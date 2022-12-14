Откуда у немцев херсонская грусть

Екатерина Великая не боялась мигрантов. Правда, из Европы... Фото: Д. Г. Левицкий, 1780-е. Холст, масло

СЛОВО ИСТОРИКУ

Европейцы ехали в Россию за свободу и хорошими деньгами

О том, насколько важным стало решение Екатерины для Российской империи, «КП» рассказал историк, профессор и завкафедрой МГТУ имени Баумана Виталий Захаров.

- Зачем Екатерине понадобились тысячи иностранцев?

- Начал привлекать иностранцев на службу в Россию еще Петр I, а массово переселять - да, Екатерина II. Поначалу направляла в низовья Волги. Это были пустующие земли Саратовской и Астраханской губерний. Они требовали развития. Нужны были рабочие руки. А потом уже - в Северное Причерноморье, под Херсон.

- Откуда привлекали иноземцев?

- В первую очередь из Германии и Голландии. Там шли религиозные распри. А Екатерина ведь сама была принцессой Ангальт-Цербстской. И понимала что немцев можно и нужно приглашать.

- Немцы бежали от религиозных преследований?

- Да, многие считались в своих странах сектантами. Но вторая причина переезда, конечно, возможность заработать в России.

Переезжали мастеровые и крестьяне из Баварии, Вюртенберга, Гессена и родных мест Екатерины.

В императорском манифесте говорилось, что переселенцам дается полная свобода вероисповедания - необязательно переходить в православие. Они не платили налоги - первые 10 лет, пока не обзаведутся крепким хозяйством. Им выделяли землю, семена. И удобные участки под застройку.

- Сколько тогда переехало к нам европейцев?

- До 40 тысяч при Екатерине. Но это продолжилось и при Павле I, и при Александре I. А к середине XIX века в России с иностранным корнями официально насчитывалось уже более полумиллиона переселенцев.

- Они смешивались с русскими?

- Выходцы из Европы обычно жили обособленно (из-за религиозных взглядов). Браки заключали среди своих. Учили детей на своих языках. Когда в 1941-м ликвидировали Республику немцев Поволжья, оказалось, что большинство там говорило только по-немецки.

- Но все они были подданными России?

- Да, но не рекрутировались в русскую армию. Хотя могли служить при желании.

- Поток переселенцев иссяк когда?

- К началу XX века. Но их численность не пошла на спад. Продолжался уже внутренний естественный прирост. В итоге поселения колонистов из Европы достигли в России численности до 1 миллиона человек. Кроме Поволжья, Новороссии и Бессарабии они жили и в Крыму, и в Оренбуржье.

СЛОВО ЭКСПЕРТУ ПО МИГРАЦИИ

Сегодня поедут азиаты. Но анклавов, как при царице, не надо

Что думает по поводу новых переселенцев - иностранцев в России уже в XXI веке глава Федерации мигрантов Вадим Коженов.

- Сейчас, если Россия даст переселенцам землю, жилье и подъемные, вряд ли немцы приедут? Скорее таджики с киргизами?

- Это стало бы интересным предложением. Но если гектар земли с домом давать не в Якутии или на Колыме. Вряд ли туда поедет кто-то, кроме охотников-рыбаков или ученых. Если же звать на плодородные земли, то работники из стран СНГ заинтересуются.

Представить, что к нам поедут немцы, пусть даже бывшие «русские немцы» из Поволжья и Сибири, которые переселились в Германию в 90-х, сегодня сложно. Им в последние годы активно промывали мозги против России.

- Не поедет никто?

- Скажем так - мало кто. Хотя несколько дней назад мы помогли пастору из Германии оформить переезд в Новосибирск. Он родился в Казахстане, по репатриации уехал в Германию, открыл там католический храм. А когда в Европе начались гонения на людей с традиционной ориентацией, он оставил храм преемнику, продал дом в Германии и купил в Новосибирске. Говорит, что чувствует: в России все более справедливо, чем в Германии. А пенсию он уже заработал такую, на которую сможет прожить.

- Но это редкий случай. А кто мог бы стать массовыми новыми колонистами?

- Бывшие союзные республики могли бы с удовольствием включиться в процесс. Тем более - на условиях предоставления дома, земли и подъемных.

- И получим национальные анклавы под Воронежем или Хабаровском?

- Никаких анклавов! Поселения должны быть смешанными. Мы год назад проводили опрос мигрантов, поедут ли они на Дальний Восток, если условия устроят. И 48% сказали да. Стоял вопрос не о земле, а о работе и зарплате. И если сейчас понадобится привлечь 100 тысяч рукастых мужиков, как во времена Екатерины - то да, привлечь можно. Главное - нормальная информационная кампания и соблюдение обещанных условий.

- Каких?

- Дом - не развалюха, участок - не в оврагах, подъемные - как обещано, а не в два раза меньше. И, конечно, ограничения вроде запрета на перепродажу дома в течение 10 лет.

ФАКТЫ

Горчица и пиво из арбузов

- Манифест Екатерины Великой от 15 декабря 1762 года был отпечатан по 100 экземпляров для переселенцев в Россию на английском, немецком, французском, польском, чешском, арабском (для мусульман) и русском языках.

- С 1764 по 1768 год в России было основано 106 колоний переселенцев из Германии.

- Одной из первых крупных немецких колоний (тысяча поселенцев) считается Сарепта. Ныне - Красноармейский район Волгограда. Тут возникли первые в России заводы по выпуску горчицы и арбузного пива.

- Первые 1200 шведских переселенцев прибыли под Херсон в мае 1782-го. И основали село Старошведское. В 1787-м его посетил князь Потемкин, построил здесь церковь.