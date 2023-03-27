Патриотический марафон Агитбригады «Русского Радио» удостоился Премии Министерства обороны Российской Федерации в области культуры и искусства

Авторский коллектив музыкантов Агитбригады «Русского Радио» стал лауреатом награды – за проведение всероссийского патриотического марафона.

Награду из рук директора департамента культуры Министерства обороны РФ Артёма Горного и актёра театра и кино, режиссёра Александра Михайлова получили организаторы и участники проекта: певица, актриса, член совета директоров «Русской Медиагруппы» Елена Север, певец, член совета директоров «Русской Медиагруппы» Юрий Киселёв (сценический псевдоним ЮрКисс), певец Владимир Киселёв (сценический псевдоним ВладиМир), певец Роман Архипов и группа «Земляне».

«От имени военнослужащих и членов их семей хочу передать слова благодарности за замечательную энергию, замечательное настроение и минуты радости. Спасибо вам большое за ваше творчество», – обратился к лауреатам Артём Горный.

Премия Министерства обороны Российской Федерации в области культуры и искусства стала для создателей марафона большой честью и важным свидетельством необходимости такого проекта.

«То, что мы делаем, мы делаем не за награды, но с другой стороны всегда приятно, когда твою работу отмечают, – рассказал ЮрКисс. – Это большая ответственность и честь. Культура воспитывает, наполняет, это неотъемлемая часть жизни».

«Мы были потрясены этой наградой, ведь мы делали этот проект по зову сердца, чтобы доставить радость, помочь военным своим творчеством, – поделилась эмоциями Елена Север. – Все артисты, которые принимают участие в концертах, собирают гуманитарную помощь, вносят свой посильный вклад в большое дело».

Артисты отметили, что они планируют продолжать проводить концерты в рамках Агитбригад в регионах и на новых территориях для бойцов, их семей и медиков.

На сцене церемонии Елена Север, ЮрКисс, ВладиМир, Роман Архипов и группа «Земляне» исполнили легендарную военную песню «Нам нужна одна победа». Все до единого зрители встали со своих мест и рукоплескали артистам, а многие не могли сдержать слёз.

Агитбригады «Русского Радио» – патриотический марафон, придуманный продюсером, музыкантом Владимиром Киселёвым старшим и его семьей весной прошлого года. Главной целью марафона стала поддержка военных, проходящих службы в зоне Специальной военной операции, а также их семей.

Российские исполнители, по примеру советских артистов, отправлявшихся с гастролями на прифронтовые территории во время Великой Отечественной войны, сочли своим долгом поддержать российских военных, проложить мостик между ними, их близкими и большой страной, напомнить, что вся Россия сегодня гордится ими.

К Агитбригадам «Русского Радио» примкнули десятки самых популярных и востребованных исполнителей – каждый из них горячо откликнулся на проект радиостанции, стремясь подарить своё творчество и слова поддержки героям в воинских частях Подмосковья, в госпиталях двух столиц и прифронтовых территорий, а также в Луганске, на Донбассе, в Мелитополе, Херсоне, Севастополе и других городах.

В рамках концертов артисты также привозили гражданским и военным на присоединенных и прифронтовых территориях гуманитарную помощь.

На площадке Премии «Русское Радио» представило экспозицию, посвященную Агитбригадам, в которую вошли памятные фото, инструменты участников, сувениры, которые исполнители дарили зрителям и другие экспонаты.

Премия Министерства обороны Российской Федерации в области культуры и искусства была учреждена Министром обороны России Сергеем Шойгу 21 ноября 2015 года. Она ежегодно вручается за произведения и творческие проекты, способствующие военно-патриотическому воспитанию граждан России, а также за значительный вклад в развитие культуры в Вооруженных Силах Российской Федерации.