Зеленский запрещает себе быть православным

Президент Украины атеист, торгующий религией Фото: REUTERS

Украинские раскольники из ПЦУ/СЦУ окончательно распоясались. Мало им того, что они захватывают православные храмы по всей Украине, пользуясь гонениями на каноническую УПЦ со стороны государства и лично президента (пока еще) Украины Владимира Зеленского, они решили дополнительно обобрать и ее прихожан.

- Уважаемые прихожане! В связи с последними событиями отменяются все обряды крещения, проведенные священниками УПЦ! Записаться на повторное крещение в ПЦУ можно у батюшки, - такими объявлениями запестрели церкви на Украине.

У настоящих прихожан эти предложения вызывают оторопь. Перекрещивание по новой – чисто украинское изобретение, самая настоящая ересь, но для "священников" СЦУ это не аргумент, особенно, когда есть возможность заработать, поскольку крещение положено оплачивать. И тут тот самый Владимир Зеленский просто обязан подвергнуть это процедуре своих детей. И старшую дочку, а особенно – младшего сына Кирилла, которому сейчас 9 лет. Ведь крестил его Зеленский вместе с супругой не где-нибудь, а в самом древнем храме Киева - Свято-Ильинской церкви столицы Украины в центральном ее районе, на Подоле.

Зеленский тогда даже гордился этим мероприятием и взахлеб рассказывал журналистам про то, как проходил обряд.

- Во время таинства Кирилл вел себя спокойно. Он совсем не капризный, хотя веселый и подвижный – в меня пошел, – рассказал изданию "СтарХит" Зеленский, который тогда активно снимался в российском кино и еще не думал о президентстве. – Многое зависит от батюшки. Он у нас был молодой, добрый и симпатичный. С сыном разговаривал ласково, Кирилл слушал его с интересом. Заплакал, только когда его доставали из купели – может, хотел еще поплавать. Но быстро успокоился – видно, вспомнил, что он настоящий мужик.

Кстати, крестик, подаренный Кириллу, родители тогда спрятали, сказав, что шейка тонкая еще, пусть сын подрастет. Теперь, по всей видимости, надо его прятать снова или менять на другой. Ведь сейчас Зеленский громит ту самую конфессию, церковь которой крестила его детей. И, по всей видимости, крестила и его самого вместе с женой. Запрещая каноническое православие, он запрещает его и в себе, и в членах своей семьи.

Ну да ничего, снова поменяет веру, ему не привыкать. Ведь, как рассказал главный раввин Кривого Рога Лирон Эдри, отец нынешнего президента Украины Александр играл заметную роль в еврейской общине города и часто, хотя и нерегулярно посещал синагогу. А раввин Михаил Финкель отметил, что Зеленский не является евреем, хотя и внешне похож на него – у Зеленского нет "соответствующей души и самосознания" из-за отказа от "веры отцов" — иудаизма.

Отказался от иудаизма в пользу православия, прошло время – отказался от канонического православия в пользу раскольничьего. Так что ли? Или президент Украины атеист, торгующий религией – налетай на распродажу, по субботам шаббат, простите, скидка?

Это украинские военные сейчас на передовой записывают видеоролики с просьбами и требованиями оставить в покое каноническую УПЦ. А для Зеленского сие слишком мелко, он и перекрестится, и даже перезвездится, причем, размашисто, если сочтет это полезным для себя. И сделает это со всей семьей.

Ничего личного, просто бизнес. Собственно, как и в управлении им страной.