи в противостоянии с русскими.

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