Почему Кристина Асмус не съезжает от Гарика Харламова: раскрыто враньё про многочисленные квартиры

Кристина Асмус и Гарик Харламов в 2013 г. Фото ИТАР-ТАСС/ Сергей Бобылев

Оскандалившиеся Кристина Асмус и Гарик Харламов продолжают публичную пикировку. Судя по всему, страсти в особняке на Рублёвке, где на разных этажах после развода разместились бывшие муж и жена, их дочь Настя и мама Харламова, накалены до предела. Между собой артисты не разговаривают, а вот в соцсетях - всегда пожалуйста.

- Хорошо, что моих гонораров хватает на всех репетиторов дочери. Хватит, кстати, и на коммуналку, - в очередной раз задела Кристина бывшего, уверявшего, что ребенок после развода (как и жена!) остался на полном его обеспечении.

Еще раньше Асмус обвинила Харламова в жадности: тот, мол, угрозами удерживает их с дочкой в своем доме вместо того, чтобы помочь купить квартиру. На этот выпад актрисе ответила свекровь: по ее словам, "любящий папа" Гарик уже давно обеспечил ребенка квартирой, да ещё и не одной.

Гарик Харламов на кинопремьере, осень 2022 г. Фото: Борис КУДРЯВОВ

Так почему актрисе просто не переехать в одни из дочкиных апартаментов? И неужели у Кристины, которая снимается нон-стоп, все еще нет собственной квартиры? Вся страна живет в ипотеку, а богатая и знаменитая Асмус на нее не заработала?..

Оказалось, это действительно так. Как выяснил сайт KP.RU, в собственности Кристины Асмус недвижимости нет: ни квартир, ни домов, ни хотя бы доли в квартире - ни-че-го. Все богатство актрисы - роскошный внедорожник Porsche Macan S (средняя стоимость 5,5 - 7,7 млн рублей). Кроме того, восьмилетняя Настя Харламова, вопреки заявлениям бабушки, тоже не владеет никакими квадратными метрами. Если знаменитый отец и купил дочке жилье, записано оно на других людей.

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Между тем, в собственности Гарика Харламова не только дворец на Рублевке, но и пятикомнатная квартира в центре Москвы, а также половина доли в "двушке" на окраине столицы, где маленький Гарик когда-то жил с мамой.

Кристина Асмус с дочерью. Фото: Борис КУДРЯВОВ

Однако, по данным KP.RU, все жилье было куплено до брака с Асмус. Так, особняк на Рублевке шоумен мудро приобрел аккурат между первым разводом и вторым браком. За время совместной жизни с актрисой Харламов успел разжиться разве что автомобилем Порше Кайен, купленным в 2018 году.

- Таким образом, отдавать половину дома на Рублевке бывшей супруге юморист не обязан - это имущество не нажито в браке, - отмечает звездный адвокат Андрей Алёшкин. - По закону, делить положено только автомобиль Харламова, приобретенный за время семейной жизни. Однако, машина Кристина Асмус также подлежит разделу, если она была куплена в браке. Таким образом, экс-супруги остаются каждый при своем: никто никому ничего не должен.